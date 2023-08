+ Durango se le atraviesa también a la Corte

+ Esteban pide confiar en los nuevos libros

+ Los libros, se dijo, son absolutamente ilegales

+ Revive la Cruz Roja en Nombre de Dios

+ Raspada y todo salió la Reforma Electoral

“Nos vemos en las urnas en junio próximo…”

Bernabé Aguilar

No sabemos si el gobierno de Durango se meterá en problemas legales al repartir los libros de texto, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su almacenamiento por improcedencia ante la niñez mexicana…..CONFIANZA.- Esta mañana el gobernador Esteban Villegas pidió a los durangueses confiar en los nuevos libros, que debieron ser impresos por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, pero…puede meterse en problemas ante el gran jurado…..LEYES.- Las decisiones de la Suprema Corte son órdenes, no propuestas ni especies aptas para la negociación. Los libros de texto, por esa sola razón, no deben distribuirse, por ilegales, no solo por haberlos impreso una impresora distinta a la CNLTG, sino por haber alterado los principios que habían concebido expertos mexicanos a lo largo de los años. Además, los nuevos libros fueron hechos y modificados por un venezolano, que será muy inteligente, pero que no conoce la educación de México como sí la conocen miles de pedagogos mexicanos…..LETRAS.- No hemos podido leer uno solo de esos libros, pero se subraya que se desplazó a las matemáticas para subrayar el “fraude” de 2006. Fraude que, sin embargo, sí ocurrió, pero no es tema como para asentarlo en los nuevos libros como si se tratara de una epopeya sobrenatural que deben conocer los niños y las futuras generaciones. Nosotros, para no entrar en honduras, solamente diremos que la Corte, que es uno de los tres poderes en que se divide el gobierno de la república, ordenó que no se distribuyan, pero…por lo que se ve, les vale una pura sombrilla lo que digan los ministros de la Corte, acá “la ley de AMLO es la ley”. Otro negro precedente que tiene en vilo al tan cacareado sistema de derecho de México, puesto que lo que diga la corte debe hacerse, o se expone el que la desobedezca a las acciones legales de tipo penal que en dado caso debían aplicarse…..ORDEN.- Los libros pudieron ser legales, pero para cumplir el capricho del “fraude” se redactaron acá en lo oscurito, sin consultar a los expertos, a los que debieron consultar. Se hizo todo fuera de la ley, no pueden ni deben repartirse. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo marca la ley con absoluta precisión…..APLAUSOS.- La Cruz Roja de Nombre de Dios ya anda de nuevo en la brega, finalmente la alcaldesa se dignó a echarles la mano y ya están trabajando, no a todo vapor, pero sí como para auxiliar a quienes lleguen a requerirlo. Felicidades…..VIAJES.- Aunque no lo crean, volvimos a cruzar Zacatecas de noche y, aunque no se aconseja viajar en esas horas, volvimos a hacerlo y no pasó absolutamente nada. Sí, advertimos que hay mucha más Guardia Nacional en el tramo Zacatecas-San Luis, razón por la que acá siguen lamentándose inconvenientes…..LIBRE.- Se dice, más no se ha comprobado, que ya se retiró el retén patito de Coscomate, en la súper a Mazatlán. Lamentable, porque ahí uno se ahorraba dos millones y medio de pesos en el viaje al puerto, lástima…..MMMMM.- Otra juez ordena al presidente López Obrador que deje de atacar a Xóchitl Gálvez, porque a pesar de que se le ordenó no mencionar su nombre, sigue haciéndolo, y a pesar de que le dijeron que no lo hiciera porque él la ha colocado a la punta en la disputa de la Presidencia de México. Está convertido en el mejor promotor de la senadora panista, de modo que Xóchitl arranca otra semana punteando en todos los casilleros, tanto los del Frente como de Morena y sus satélites…..FAKE.- Hasta nosotros nos fuimos con la finta de la muerte del cantautor José Luis Perales. La nota recorrió el mundo en cosa de minutos, pero…lo bueno es que sigue vivo y que podrá seguir cantando todavía por otro rato. Eso dicen….TÓMALA.- La Reforma Electoral en Durango se aprobó finalmente contra la opinión de Morena y sus aliados, alegando que vuelve a despreciarse a las etnias de la entidad, cuando son las que más requieren la ayuda de los gobiernos, según dijo en tribuna el diputado Bernabé Aguilar, quien no solo advirtió su repudio a la reforma, sino que la respuesta de las etnias se verá en las urnas en junio próximo, para que de una vez se vayan agarrando y tanteándole el agua a los camotes quienes estén pensando buscar aquella región. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

