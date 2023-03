+ Ya, videojuegos y celulares, son del Diablo

Oído por ahí

Todos los días hay que rezar el Rosario y evitar los juegos electrónicos y esas cosas que, no son de Dios, sino del demonio. Arrepiéntanse de lo que han hecho hasta ahora y lean de paso la Sagrada Biblia…..VÁMONOS.- Está en redes un video en el que una señora nos pone como lazo de cochino y advierte que ella estuvo en Durango en diciembre y febrero y que todos los días aullaba un lobo, un “hombre lobo” porque muchos están alejados de Dios. Aullaba y emitía unos sonidos en verdad espantosos. Necesitan alejarse de los videojuegos, de la televisión, del celular y alejarse de los alacranes. Ese hombre lobo que yo escuché es prueba de lo mal que nos hemos portado, porque es señal de la muerte. Arrepiéntanse, recen todos los días el Rosario, porque es verdad lo que escuché. Nada más en Durango se escucha el aullido del hombre lobo. Necesitamos regresar a Dios y alejarnos todo lo posible de las malas costumbres…..ORDEN.- Luego de ese breviario católico, regresemos a lo nuestro, a la grilla que es la que nos quita el sueño, particularmente respecto a las lamentaciones, no conmemoraciones, por el Día Internacional de la Mujer, pues seguimos en lo dicho por el gobernador Esteban Villegas, que el colectivo femenil puede hacer lo que guste mañana, y si se trata de empleadas o funcionarias de los niveles estatal y municipal de gobierno, si no van a trabajar no pasará nada. Eso y más merecen nuestras compañeras de vida que, hoy como nunca, están sufriendo los embates del machismo o de la misoginia contra la mujer, pues escuchaba esta mañana que diariamente mueren entre doce y trece mujeres en el país, y eso no debe admitirse más. No lo aceptan ellas, y tampoco lo aceptamos nosotros, los hombres, o el que escribe en lo personal. Repetimos lo que dijimos ayer y lo sostenemos: La mujer no es lo mejor, es lo más hermoso que pudo encontrar el hombre en este mundo. Sin una mujer, aunque duela a alguien que se diga, no viviría el hombre, pero no repitamos lo de ayer, nada más que quede constancia que si de nuestra cuenta corre, que tumben la ciudad respetando solamente el patrimonio histórico de nuestra capital, los monumentos y sitios públicos que no nos hacen nada y que nada tienen que ver en la irracional violencia contra ellas. Nos hubiera gustado cubrir en vivo detalle por detalle los eventos de mañana, pero ya por ahí advirtieron que no quieren hombres, y que quien se presente habrán de echarlo en corrida, por decir lo menos, aunque merecido lo tenemos por el aberrante maltrato de que les hemos dispensado. No obstante y a ese pesar, refrendamos aquí todo nuestro respeto, todas nuestras consideraciones y todo nuestro amor a ellas, y no nada más mañana y pasado, sino siempre. Nuestros sentimientos son auténticos, genuinos, que nada ni nadie habrá de cambiárnoslos. Lamentar, sí, que nuestras compañeras de vida tengan que salir a la calle a gritar, a clamar por mejores condiciones de vida y por el respeto del hombre, triste, pero cierto que, se trata del absurdo, de lo ilógico, puesto que ellas no nos han maltratado así como para recibir golpes y hasta la muerte…..COLORES.- Oiga usted, qué bonito chaleco portaba ayer el gobernador Esteban Villegas. Un color “moreno” que llamó mucho la atención, y es lo menos que podía hacer el mandatario para agradecer el buen trato que ha recibido del Gobierno Federal. Ojalá que ese amasiato político perdure un buen tiempo para que nuestro estado empiece a levantarse de la lona donde lo dejó el pasado gobierno, cuyo extitular ahora anda luciendo su palmito por el país quizá adelantando que la senaduría sigue siendo su prioridad, como nos lo aclaró Marko Cortés desde febrero pasado, cuando aceptó que Pepe tiene posibilidades de la senaduría en virtud de su gran legado en salud (meningitis) y en seguridad, donde el gobierno no controla ni a los de intendencia…..MALO.- No es bueno, sin embargo, el incidente de amenaza a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Norma Piña. Ha motivado el respaldo de todas las organizaciones de abogados del país, además del apoyo tumultuario de jueces y magistrados de los estados dentro de algo sin precedentes que, sin embargo, obrará a favor o en contra a la hora de discutir el afamado Plan B electoral. Sobre lo que hay que decir que esta mañana apareció en distintos medios nacionales la exigencia de que se reinstale lo antes posible al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, so pena de hacer efectivas las renuncias de prácticamente toda la estructura electoral, algo que sería fatal para las elecciones que tenemos en puerta, dado que no habría quién organice, desarrolle y culmine las referidas elecciones, primero las del Estado de México y Coahuila y después la federal de 2024…..ÁNDALE.- Sobre la declinación de Movimiento Ciudadano para participar en la elección en Coahuila y Edomex, le ha llovido en su milpita a Dante Delgado, pues la mayoría de sus críticos sostienen que su obligación es participar en la votación, para eso es el financiamiento oficial. Otra cosa es que con su declinación favorezca a Morena, por una parte, y al PAN por la otra, aunque sobre el particular hay opiniones divididas, es decir, unos creen que favorecería al partido en el poder y otros a los opositores. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, donde lideramos en todas.

