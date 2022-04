+ No iré a votar porque no es necesario el voto

No pienso votar en la revocación porque no considero que haya necesidad de echar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Voté para que estuviera 6 años en la Presidencia de México…..ÓRALE.- Si usted piensa votar y ratificar o rectificar, es su parecer y muy respetable. No es genuina la pregunta presidencial si queremos que se quede o se vaya, por eso no considero que haya necesidad de echarlo…..ASEGUNES.- No pocos sugieren que López Obrador no tiene otra forma de meterse a la próxima elección que con este invento de la revocación. Por eso no irán a votar, y por eso mismo no pensamos votar…..ESPERA.- Se trata de una figura jurídica nueva para los mexicanos que nunca pudo ocurrírsele a nadie, y menos a un presidente sabiendo que está firme en el gobierno y que no hay ninguna razón para someterlo a consideración de los mexicanos…..JUICIO.- Un presidente, sabiendo que está en riesgo su administración, que duda de que el pueblo quiera que siga en el cargo, ni de loco se va a exponer a que la muchedumbre lo chispe. Más bien es lo otro, lo que suponen los más, que es un ardid presidencial para meterse de manera virtual a la elección que renovará cinco gubernaturas el primer domingo de junio, y obviamente, para llevar agua a los molinos morenistas como el caso de Marina Vitela en Durango. Total, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, no pienso ir a votar, simple y sencillamente porque no es necesario. Si las condiciones del país fuesen otras, gustoso participaría, pero ahora no hay ninguna justificación salvo los más de 1,500 millones de pesos que se están tirando a la basura de forma ruin, que pudieron utilizarse en la adquisición de medicinas, sobre todo para los niños enfermos de cáncer que han sido abandonados a la buena de Dios y en espera de morir en cualquier rato. Si usted vota, y lo hará con mucho gusto, respetamos su decisión, por tanto, pediría a los que están en contra que respeten nuestra forma de entender la votación para revocación de mandato…..CAMPAÑA.- Sin embargo, se anuncia al tiempo que el presidente López Obrador ha programado una nueva visita a Gómez Palacio en las próximas horas, dentro de algo que, por donde me lo pinten, es intervenir en el proceso electoral en marcha…..APROBADO.- Estamos mucho muy gustosos, con ganas de brincar de emoción por la reparación urgente a que han sometido la cinta asfáltica de la súper carretera Durango-Mazatlán. Le quedan unos cinco o seis hoyos en los casi 250 kilómetros del trayecto, pero siguen laborando en distintos frentes de menos cuatro cuadrillas de trabajadores y montones de maquinaria especializada en la renovación del piso. El gusto es porque con un buen pavimento los riesgos de accidente se reducen notablemente, los manejadores no tienen que ir haciendo “eses” para librar los hoyancos, y los peligros se advierten con la reducción notable de accidentes. Hace días que no lamentamos un choque o una volcadura en el trayecto al puerto, y debe atribuírsele a la “manita de gato” que CAPUFE le destinó al camino que ya estaba tirado a su suerte. Y, estamos gustosos porque viene la Semana Santa y la Semana de la Moto en Mazatlán y el camino es muy demandado para estas fechas. Esto es, que por el lado de la cinta asfáltica más o menos podemos decir que se está componiendo todo, y todavía andan laborando las constructoras, pero…ayer pudimos encontrarnos todavía a varios manejadores que siguen transitando como Juan por su casa. Ignoran que esos caminos tienen que circularse por la derecha, que al hacerlo virtualmente estamos abriendo un tercer carril para que rebase el que quiera hacerlo, pero por desgracia esos que no se hacen a la derecha no lo hacen ni aun arriesgando su propio pellejo. O mejor dicho, debe rebasar el que haya salido primero y los demás tienen que hacerse a la derecha para esperar su turno si se pretende rebasar. El día que todos entendamos de que así debe transitarse por esas “s a sigue siendo la de transitaraiúper carreteras”, ese día se terminarán los accidentes fatales que nos estaba dejando el camino al puerto. Y luego, vienen las prisas y la urgente necesidad de sumirle el acelerador, por lo que vuelven los riesgos de más percances sin ninguna necesidad. No olvidemos que la única manera de evitar accidentes de carretera sigue siendo la de transitar a menor velocidad, lo más lento posible, aunque parezca contrasentido, toda vez que son caminos poquito más anchos que los otros, pero de ninguna manera son autopistas a prueba de cualquier velocidad, como algunos piensan…..CALMA.- El jaloneo que se traen los candidatos por la acción de trabajadores municipales de Gómez Palacio por haber retirado propaganda de Esteban, son las tentaciones de siempre, que el que tiene tantita autoridad quisiera utilizarla para borrar del mapa al contrario. Ojalá y pronto se pongan de acuerdo y sigan caminando por la senda del respeto, porque a la sociedad no le gustan absolutamente nada este tipo de episodios primitivos, independientemente de que si hubo violación al derecho electoral, habrá consecuencias. 