Nadie en su sano juicio sospechó algún día, en los últimos mil años, que Xóchitl Gálvez le haría ver su suerte al partido en el poder. Ayer, el optimismo opositor subió cuando se anunció la posible suma de MC a la alianza Va por México…..ÓRALE.- Clemente Castañeda, senador de MC, expuso ayer la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se una al PRIANRD, especialmente si la candidata resulta Xóchitl Gálvez, pues ella nació políticamente en ese partido…..MONTÓN.- Mientras, en la alianza Va por México el montón de “taparroscas” subió cuando se registraron para buscar la candidatura presidencial Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles, y faltaría un sexto elemento para emparejar al corcholatero…..RAMALAZO.- La nota de ayer, sin duda, fue la apertura que hizo Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano para unirse al grupo opositor y fortalecerle hasta arrimarlo a la victoria, solo que…ya salieron los prietitos a regar el tepache: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, adelantó ayer que hoy fijará su postura respecto a la posibilidad de sumar al MC al grupo opositor, al tiempo que Samuel García, gobernador de Nuevo León también por MC, rechazó la posibilidad y precisó que “con el PRIAN ni a la esquina…”, aunque…es claro que ellos no son los dirigentes partidarios, su opinión es considerada, pero de ninguna manera ha de tomarse como una orden. Los mandos en Movimiento Ciudadano son Dante Delgado primero y Clemente Castañeda después, y ambos, por cierto, coinciden en ir con Va por México si la abanderada resulta ser Xóchitl Gálvez…..ASEGUNES.- Obvio que, de madurar la idea de unir MC al PRIANRD, la oposición estará alcanzando perspectivas por de más preocupantes para Morena y sus satélites, y si resulta Xóchitl, los partidos en el poder se las verán negras para volver a triunfar en una elección presidencial…..SORPRESA.- No obstante que algunos consideran a Adán Augusto López fuera de la pelea, anoche pudimos ver contingentes “adanistas” repartiendo folletos y fotografías del exsecretario de Gobernación, aun cuando no es tiempo de campaña. Un por de más inconfundible adelanto de campaña que debe ser sancionado enérgicamente por el INE, puesto que nadie debía moverse de acuerdo a los tiempos electorales dispuestos. Aparte, ayer mismo comentamos de los problemas de amoríos, como cualquier mozalbete, entre Adán Augusto y Andrea Chávez. Los que saben de estas cosas aseguran que el tabasqueño tiene órdenes de bajarse ya de la contienda para que no siga echándole más dinero bueno al malo, o no me dirán que todos esos muchachos que andan por los cruceros ondeando banderas morenistas y adanistas lo hacen por su puro gusto y gastando de sus bolsillos. O será que a esos muchachos no les han avisado de lo que sucede en las alturas y que pronto se quedarán como el perro de las dos tortas, pues al rato menos pensado les avisarán que ya no cabe en el corcholatero. Mientras, no hallan cómo tapar el borlote de talla internacional que habla de haber dispuesto de tiempo completo, la familia de Andrea y ella misma, de uno o varios aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional…..PIFIAS.- Sin duda, Durango llevó uno de los mejores equipos juveniles de basquetbol de todos los tiempos al nacional celebrado en Villahermosa, Tabasco. El problema es que, para llegar a Villahermosa los muchachos anduvieron pasando las de Caín, comiendo en puestos callejeros y viajando, sí en avión por tramos, pero también en una “combi” con capacidad para 14 pasajeros y le metieron 18. Al final, los muchachos llegaron incompletos, pues varios de ellos se enfermaron del estómago y visiblemente cansados y no rindieron igual. Jugaron cuatro partidos, perdieron uno, pero con ese uno, que fue el primer encuentro, no alcanzaron a meterse a las medallas. No trajeron nada esos muchachos, que para nuestro gusto integraban una de las mejores quintetas juveniles de la historia, pero…el pero de siempre, volvieron a las andadas. Tramos en avión y tramos en camión de ruta, tramos en combi y comiendo las porquerías callejeras que son el peor daño que puede alguien causar a atletas de alto rendimiento, como son ellos. O sea, no entiende uno cómo es posible entender que después que tuvieron meses para planear el viaje, al final les salieron con que los llevaban a Chiapas porque ya no había cupo en las rutas a Villahermosa. Y si la ida fue un desmadere, olvídense del regreso. Los pobres muchachos están por retornar a Durango igual, en tramos a pie, otros andando y durmiendo en las camioneras o aeropuertos. Unos regresan mañana por la madrugada y los otros quién sabe cuándo, pues en la apariencia ya les hallaron lugar en un avión que los llevará a Monterrey, de donde tendrán que viajar a Durango o caminando o hechos bolas en una combi. Quién sabe si así la sufrieron los grandes basquetbolistas de México o del mundo, pero en este caso, qué poco respeto por esos muchachos que, así, a lo menos que pueden aspirar es a volver a otra terrible aventura como la que están viviendo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx que también pueden leer en la nueva red social “Threads” y donde también somos líderes.

