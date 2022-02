+ Esteban le saca dos por uno a Marina Vitela

+ La encuesta la ordenó y pagó El Financiero

+ Nadie pudo meter su cuchara a los números

+ Roberto Palazuelos acepta haber matado a dos

+ Morena encabeza encuesta en dos de 6 estados

“Todos somos Hugo López Gatell. Entonces todos debemos estar en la cárcel…”

Andrés Manuel López Obrador

Una encuesta ordenada y pagada por el periódico El Financiero ubica hoy a Esteban Villegas como puntero de la contienda por la gubernatura, a razón de 45 puntos, por 24 de Marina Vitela y 10 de Patricia Flores…..CALMA.- La encuesta divulgada por el diario de la Ciudad de México precisa las tendencias de los seis estados que tienen elección en junio próximo. Los resultados del estudio indican que Morena va adelante en dos estados, Oaxaca y Quintana Roo; estaría un poco rezagado pero en virtual empate técnico en Hidalgo y Tamaulipas, en tanto que la alianza Va por México estaría punteando en Aguascalientes bajo condiciones parecidas a las de Durango, casi al 2 por 1. Teresa Jiménez califica con 42 unidades, por 24 de Nora Ruvalcaba, de la coalición Juntos Haremos Historia y, en Durango, Villegas aparece con 45 puntos, por 24 de su más cercana perseguidora Marina Vitela, donde Paty Flores suma 10 unidades. Todavía muy alejada del podium, aun cuando…eso tiene que reconocerse, no ha empezado la campaña. Sorprende que en Tamaulipas también haya un virtual empate técnico entre César Verástegui, de la alianza Va por México y Américo Villarreal, de la coalición. César puntea con 36 unidades, por 32 del morenista, mientras que en Quintana Roo Mara Lezama puntea para Morena con 35 puntos, por 22 de Laura Fernández de la Alianza, y Roberto Palazuelos aparece muy lejos de los trofeos, y acabará peor, si no es que hasta le dan las gracias en cualquier momento por la entrevista que le hicieron y que él mismo está difundiendo en la que confiesa que él y sus escoltas mataron a dos y que armaron una balacera de la “rechingada”. Los números citados, según el diario capitalino, obedecen más bien al movimiento desplegado por los tres prospectos durante la precampaña. No considera la tabla el amarre que hizo ayer en la capital la aspirante morenista con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que de consolidarse y lo entiendan los miembros del magisterio, correrán en bola a votar por ella. No es cosa menor, desde luego, sino que estamos hablando de una de las organizaciones sindicales más voluminosas y poderosas del país. Si el acuerdo aterriza en las urnas, desde luego que será un golpe de timón o un manotazo sobre la mesa, dado que la idea no se le ocurrió antes a Esteban, pero…repetimos, si el acuerdo en las cúpulas aterriza en las bases. Vitela habrá dado un gran avance en su búsqueda de la gubernatura, veremos cómo toma el mensaje el aspirante de la alianza Va por Durango, Esteban, y sobre todo, veremos cómo responde al hitazo de Marina. Referimos nuestra escasa confianza en las encuestas, sobre todo las encuestas que se pueden comprar en la tienda de la esquina, pero este estudio fue aplicado a contratación del diario El Financiero en el que nadie pudo meter su cuchara, como sí se puede en otros estudios que poco a poco han ido acabando con la credibilidad de los mexicanos, y en este caso, de los duranguenses. Sin desconocer que las encuestas siguen siendo espejos de lo que sucede en el momento. Son una fotografía del momento de cómo andan unos y otros, pero…tampoco nos hagamos, por más encuestas que circulen en las redes, la gente habrá de votar por quien o quienes ofrezcan el mejor plan de trabajo, pero sobre todo por quienes presenten las mejores perspectivas reales, factibles para Durango. Será conveniente entender que para aterrizar todo lo prometido será necesario el respaldo de la Federación y, por desgracia, hay entidades que están sufriendo lo indecible por la falta de recursos y por la falta de seguridad, como nuestro vecino Zacatecas, que por más que le han pedido ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador no pasa de buenas intenciones. El otro día que cruzamos por esa entidad vimos pasar no menos de 200 tanquetas del Ejército Mexicano y pensamos que era la respuesta federal al gravísimo problema de la inseguridad, pero…aparentemente solo pasó el convoy por las carreteras del vecino estado, pero se pasaron de largo o iban a otra parte, porque las matazones siguen como en sus mejores tiempos. Es lamentable pero respecto de Zacatecas la Federación no hace sino lamentarlo, aunque con eso no frena ni enfrenta el terror que están sembrando los grupos de la delincuencia. O sea, hay que pensarla y ver si en realidad sirve de algo votar por los candidatos de Morena. Y si sirve, si algo ayuda a la entidad, pues respaldarlo, y si no, mejor buscarle por otro lado…..MULTITUD.- Marina Vitela está cerrando su precampaña en Gómez Palacio. No tenemos la menor información del caso, pero se dice que hoy es un día de fiesta para los gomezpalatinos, que hoy cierran un pacto la aspirante y los ciudadanos que habrán de refrendar el 5 de junio próximo en las urnas. Es probable que horas más tarde tengamos el material informativo correspondiente para compartirlo con ustedes…..CINISMO.- No sabemos si es real o figurado lo que dice Palazuelos, puesto que su confesión de haber matado a dos se antoja por de más seria. No es broma, por tanto, la autoridad tiene elementos para proceder en su contra y pedirle que aclare bien de qué estamos hablando, porque puede haber sido un tongo para llamar la atención y mejorar su ubicación en la competencia, donde está muy alejado del triunfo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Muchas gracias

