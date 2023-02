+ No se está haciendo justicia a pedido de nadie

+ Se investiga para aclarar culpas por meningitis

+ Saldrán pronto nuevas órdenes de aprehensión

+ También se investiga a dueños de hospitales

“Caerán todos los causantes de la meningitis en Durango…”

Héctor Vela Valenzuela

No se hará justicia a pedido de nadie respecto de la tragedia de la meningitis, pero se están siguiendo todas las líneas de investigación para poner ante el juez a quienes hayan causado la terrible contaminación…..LEYES.- Esta mañana, el secretario de Gobierno Héctor Vela Valenzuela anunció que en el complicado tema se habrá de llamar a cuentas a todos los que participaron en la desgracia, así sean los dueños de los hospitales. No es coincidencia del anuncio con el pedido que hacen muchos de detener también a los propietarios de los nosocomios. Se investigan desde hace varias semanas y muy pronto aparecerán las correspondientes órdenes de aprehensión…..REGLAS.- Tiene que haber antes investigaciones concluyentes en las que se precise qué hizo el hospital, qué sus administradores, cómo, quién y dónde adquirió los anestésicos, y cómo es que circularon esos elementos químicos en cuatro o más hospitales. No es difícil aclarar uno por uno esos detalles, el problema es que mientras se concluyen, los sospechosos ya se fueron o se ampararon, aunque hay cuatro o cinco detenidos entre los principales responsables y…volvemos con la aburridora, no se pueden detener antes, porque la ley es precisa al sostener que primero hay que investigar para detener, no detener para investigar, pero…resumiendo, las investigaciones cruzan por momentos definitivos que pueden llegar a su punto final con la detención de todos, o por lo menos de la mayoría de los culpables, incluyendo a los dueños de los hospitales, cuya responsabilidad recaería en ellos por no haber establecido un férreo control sobre esos productos tan delicados y sobre todo por permitir que algunos médicos los llevaran en su maletín exponiéndolos a condiciones climáticas adversas en las que los anestésicos se echan a perder en cosa de minutos. Las investigaciones, concluimos, están en marcha, seguirán todavía algunos días o semanas, pero es muy probable que pronto se tengan conclusiones…..REACCIÓN.- Sobre la marcha de mañana de los familiares de los muertos por meningitis, están en su derecho, pueden manifestarse de muy distintas formas para aclarar su molestia. Ojalá que el evento lo conduzcan los verdaderamente dolidos, y que no permitan que se mezclen intereses políticos, que al parecer estarían madurando formas de radicalizar la protesta precisamente para sacarle raja a la sana intención de los familiares de las mujeres fallecidas de elevar su inconformidad, ojalá que no se filtren los enviados políticos que nunca faltan y que todo lo echan por la borda…..AGÁRRENSE.- Ayer comentamos que hace tiempo, algunos quince años, el desaparecido Jorge Herrera Delgado reconoció abiertamente que el número de aviadores en el sector educativo pudiese alcanzar los cinco mil angelitos, pero esta mañana, el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, se abstuvo de adelantar un cálculo, porque las irregularidades están brotando por todas partes, y muchos, aunque no sean “aviadores” de alguna manera se hallan entre las irregularidades en la nómina y eso tiene que corregirse. Son muchos -dice Adame Calderón- que están saliendo al ritmo que avanzan las investigaciones…..AVIONES.- Hablando de más aviones, preguntemos en qué quedó lo de los cuatrocientos “aviadores” con que carga la nómina de la Universidad Juárez, pues es un chorro grande de dinero lo que ello implica, y también como en el sector educativo estatal, en la UJED hay “maestros” patito, de hule o zombis que nada más aparecen en la nómina. Otros también cobran una y dos plazas y nunca enseñan a los alumnos. Ni les cuento de los millones de pesos que se gastan en la manutención de “aviadores”, faltistas y oportunistas que de algo se agarran para seguir dilapidando los pobres recursos universitarios. Y mucho menos les platicamos de los cientos o miles de “excatedráticos” que de la misma forma que en el ISSSTE, se pensionaron con doble y hasta triple plaza, y desconocemos si la rectoría está obligada a pagar esas pensiones o también le fueron transferidas al ISSSTE armando un vil robo perfecto para toda la vida…..ÓRALE.- Algo le saben o le hablan al tanteo los medios, pero lo cierto es que hoy o desde ayer hay una sincronía natural, sin organización pues, en la que subrayamos casi todos la elección de Alejandro Mojica Narváez como el nuevo líder de la junta de coordinación política del Congreso del Estado. Lo que les adelanté ayer, algo le ven al muchacho, y por lo mismo pedimos a ustedes lo sigan de cerca, porque está para cosas importantes. No les digo más, porque olerá a rastrillada, pero así es…..RUIDAJO.- Mucho escándalo se está haciendo en torno a la zarracina en que se vio envuelto Martín Vivanco en una disco de Mazatlán. O soy muy bruto para observar videos o estoy “chocheando”, pero nos parece más alarmante el cuento que el mismo video. Es que para describir el desaguisado, no pocos usaron los adjetivos de “bestial”, “salvaje” y los que menos “brutal” para describir los hechos en que participó Vivanco, pero no encuentro nada que me precise que es él y ninguna de sus brutalidades, ¡no manchen…! A menos que me hayan mostrado otra grabación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx o en cualquiera de las redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

