No hay nada qué celebrar o conmemorar, sino mucho qué lamentar este Día Internacional de la Mujer y que pase lo que Dios quiera o lo que quieran ellas en busca de ser escuchadas y termine el maltrato…..CALMA.- Gustó mucho el tendedero que instalaron a las afueras del Congreso del Estado, donde colgaron diversos señalamientos. Tienen lo que merecen por no haberse comportado ante el sexo más hermoso de la tierra…..MERECIDO.- Respaldamos de manera total el movimiento o los movimientos programados para esta tarde y ojalá se parezcan al suceso registrado temprano en los pasillos externos de la legislatura, con algunas pintas en paredes que sin problema se pueden limpiar, pero sin dañar piedra o cantera, puertas, ventanas y otros que fueron respetados. Ojalá que por la tarde las marchistas se conduzcan con la misma euforia y que por fin sean escuchadas por los misóginos que parece son muchos y brotan por todas partes…..ÉPALE.- No terminan de convencernos las razones que tienen los colectivos femeniles para quejarse por el acoso sexual. Es que no puede ser acoso que un hombre externe su simpatía, gusto o atracción de una hermosura, porque hasta ahora la humanidad ha sobrevivido a base de “echar las flores”. Las relaciones humanas han iniciado precisamente con ese tipo de detalles y, otros en los que el hombre, y no pocas veces la mujer, se esmera por agradar a tal o cual persona. Respetar, eso sí, cuando es no, y entender cuando es sí. O como acaban de aprobar en la legislación española: “sí es sí”. Y cuando no haya el sí, pues entender que es no, pero no por eso hay que mandar al paredón a los que mandan un piropo o un ramo de flores. Sería bueno abundar en la materia y entender que “sí es sí” y que “no es no”, sin discusión, pero lo importante es que el hombre o la mujer entiendan y acepten cuando es no, y a pesar de eso insista y llegue hasta los extremos nada más “porque me gustó mucho”, porque aparte de que “me gustó mucho”, tiene que haber la aceptación del otro, y si es rechazo, no discutir y emprender la retirada…..CÁNCER.- Ayer, Óscar Moreno, presidente del Observatorio Ciudadano, aseguró que “El feminicidio es un problema muy fuerte en Durango…”, pero…le tenemos otros datos: Los feminicidios son males terribles, un verdadero cáncer en la sociedad mundial de nuestros días. Todos los días nos encontramos con información internacional en la que destaca el maltrato a la mujer. Sí, es un grave problema para los duranguenses, que de ninguna manera podemos acostumbrarnos a semejante barbaridad, es una aberración de talla mundial, y todos debemos hacer algo para acabar con ese lastre…..NÚMEROS.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su mandato se ha reducido de manera importante el número de feminicidios, aunque los colectivos o colectivas femeninas como dicen algunos para estar a tono con el género, tienen una información distinta, dado que como nunca están muriendo entre 13 y 15 mujeres al día de manera violenta en el país. O quién sabe cómo y con qué comparó esas cifras, que en el supuesto son las más altas que jamás se hayan registrado en México…..REACCIÓN.- Cuatro días después de haber sido rafagueados y secuestrados cuatro muchachos de origen norteamericano fueron localizados por la policía mexicana. Encontraron dos muertos y uno de los sobrevivientes herido de bala. Lo sorprendente es la rapidez con que nuestra policía halló a las víctimas, pero cero de los verdugos. Alguien dijo, y lo repetimos nosotros, no fueron nuestros policías los que dieron con la casa de seguridad del cártel del golfo, sino agentes de la DEA y de la CIA que, con el permiso o sin él, penetraron hasta el punto donde estaban los cadáveres y los sobrevivientes que fueron entregados al gobierno de los Estados Unidos. Lo que sigue es lo importante, pues en el vecino país están exigiendo que a los cárteles mexicanos se les califique de grupos terroristas y combatirlos donde quiera que se encuentren. O sea que, se calentó la plaza de Matamoros y toda la frontera dizque por la confusión de los responsables, que creyeron que las víctimas eran traficantes haitianos, cuya jovencita que les acompañaba venía a una cirugía estética. ¡Así es…!…..ACCIÓN.- Hoy se informa de la detención de otros cuatro socios o dueños de los otros hospitales donde se creó la meningitis, y quedarán a disposición del juez para que defina su situación jurídica, lo mismo que de las otras personas que tienen prisión domiciliaria. Es que, como decíamos ayer, hasta el peor criminal tiene derecho a la defensa…..ALTO.- Sorprende el pedido de Presidencia de la República para que una de las ministras no someta a discusión la suspensión tramitada por el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo, y de todo el aparato electoral en su defensa. Sorprende porque nuestro sistema político se divide de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ninguno de los tres tiene por qué ordenar a los otros. La independencia de los tres poderes es tal que es impropio y anticonstitucional pedir o tratar de sugerir cómo fallar en determinado juicio. El problema es que mientras no entendamos de esa división, la autonomía de poderes, seguiremos lamentando muchos excesos de los otros poderes, pero el Poder Judicial está precisamente para evitar los abusos y los excesos del gobierno y de los particulares hacia los demás. Si la Corte considera que se excedió Presidencia en ordenar el cese de Jacobo, lo menos que se puede esperar es que se reinstale lo antes posible…..MOTÍN.- Y saben qué, que aquello que pintaba para un relevo tranquilo en la presidencia del Club Campestre de Durango se está descomponiendo, también ya hablan de “actos anticipados de campaña”. Luego, con que no salgan con que también hubo “operación menudo”, “ratón loco” y esas yerbas, pero en fin, en cualquier reunión de más de uno ya hubo borlote. La bronquitis es que a Memo Arce ya le están creciendo los enanos…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más leída de Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues ya sabe que estamos en todas.

