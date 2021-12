“Chicotito”

+ El PAN, es posible, ya tenga a su candidato

+ Encerrona en CCB entre los fieles de la balanza

+ Estuvieron aspirantes panistas, excepto Salum

+ Gonzalo sigue cabildeando por la candidatura

+ Coquetea con Morena el panista Rodolfo Dorador

“Aclarado queda que las encuestas no servirán para escoger candidato por el PAN…”

Juan Sin Miedo

El Partido Acción Nacional escogerá a su candidato a la gubernatura mediante otros parámetros, otras perspectivas, no le servirán mucho las encuestas, y menos aquellas “patito” en las que quien quiera mete la mano…..ÁNDALE.- Está en redes sociales una encuesta aparecida ayer en la que preguntan: ¿Usted apoyaría a Jorge Salum del Palacio como candidato a la gubernatura en 2022? El 58% responde que sí y el 42% que no. Repito: Si la selección del candidato se hiciera por encuesta, quizá ganaría Salum, pero no va por ahí el proceso…..LUCHAS.- Es correcto, no hay peor lucha que la que no se hace y, mientras los partidos no anuncien sus conclusiones, cualquiera sigue teniendo posibilidades, incluyendo al alcalde capitalino y su papel mediocre o poquito peor que eso…..ERROR.- El problema de Salum es otro: Su precaria salud por una parte, pero por la otra se dejó llevar por el canto de las sirenas, o por los deseos insanos de algunos de sus cercanos colaboradores y se aceleró solito. Y solito se brincó las trancas, pues nunca la pidió a nadie y nunca nadie se la ofreció. Así no se puede. Así no son las cosas en política, y menos en una candidatura estatal…..ORDEN.- Las cosas son mucho más importantes como para dejarlas sueltas y que cualquiera que traiga un poco de saliva se acabe el pinole. En ninguna parte, ni siquiera en el PAN es posible llegar y agarrar o agandallar. O pregúntenle a José Ramón Enríquez si le dejó algo el acelerón del domingo por el que se inventó por ahí un comunicado del CEN de Morena en el que se aseguraba que él es el bueno para la candidatura estatal. El arrancón en falso empujó una acción igual de drástica en la que públicamente le dejaron como una gran mentira el supuesto comunicado, no obstante que en Morena están corriendo los tiempos para la aplicación de la encuesta definitiva en la que surgirá el mejor de los cuatro o seis, o siete, con los dos o tres más que aportaría la dirigencia nacional…..NERVIOS.- Es ahora Rodolfo Dorador quien hace sentir sus nervios quizá por la lentitud o el adormecimiento en que cayó el proceso de selección. Asegura que Verónica Pérez cobra dos sueldos, no está a la altura del Partido Acción Nacional y que no tiene argumentos para seguirlo dirigiendo. No propone Dorador a nadie, pero pareciera que ya tiene tirador, aun cuando Vero fue votada para tres años y serán los que esté al frente del CDE panista. Preguntada sobre las ideas de Rodolfo, Verónica se dijo respetuosa, agradeció que haya quienes piensen diferente, porque eso es la esencia de todos los partidos, “pero…cumpliendo con la ley, terminaré el tiempo para el que fui electa…”. Rodolfo, hay que marcarlo, le está haciendo ojitos a Morena, y como en Morena andan tan escasos de gente, quizá lo reciban con fanfarrias y música sinaloense…..CORRECTO.- La forma más correcta de analizar el presente del Movimiento de Regeneración Nacional es entender que “no hay nada para nadie…”, que como dijo el bien recordado Fernando Marcos, el último minuto también tiene sesenta segundos, o mejor explicado: Mientras no haya una conclusión real en Morena, los suspirantes podrán seguir haciéndole la lucha. Nos sorprende que en distintos escenarios los observadores ven “muerto” a Alejandro González Yáñez, sin ninguna posibilidad de alcanzar la estafeta marrón, pero…Gonzalo fue visto ayer en rumbosa y animada reunión con Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, Karen Castrejón, lideresa del Verde y de Alberto Anaya, presidente del PT. La lógica nos dice que no se juntaron para analizar la final entre León y Atlas. O sea que, nosotros seguimos viendo movérsele las patitas, sigue teniendo posibilidades y muy pronto habrá de confirmarse o negarse. Los candidatos de las alianzas o de los partidos habrán de postularse en un par de semanas o menos. Ya no aguanta mucho la presión en la olla, muchos actores andan que se les queman las habas y los hay que pudieran incurrir en locura y media para no quedarse fuera de la competencia y de una buena beca los próximos seis años…..APROBADO.- No lo cuenten más delante, para que no se haga chisme y luego vengan los reclamos, pero se sabe que desde muy temprano estuvieron encerrados a piedra y lodo el gobernador José Aispuro, el delegado del CEN del PAN, varios de los prospectos a la candidatura blanquiazul y un gran ausente: Jorge Salum del Palacio. Hay quien apuesta a que el Partido Acción Nacional tiene ya su prospecto para la alianza y que habrá de anunciarlo de un momento a otro. Anotar sin embargo que el problema para la concreción de la alianza Va por Durango no radica en esta capital, sino en la Ciudad de México, donde Marko Cortés y Alito Moreno siguen discutiendo y alargando el proceso. La cuestión es que ambos coinciden en la necesidad de la alianza, pero por diversos puntos no consiguen llegar al final. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

