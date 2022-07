+ ¿Terminó el pacto que había entre AMLO y EPN?

+ La UIF va por Peña Nieto por manejos sucios

+ Aclaran un posible “moche” de 26 millones

+ Vandalito acusado de promotor sexual

+ Roban en el ISSSTE a pacientes sus medicinas

¿“Y a propósito, ya saben quién llevó de maestro a la Prepa al famosísimo “Tangas”?

Juan sin Miedo

Una de dos, o se terminó el pacto supuesto que tenían el presidente Andrés Manuel López Obrador y su antecesor Enrique Peña Nieto, o las raterías de plano superan todo lo acordado, pues la UIF halla anomalías millonarias…..BILLETES.- Trasciende que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha ubicado una transferencia por 26 millones de pesos, aparentemente provenientes de un contratista que habría recibido obras por más de 10 mil millones de pesos…..ARREGLOS.- No olvidemos que desde los orígenes se aseguró que entre AMLO y EPN había un arreglo para que el tabasqueño llegara a la Presidencia de México, con lo que desplazaron a Ricardo Anaya con una y mil mentiras que de la noche a la mañana lo hicieron el Enemigo Público de México. Entonces estaba subiendo y no pocos temieron que rebasara al puntero, López Obrador. Le inventaron lo de las bodegas rentadas o vendidas de forma por de más fraudulenta. La entonces PGR aceptó que estaba investigando el caso, y de ahí no salió. Todo se aclaró hasta que se dieron los triunfos y derrotas en las elecciones, y hasta entonces la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el que se aclaró que nunca existió nada de las mentadas bodegas vendidas y rentadas. Fue un ardid de la Fiscalía para tirar a Anaya, como ocurrió miserablemente. Bueno, pues de ahí salió que había un pacto entre AMLO y EPN, por lo que ahora es fácil deducir: El monto de lo robado es tal que da para terminar con el pacto o de plano Peña Nieto se despachó con el cucharón y rebasó cualquier supuesto. De otra forma, la UIF o su titular, Pablo Gómez, de ninguna manera se aventaría un tiro en lo personal, no es cosa de él, pues…..APLAUSOS.- Ojalá que se llegue hasta el mero fondo del asunto y que los mexicanos podamos saberlo de principio a fin. Veremos si el presidente López Obrador está dispuesto a ir por los ladrones, porque ya hay algunos embajadores que siendo gobernadores permitieron que hicieran con su estado una basura electoral, y en la apariencia ya hay más en el listado probable para diversas embajadas en el mundo…..VÁMONOS.- No terminaba de circular el último audio de Alejandro “Vandalito” Moreno, el que propuso matar periodistas de hambre, no a balazos, cuando trasciende que le hackearon el teléfono y le encontraron decenas de fotografías de diputadas priistas que para llegar a la legislatura hubieron de hacer un pack de fotos desnudas y semidesnudas y otros favores que están dejando por los suelos la moral del dirigente nacional del PRI. Antes, dicen, se creía que para escalar un cargo como la diputación federal era menester “pasar por las armas”, decían, ante los meros trinchones y, en el caso, “Malito” exigió dichas gráficas y otros favores para hacerse de la diputación plurinominal, o sea, se confirma lo que siempre se rumoraba de forma muy bajita para que no se escuchara. Anoche, muchos estuvieron pidiendo más datos de esas legisladoras para proceder en su contra, aunque…¿de qué se les podrá acusar? No está fácil, pero por lo menos se llevarán el quemón de su vida, y todo por seguir las bajas pasiones de un tipo enfermo como Vandalito, que hasta ayer se creía un buen hombre, bien intencionado y respetuoso, sobre todo con la mujer ajena, pero…qué lamentable para la familia tricolor que ya no lo quiere en la dirigencia nacional, pero…no tiene formas de echarlo. Y mientras Alejandro busca tribunales europeos para quejarse del linchamiento presidencial, acá le sacan sus trapitos al sol gracias al Pegassus que sigue causando estragos en el mundo y, sobre todo, sigue encuerando a muchos que se mofan de ser honestos merecedores de un poquito más…..PATADAS.- Alacranes de Durango empató ayer sin goles frente a La Paz en el segundo partido de los verdiblancos en la liga de plata o de expansión. El juego fue a puerta cerrada debido a que el equipo local no ha cumplido con los requisitos de la Federación Mexicana de Futbol, aunque se está trabajando en la materia y es posible que para el siguiente juego acá haya acceso de los aficionados. Por cierto, el cuadro local, con la igualada, llegó a 33 juegos invictos en el estadio Francisco Zarco, lo que habla claro de la clase de jugadores con que cuenta el conjunto arácnido y de lo que se puede esperar del equipo. No está sencilla la empresa para los duranguenses, puesto que en la expansión juegan cuadros muy experimentados que van vendiendo cara la derrota y son los mandones en el torneo, pero los nuestros, desde luego que no se achican. Tienen que ir por más y mejorar en todo momento si es que están pensando en cosas importantes…..CRIMEN.- Un crimen deleznable el que se está cometiendo con los enfermos del ISSSTE, pues luego de semanas de traerlos con vueltas por sus medicamentos, cuando el personal de farmacia hace la entrega de lo que indican las recetas, se queda con una o con dos cajitas, y cuando les reclaman nadie sabe, nadie supo. ¡Qué manera de fregar al vecino…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy o en cualquiera de las redes sociales, en todas somos líderes.

Mucha gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp