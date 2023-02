+ Caen los primeros de la meningitis micótica

+ Sobresale la captura de Joaquín N.

+ Le siguen de cerca los pasos a los evadidos

+ Alemán no participó en la contaminación

+ Saltarán los primeros aviadores educativos

“Genaro Alemán no participó en la creación de la meningitis, es el linchamiento social el que lo ha culpado…”

Sonia Y. De la Garza

Esteban Villegas advirtió que pagarán los responsables de la meningitis y eso es lo que está procurando. Ya están detenidos los primeros cuatro de varios implicados, pero desde luego que caerán los demás…..ALTO.- Preguntada que fue la fiscal De la Garza sobre las sospechas contra el Dr. Genaro Alemán, a quien el colectivo de redes sociales declaró ya como el principal generador de la contaminación en el manejo de los medicamentos. Todo se habla a nivel rumor, todo mundo lo señala en las redes, pero en el fondo de las cosas, en las investigaciones, no aparece por ninguna parte su nombre…..ACCIÓN.- El gobernador Villegas lo aseguró desde el año pasado, que los responsables de esa infamia que ha dejado luto, dolor y frustración en cientos de familias, y a muchos niños huérfanos de madre, pagarán por su irresponsabilidad…..ORDEN.- Están avanzando bien las cosas, es lo mejor que se pudiera hacer, aunque haya quienes quisieran ya a la totalidad de los culpables tras las rejas, pero…esperemos que tarde que temprano traigan a los demás. Y si falta alguien que no ha sido considerado en las órdenes de aprehensión, desde luego que será traído. Ni lo duden…..MAFIA.- Sobra decir que con los cuatro detenidos este día la suma sube a seis, pero faltan muchos otros que habían armado un grupo perverso que prefirió llenarse los bolsillos de dinero sucio antes que advertir la calamidad que caería sobre esas 35 mujeres fallecidas y los 79 casos confirmados…..REGLAS.- No es por cubrir a nadie y menos justificar a alguien, porque para nosotros que paguen los causantes de esa interminable tragedia, y que vayan por ellos a donde estén, el problema lo habíamos subrayado desde los inicios, apareciendo la meningitis se emprendió una acción legal que obligaba primero a la investigación. No era posible detenerlos y luego investigar, porque en todo caso no había manera de detener a nadie. Sí, esa tardanza dio pie a que los culpables huyeran, pero se insiste en lo que se dijo siempre: Se irá por ellos a donde se encuentren. Esta mañana la fiscal Sonia Yadira De la Garza aseguró que la mayoría de los indiciados todavía están en el país, que no han salido de México, de manera que es todavía más sencillo ubicarlos y traerlos, pero la confianza en la administración se fortalece con esas detenciones, puesto que por momentos alguien pensó que se les estaría solapando su canallada y que no se actuaba por la cercanía que tuvo con el pasado gobernador uno de los detenidos hoy, Joaquín N., pero esta mañana quedó por de más confirmado que el gobierno de Esteban de ninguna manera dejará pasar esa verdadera barbaridad. Quizá tarde en armar el rompecabezas, en traerlos a todos, pero…hay plena confianza en que así será. Nosotros confiamos en que no habrá perdón ni olvido, como tampoco hay para los que saquearon la administración estatal, aunque ese es otro tema igualmente lamentable en el que se sigue trabajando…..DUDAS.- La persecución de los responsables es clara, ahí están las pruebas, aun así hay quienes piensan que es “taparle el ojo al macho”. No es así, ni se refiere a la marcha que están planeando familiares de las mujeres fallecidas, sino la demostración de lo que se ha alcanzado y que se utilizará la firmeza cuando sea necesario. Nadie está encubriendo a nadie, y al que menos importa cubrir a alguien es al mandatario estatal que, como es bien sabido, ninguna vela tuvo en ese entierro, ni él ni su gobierno. La aparición de los primeros casos de meningitis ocurrió desde antes de tomar posesión, fue algo que no pasó en su mandato…..ORDEN.- Sobre los rumores que pesan contra el doctor Alemán, subrayar que predomina el principio de inocencia, que Genaro Alemán es virtualmente ajeno a las 35 muertes registradas hasta ahora, que son otros los culpables, pero…aunque eso afirma la representante social, hay que esperar a conocer más del caso, toda vez que entre los mismos anestesistas hay información importante de las prácticas de Alemán y otros distinguidos profesionales…..COHETERO.- Subrayar que tras conocerse de las primeras detenciones en firme, no faltaron las opiniones discordantes, dichos que restaban méritos a las capturas, sugiriendo algunos otros procedimientos como ir contra los hospitales, contra los dueños y contra los administradores, puesto que los anestésicos los manejaban los anestesistas como sus propias herramientas y de eso los nosocomios pocas veces se dieron por enterados, pues en la mayoría de los casos se trató de la libertad de los médicos, pero…no vayamos tan de prisa. El asunto está en marcha, no ha sido concluido, falta mucho para redondearse y como para saber cuánta culpa tuvieron unos y otros, pero, ahí van las cosas, caminando en un ritmo lento, pero seguro…..ESPERA.- Insistimos, el espinoso tema no ha terminado. Está muy lejos de llegar a su fin, todavía no hay forma de sacar conclusiones, y menos en las redes sociales. Esperemos a informes oficiales para saber con precisión qué ocurre, dado que no deja de ser sorpresa que el doctor Alemán no haya participado en los hechos, como dice la fiscal, pero será cuestión de ir hasta el fondo de las cosas. Se sabrá tarde que temprano……VÁMONOS.- El gobernador Esteban Villegas, su secretario de Educación Guillermo Adame y los líderes magisteriales del SNTE anunciaron la puesta en marcha de un plan extraordinario para combatir la corrupción, la venta de plazas y la persistencia de “aviadores” en todas las nóminas educativas. Les deseo toda la suerte del mundo, porque la van a necesitar, pero por fin llegó la hora de acabar con esa bola de indecentes que disfrutan de un dinero por el que nunca han trabajado. ¡Aplausos…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana o más tarde, porque hoy hay mucha información, muchos muertos y de todas partes nos saltan las liebres informativas, tratando de cubrirlo todo para mantener mejor informada a nuestra audiencia. Sí, de paso lamentar la horrible tragedia que viven en Turquía y Siria tras el terremoto o los terremotos ocurridos el pasado domingo y que ha dejado miles de muertos, por ahora no cuantificados.

Saludos

