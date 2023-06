+ Marcelo pareciera encabezar todas las encuestas

+ Las otras corcholatas se cuadran ante Ebrard

+ Si camina como pato y ladra como pato, es un pato

+ Ebrard dejará la cancillería el lunes próximo

+ Armarán la chica si Aispuro resulta candidato

“Y ahora cómo le hago, si tengo el compromiso…”.

Marko Cortez

Avanzada la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional para escoger a su próximo candidato presidencial, lo único que se puede concluir es que Marcelo está en el sprint final y no lo alcanzará nadie…..ESTRELLAS.- Los astros, así parece ser, se están alineando con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y, ante los avances de esa pepena, pareciera que se le ha despegado lo suficiente a su principal adversaria Claudia Sheinbaum que, difícil será alcanzarlo…..SEGURIDAD.- Marcelo anunció desde la semana pasada que renunciaría el pasado lunes a la cancillería, pero…una cena con el preciso y el corcholatero impidió la dimisión que, sin embargo, ha quedado fijada para el lunes siguiente. Confirmado ya hasta por el propio carnal…..ORDEN.- Nadie sabe, o por lo menos se ha filtrado muy poco de los puntos tratados en la cena referida, excepto que Ebrard salió más convencido de la candidatura, o qué otra cosa se puede pensar al entender que confirma la separación de la cancillería, en tanto que Claudia y los otros corcholatos salieron hablando linduras de Marcelo. O sea, como les platicamos el día que nos invitó a comer en esta capital, si camina como pato, corre como pato y hace cuac cuac, lo más seguro es que se trata de un pato. En otras palabras, nos hallamos a unas horas del “destape” de Marcelo Ebrard Casaubón, a quien cada minuto que pasa será más difícil desplazar. Claro, seguimos dependiendo del dedito salvador de Andrés Manuel López Obrador, aunque…ya el que manda también echó un florero al desempeño del canciller, algo que para los expertos no es otra cosa sino la duda eterna que se termina cuando ha de terminarse…..TAPADO.- Ebrard, por cierto, está por confirmar su visita a esta capital. Aún no hay fecha, pero es pronto. Traerá a un grupo de inversionistas que anunciarán la instalación aquí y en Gómez Palacio de importantes firmas de talla mundial que mucho servirán para seguir atacando el desempleo en nuestra entidad…..AVISO.- Las paredes escucharon cuando alguien comentó en lo corto al líder nacional del PAN, Marko Cortez, que si José Aispuro llega a ser postulado candidato a senador, se desatarán todos los demonios no nada más para impedir su llegada a la cámara alta, sino para llevarlo al CERESO No. 1 y que de una vez por todas aclare todo el desmadere que dejó en su gobierno, además del saqueo brutal al que sometieron a las finanzas estatales. Ignoramos quién sería el portavoz de tan temeraria advertencia que, sin embargo, está debidamente confirmada, según nuestra indiscreta “pared”, misma que asegura que Marko trató de defender el punto admitiendo que: “Y ahora cómo le hago, si tengo el compromiso…”. “Pues si tienes compromiso, es tu problema…”, le respondió su interlocutor, pero si el exgobernador aparece entre las candidaturas, se desatará la jauría policíaca para pasarlo por la báscula antes de meterlo hasta el último calabozo del penal capitalino. Sostiene nuestra “pared” informante que alguien aseguró: Pasarán sobre mi cadáver si el exgobernador llega a coronar la burla contra los duranguenses. Si aparece en las listas “palomeadas” chica le viene, dado que hasta el momento no ha rendido un informe preciso de lo que se robaron y lo que dejaron, o si realmente no se robaron nada, porque el día que lo haga hasta el pueblo le respaldaría en una eventual campaña…..APROBADO.- Joaquín Martínez Garza, luego de 40 años de trabajo, se retira de EL SOL DE DURANGO. Está abriendo un paréntesis en su vida productiva que merecemos todos después de tanto conflicto. Reconocer, sin embargo, que Joaquín nunca perdió el piso, nunca enloqueció al tener en sus manos el medio de comunicación más importante de Durango de los últimos 50 años. Lamentamos, sí, el retiro de Martínez Garza, pues a pesar de los pesares supo darle equilibrio al poderoso periódico que tuvo tantos años en sus manos. Joaquín, a pesar de que no es de Durango (es apasionado tigre monterreysino) vino a esta entidad a hacer amigos y vaya que los ha hecho, algo difícil para quien trae otra cosa en su cabeza. Joaquín, no se peleó con nadie, no discutió con nadie y siempre se hizo su voluntad hasta sostener con firmeza la conducción del periódico más importante de nuestra capital y entidad del último siglo. Felicidades ante todo Joaquín, y que te siga yendo de maravilla. Lo mereces…..MONTÓN.- No ha terminado la demanda de Iván Soto cuando aparecen muchas más denuncias contra el exgobernador. ¿Y a ese pesar todavía alguien puede estar pensando en una senaduría?…..CALMA.- El esculque a la administración pasada toda, absolutamente toda, sigue en pie. Todavía le falta mucho como para considerarse caso cerrado, de manera que si usted es de los aficionados a la uña, a adueñarse de lo ajeno, prepárese porque puede llevarse una gran sorpresa que le cambiaría la vida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

