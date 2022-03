+ Todo nuestro amor y respeto a la mujer, a las mujeres

+ Hoy amanecieron edificios maltratados por algunas

+ Ni cómo regatearles la razón en sus molestias

+ Los feminicidios, por desgracia, siguen al alza

+ Temen disturbios para esta tarde en todo México

“… Y ni cómo negarlo. Ellas siempre tendrán la razón…”

Juan Camaney

Nunca regatearemos nada a la mujer; siempre tendrá la razón, porque así debe ser, pero… ¿qué ganan quebrando los cristales del edificio del PRI, dañando otros inmuebles oficiales o destruyendo la infraestructura urbana?…..RESPETOS.- Nuestro respeto a la mujer, ni ahora ni nunca está en discusión. Será siempre el mismo. Es lo menos que merece el ser más bello sobre la tierra; venimos de una mujer, y convivimos todos los días con hermanas, tías, sobrinas, esposa, hijas y nietas…..RAZONES.- Hasta este mediodía eran pocos los eventos realizados con motivo del Día de la Mujer, pero de entrada ya teníamos una serie de edificios y sitios públicos dañados, particularmente aquellos construidos con cantera, cuyo daño es irreversible. Por eso volvemos a preguntar si con eso ya están satisfechas, si con el quebradero que hicieron en el PRI y en otros lugares ya se dan por bien servidas. Aun cuando lo fuerte de las celebraciones de la Mujer viene por la tarde en la mayor parte de la República, particularmente en la Ciudad de México en donde se esperan reacciones muy violentas y de grandes daños en la infraestructura urbana…..APROBADO.- Claro, ni nosotros estamos de acuerdo en el trato al género en la mayor parte del mundo, sobre todo en las cifras terribles de feminicidios pero eso depende de todos. Si todos hiciéramos lo que nos toca para protegerlas, para cuidarlas, otra cosa sería, pero es claro que en México para el gobierno la criminalidad contra la mujer es algo que poco le preocupa o que no le preocupa, porque no hace lo suficiente para evitarlo. Es de bien nacidos hacer algo, lo que sea, por ellas. Y si todos nos lo propusiéramos al unísono, pronto abatiríamos esa terrible lacra social que ha llegado a límites vergonzosos en el mundo y que no nada más amenaza a nuestras conocidas o vecinas, sino a nuestras mujeres más cercanas y eso no debemos permitirlo. Por eso, tienen razón cuando protestan por el terrible índice de fallecimientos de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores; tienen absoluto derecho de protestar por cada desgracia con que nos topamos día con día. No nos gustan los modos, las formas, pero el que no nos gusten no quiere decir que no tengan la razón, tenemos que aguantar, como ellas han resistido tanta ofensa y por tantos años. No aplaudimos ninguna de las acciones vengativas que pudiesen haberse dado alguna vez, pero tenemos que empezar a entenderlas y de la misma manera empezar a hacerles justicia. Vale más tarde que nunca…..NERVIOS.- No obstante, hay que decir que en todo el país hay nerviosismo por lo que pueda suceder esta tarde. Presidencia de la República mandó blindar la mayoría de los edificios y sitios públicos de la Ciudad de México, aunque otras veces, que se han hecho tales preparativos, las mujeres inconformes se las ingenian para burlar los muros metálicos que se instalan por todas partes, como ahora, que la capital parece preparada para la guerra…..ORDEN.- Ojalá que las protestas no pasen de eso, que no brinquen la delgada línea de la violencia y que no justifiquen algo indebido, pero sobre todo, que no pase de las quejas y que nadie resulte lastimado como ha sucedido en años anteriores……ÉPALE.- No entendemos por qué amanecieron los cristales rotos del edificio priista, y menos si algo tiene que ver la queja de la diputada Sandra Amaya contra el diputado Luis Enrique Benítez. Lo acusa de acoso sexual y por lo que pidió y ayer le fue concedido el cambiar su curul para estar lo más alejada posible del legislador tricolor. Es que, Benítez no es más que un diputado priista, ni siquiera es dirigente del PRI como para que el reclamo llegara por las ventanas de la sede estatal del PRI. Es decir, si existía el reclamo contra Luis Enrique, pues a él debieron cobrársela, y no al edificio tricolor. Bueno, eso creemos…..ÓRALE.- Cierto, partidos y candidatos cruzan por la etapa de intercampaña donde es muy poco lo que pueden hacer en su promoción proselitista, pero…a ese pesar, se advierte mucho más ruido en torno al war room de Alejandro González Yáñez. Ayer tuvo comelitona con los abogados y hoy con las mujeres de los partidos de la coalición, pero así, tiene saturada su agenda de la semana, mientras en su contraparte, en el caso de José Antonio Ochoa, solo hay silencio. Quizá mucha planeación, pero de más. Es que, mientras se está rezagando en la competición frontal que tendrá con Gonzalo. Será entre ellos la lucha por la alcaldía capitalina, pero los tiempos no permiten ningún tipo de distracción, dado que la campaña apenas será de 60 días, o menos, de modo que ha de llegar el momento de pasar a los hechos, y no seguir clavados en la planeación. Digo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

