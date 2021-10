“Chicotito”

+ Esteban Villegas sigue punteando en todo

+ Mitofsky asegura que le ganaría a cualquiera

+ Aunque, su partido, el PRI, sigue ignorándolo

+ El tri necesita un “tapado” que no aparece

+ La alianza PRI, PAN y PRD depende del PRI

“La pandemia del coronavirus no ha sido ni será domada en el corto plazo en México. No queda otra que cuidarnos, pero cuidarnos bien…”

Juan Camaney

La encuestadora más confiable de México, Consulta Mitofsky, publicó anoche los resultados de su seguimiento a la elección en Durango del mes de septiembre, donde Esteban Villegas sigue punteando en los distintos casilleros…..PUNTERO.- Villegas es el que mejor califica en la hipotética alianza entre PRI, PAN y PRD, por encima incluso de los aspirantes de los demás partidos, perspectiva que lo convierte en ganador para quien llegue a abanderarlo…..DUDAS.- Es que, no obstante la circunstancia favorable en las tendencias del voto, pudiese pensarse que a Esteban lo que le sobran son partidos y, no hay tal. El más escandaloso rechazo lo tiene en su propio instituto político, el PRI, donde siguen manejando otras listas en las que no está Villegas…..BRÚJULA.- No en balde se rumoró recientemente que Esteban había tenido ya algún acercamiento con el Movimiento de Regeneración Nacional, lo que advierte de la posibilidad de que, antes de que el PRI le dé las gracias, buscar y encontrar acomodo en otra organización, aun cuando el sanjuanero ha tenido entre cinco y diez acercamientos con el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, que no le ha dicho que no, pero tampoco le ha garantizado nada. Triste y penosa la situación de Villegas, que a pesar de las calificaciones positivas que resultan de los sondeos no tiene asegurada la candidatura en ninguna parte. La lógica nos dice que la alianza o el PRI, su partido, podía asegurar el triunfo llevándolo en la papeleta, pero…luego los caprichos en los partidos llegan a tal grado que prefieren perder que entregarle la candidatura a alguien como Esteban, cuyo pecado es haber sido candidato en tiempos de Jorge Herrera Caldera, a pesar de que la trayectoria del prospecto perdedor ante José Aispuro, Villegas, data de varios años atrás…..TAPADO.- Ante las circunstancias, es de suponer que el PRI y el PAN, además del PRD, no tienen otro prospecto con las tendencias de Esteban, con las posibilidades reales de victoria. Pudiesen tener por ahí un verdadero “tapado” o quizá un “caballo negro” que pudiera surgir en cualquier momento, pero por ahora, en el espectro priista, panista y perredista, ni en lo individual ni en lo grupal tienen algún personaje con las perspectivas difundidas por Mitofsky…..AMENAZA.- Advertir que en los números dados a conocer por la empresa de Roy Campos, el Movimiento de Regeneración Nacional aparece en primer lugar en la pregunta: ¿Qué partido cree que ganará la elección para gobernador en el año 2022? Morena califica con 29.2 puntos, por 27.4 del PRI y 16.7 del PAN. El PRD apenas figura con 2.4, muy alejado del podium…..ALIANZAS.- Respecto a las posibles alianzas entre PRI, PAN y PRD y Morena, PT y Verde, ganarían los primeros por 33.2 puntos, por 29.5 del partido de AMLO. Movimiento Ciudadano, en ese segmento, aparece con un 3.4, alejado por completo de las medallas…..INTERNAS.- Respecto a las competencias internas, en la alianza PRI, PAN y PRD, Esteban califica con 25.1; Héctor Flores con 11.9; Jorge Salum con 9.8 y Enrique Benítez con 5.2, y ya entre panistas Héctor Flores da la sorpresa al puntear con 43.2, por 27.2 de Salum; 16.8 de Esteban Villegas y 2.4 de Enrique Benítez. Y en la lucha entre priistas Villegas sube hasta 63.5. Flores cae hasta 7.4, igual que Jorge Salum, que figura con 7.0 y en el segmento de aspirantes sin filiación Esteban aparece con 10.8, Jorge Salum con 5.7, Héctor Flores con 4.5 y Enrique Benítez con 2.8…..POPULARIDAD.- Luego, en el renglón de popularidad, vuelve a aparecer Esteban a la cabeza con 61.9, por 55.4 de Jorge Salum; 46.5 de Gonzalo, 44.2 de José Ramón Enríquez, 41.8 de Benítez, 38.8 de Marina Vitela, 34.0 de Manuel Espino, 28.4 de Héctor Flores y 24.0 de Margarita Valdez…..ASEGUNES.- Advertir que a pesar de que les fue excelentemente bien el año pasado, nada nos asegura que vuelva a armarse la alianza entre PRI, PAN y PRD. El PRI está valorando si se mantiene en la coalición, pero todo depende de que el tricolor decida si apoya o no la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si la aprueba, el PAN abandonará el grupo y se irá en solitario a las urnas, aunque por esa soledad reducirá en gran forma sus posibilidades de regresar al triunfo…..LOCURA.- Es de subrayar que la encuestitis está en todo lo alto, cada prospecto trae su propio estudio en los que, como es obvio, aparece como puntero, aunque en la triste realidad no llegarán a la pelea por las medallas. Hay quienes prefieren gastar el billete en estudios a modo, en encuestadoras patito, sin acudir a los profesionales como Mitofsky, SABA y otras empresas creíbles por su trabajo de muchos años, y no que de pronto nos llegan encuestas realizadas por empresas desconocidas que aparecen nada más para cumplir el capricho del cliente y, por tanto, con credibilidad cero, por decir lo menos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp