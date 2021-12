+ Solos, PRI, PAN y PRD no ganan un concurso familiar

+ Sí quieren pero no avanzan en la alianza Va por Durango

+ Esteban, a pesar de la aceptación popular, rechazado

+ Benítez no quiere de candidato a Esteban Villegas

+ Y vaya que son, o eran, los grandes cuatachos

Está científicamente comprobado que si PRI, PAN y PRD van en solitario a la próxima elección, no ganarán ni un concurso familiar. Lo saben los dirigentes de los tres partidos, pero ahí siguen haciéndole al ensarapado…..TIEMPO.- Todavía están en tiempo para presentar la alianza, ciertamente, pero en unos y otros partidos empiezan a ponerse nerviosos sus principales actores. Y para los expertos, quien está sacando raja de la indefinición partidaria es Morena…..TÓMALA.- En el PRI, Luis Enrique Benítez no acepta por nada del mundo a Esteban Villegas, no obstante que eran bien cuatachos y que en la pasada elección el primero fue el jefe de campaña del sanjuanero. No le entienden a Benítez, pero ahí está, quejándose cuanta oportunidad tiene…..MOTIVOS.- No dice Luis Enrique por qué no acepta a Villegas, el caso es que no lo quiere en la lista priista de prospectos a la candidatura estatal. Será quizá que Benítez está entre los primeros cinco de la lista y, si despachan a Esteban, él subiría un escalón…..JALONEOS.- Vaya estómago de Villegas como para estar aguantando a tanto nefasto en su partido, dado que, no olvidar, no hace mucho que no lo aceptaban en el tri, dizque por haber sido el candidato de Jorge Herrera Caldera. La bronca es que, ahora que ya lo aceptan los priistas, no lo quieren Benítez y otros particulares que piden posponerlo para mejor ocasión y así considerar a otros que hace años vienen trabajando por “un futuro mejor” en el partido, y de aceptar de nuevo a Villegas esos otros aspirantes se quedarían otra vez, otros seis años, como suspirantes. Triste el papel del compañero de Lauro, es que también se comenta que por haber sido adversario de José Aispuro Torres, por nada del mundo habrán de admitirlo en la alianza Va por Durango. O séase que Villegas está fregado por el costado que se le vea, dado que no es suficiente encabezar todas las encuestas, puntear en los distintos departamentos, no lo quieren por nada del mundo aunque tenga esas cartas de presentación. Los priistas renegados prefieren irse al matadero que permitir que Esteban llegue a ganar la gubernatura. Alguien con los números que ofrece Esteban sería el natural en otros partidos, y natural sin oposición, lo que es más, toda vez que Esteban, en los diferentes estudios realizados siempre aparece sacándole una cuantiosa ventaja a todos. O sea que, efectivamente, la política no es de cortesías ni de sentimientos. Pasa indefectiblemente por un costal de caracteres, de orgullos y del ánimo con que amanecieron algunos de los actores, de modo que por una u otra razón el mejor no tiene asegurado nada en el Partido Revolucionario Institucional…..ÉPALE.- Y para acabarla de completar, se dice que el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática ya están apalabrados con otros “gallos” dizque de más grandes espolones, que en el supuesto garantizan más votos: Héctor Flores Ávalos y Javier Castrellón Garza, que en un momento dado quedarían ubicados antes que Esteban. Disyuntiva por la que se asegura que no se termina de concretar la alianza Va por Durango, pues no obstante la adversidad, el PRI cree que tiene mano en la designación del candidato a pesar de los números que favorecen con más claridad al PAN y por lo que en la apariencia no hay lugar a discusión, aunque Arturo Yáñez no entiende razones, insiste en que ellos deben llevar la primicia, tema que, según los enterados, el PAN ni siquiera admite entrar a discutir el tema….TÓMALA.- Alguien, que pudiese ser gente de José Ramón Enríquez, soltó ayer el borrego de que Morena finalmente lo escogió a él como el candidato a la gubernatura. Está tan bien falsificado el documento que da el gatazo, pasaría como oficial en un momento dado, pero…a los pocos minutos de soltar la nota apareció la corrección con un FALSO del tamaño de la carta, lo que empujó a la dirigencia nacional a aclarar que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional no ha resuelto respecto a ninguna candidatura, que todo está a tiempo y que al final la decisión se dará en concordancia al resultado de la encuesta que habrá de hacer la dirigencia nacional del partido. También Morena tiene hasta el 2 de enero para registrar su alianza con PT y Verde, aunque las alianzas habrán de alcanzarse, tendrán que aterrizarse antes del 2 del siguiente mes, lo que nos advierte que a partidos y suspirantes les quedan unas dos o tres semanas, cuando mucho, para definir cómo irán a la pepena de junio…..DOLOR.- La muerte del sacerdote Jorge de Jesús Herrera Álvarez del Castillo en Colombia nos mueve a recordar la fragilidad humana y lo expuesto que estamos todos a sufrir un dolor tan profundo como el que aqueja a la familia del exgobernador Jorge Herrera Caldera. Sorprende que a pesar de la terrible experiencia del matrimonio Herrera-Álvarez del Castillo todavía haya alguien que exprese expresiones fuera de contexto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp