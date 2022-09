“Chicotito”

Amm

Miles de damnificados y millones de pesos en pérdidas ha dejado el desbordamiento de un arroyo en Canatlán. Fraccionamientos, colonias y barrios de la tierra de las manzanas están, literalmente, bajo el agua…..TEMORES.- Y lo más terrible, por si aquello no fuera suficiente, el mal tiempo sigue y los escurrimientos del arroyo Mimbres no cesan. Esta tarde, cuando arribamos a la cabecera municipal solo estaban bajo el agua algunas partes del bulevar Enrique W. Sánchez, pero una hora después, cuando salimos, el camino ya estaba bajo el agua hasta la altura del frigorífico Manuel Jiménez…..LAMENTOS.- Aclarar que los escurrimientos del arroyo en mención nada tienen que ver con los casi tres mil metros cúbicos que está derramando la presa Caboraca que, dicho sea de paso, más pronto de lo previsto habrá de generar anegaciones en los pueblos del oriente de la capital que por lo general son los que reciben el agua proveniente de Canatlán…..DESGRACIA.- Vimos muchas casas con más de metro de agua en sus adentros, con infinidad de enseres domésticos y muebles de todo tipo afectados. Sobre todo habitantes del fraccionamiento Soledad Álvarez, de Jardines y otras del rumbo que pueden considerarse en un nivel más bajo que el arroyo, de modo que se han vuelto a inundar y no es mucho lo que han hecho los últimos gobiernos para remediar ese terrible mal a esos miles de canatlecos. Esta tarde, la alcaldesa Angela Rojas admitió que las inundaciones son consecuencia a los desaciertos de sus antecesores, que nunca proyectaron una obra suficiente para evitar esos problemas. Hace mucho debió rectificarse el camino del arroyo, desazolvarlo y hacer lo que la técnica permita para no volver a tener una desgracia como la que viven muchos canatlecos. Acepta la jefa de la comuna que el municipio se encuentra en condiciones por de más precarias para lo cual esta mañana envió hasta esta capital al nuevo encargado de tesorería buscando el respaldo de las autoridades estatales y federales, pero…con muy pobres expectativas, puesto que Canatlán como la mayoría de los municipios está quebrado, como quebrado está el gobierno estatal, y ni soñar en que alguna instancia de gobierno les resuelva el problema y regrese al tesorero cargado de dinero. Y tan es sueño que, algo que nadie desmintió, los vehículos de Protección Civil en el estado no pudieron desplazarse a Canatlán, puesto que no tienen ni gota de gasolina o diésel. Razón por la que aseguran que el titular de la dependencia pidió a sus rescatistas que por esta vez intentaran llenar el tanque con dinero de su bolsa, en el entendido de que se les repondrá en el breve plazo (ajá) y que si no traían en la bolsa que buscaran con algún vecino o pariente algo prestado para poder llegar a Canatlán. Los vehículos que llevan el equipo y material de rescate no pudieron moverse y no podrán porque nadie tiene dinero para lo más elemental…..CEROS.- Entre los rescatistas se asegura que por lo general para la compra de combustibles disponen de una tarjeta con la que se paga lo que les despachan, pero que hoy, justamente hoy, que se les necesita en Canatlán, las tarjetas no tenían ni peso para poner gasolina. Motiva una gran vergüenza lo que sucede no nada más a Canatlán, sino a todo Durango, que es la más clara confirmación de que la entidad está absolutamente quebrada, que no tiene ni para el papel de los baños del Centro de Convenciones Bicentenario. Una vergüenza que debe motivar algo más que los lamentos que surgen ahora, puesto que con lamentarlo no se resuelve nada. Los bomberos estatales están acuartelados, pero de ahí no pueden moverse por lo que ya se dijo, de modo que la tragedia en Canatlán es mucho mayor de lo que ya les hemos dicho, toda vez que los vecinos inundados no han visto que baje el nivel de la inundación como para poder planear cómo pasar la siguiente noche, aunque resulta obvio que tendrán que salirse de esas colonias, barrios y fraccionamientos, y buscar dónde pasar la noche, como es el caso del albergue municipal, al que sin embargo y por razones inexplicables la mayoría de la gente no acepta. “Ya hemos invitado a toda esa gente que se resguarde en el albergue, ahí tienen comida caliente a cualquier hora del día o de la noche, pero no quieren, no lo aceptan, particularmente por el riesgo en que se quedan sus casas, a pesar de que la Presidencia Municipal se ha comprometido a cuidarles sus pertenencias, a protegerlos de cualquier otro riesgo”, dijo la jefa de la comuna. Lamentó la situación de una familia que fue sorprendida por las grandes avenidas de agua, incluso un discapacitado, que sufrieron algunos golpes, pero nada de cuidado que pudiera poner en riesgo su vida, replicó la alcaldesa Angela Rojas, que así, como suele suceder en el mes de septiembre, la naturaleza le da la bienvenida a las nuevas autoridades. Y en el caso, como lo dijo la propia funcionaria, la tesorería no dejó un quinto como para arrancar el nuevo gobierno…..AUXILIO.- Luego, las autoridades tienen que hacer algo para estar alertas respecto de las grandes avenidas de agua que está mandando la presa Caboraca de Canatlán, que llega por momentos a 3 mil metros cúbicos por segundo, y que de aumentar el caudal estaría en un serio peligro de salirse de su cauce en las partes más bajas de la capital y que se ubican en poblados al oriente, allá por los poblados 5 de Febrero. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en su defecto en cualquiera de las redes sociales, en todas somos líderes.

