Jorge Blanco Carvajal

Las plataformas digitales de Contacto hoy andan, literalmente dicho, por las nubes, en términos generales somos el número 76,758 de todo el mundo. Antes estuvimos en el 6,000, pero aun así, seguimos allá arriba…..CALMA.- No es presunción, de ninguna manera, no queremos sentirnos más que nadie, pero sí advertir que ha valido la pena nuestro esfuerzo y dedicación las 24 horas del día para mantener informados a los duranguenses…..PUNTEROS.- Los números de arriba precisan que seguimos liderando las distintas redes sociales. La gente reconoce nuestro esmero y nos lo premia con su preferencia….ORDEN.- Tenemos muchos otros datos explicativos de nuestro liderazgo en todas las redes, pero nos abstenemos de explicarlos para no pecar de modestos ruidosos. Agradecer, eso sí, a todos los que nos siguen alrededor del mundo, eso es lo que más importa…..APLAUSOS.- Aparte, rogamos a todos nuestros internautas que nos sigan informando sobre los distintos incidentes de interés público, pues gracias a esos datos hemos podido estar de manera oportuna en los distintos episodios. Sigan enviando sus fotos y sus datos a nuestro correo en Facebook, eso es lo que nos mantiene con vida…..PELIGRO.- Es posible que para cuando usted nos esté leyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aprobó o rechazó al Plan B que pretende desaparecer al INE y crear un organismo a modo para favorecer a algunos. Veremos y comentaremos ya conocido el fallo…..VERGÜENZA.- Lamentable el incidente ocurrido durante la reunión con lacandones en Chiapas con la diputada Patricia Armendáriz. Medio mundo conoce ya la corrientura de la legisladora morenista que trató con la punta de la lengua a los chiapanecos. El vocabulario tan florido y las mentadas de madre proferidas no es propio de un representante popular. En su vulgar comportamiento, Patricia acabó con el cuadro y no se cansó de humillarlos. Sí, hasta que se proyectó el audio de lo que ocurrió en la reunión, Armendáriz pidió disculpas y justificó, es que “soy de mecha corta…”, pero, aunque fuese de mecha corta, como representante popular debe respetar a los que un día votaron por ella, y son los primeros a los que está pisoteando…..TABLAS.- No lo griten, ni lo lleven más adelante, pero da la casualidad de que también la nueva administración estatal tiene ese tipo de funcionarios que su objetivo es quedar bien con los de arriba, pero a los de abajo tratarlos con la punta del zapato o con gritos como la diputada Arizmendi….. RATONES.- Entonces también por Gómez Palacio pasó la turba de asaltantes que pegó en Durango capital. Cayó uno de los que saquearon al R. Ayuntamiento de Gómez: Karol Wojtyla N., que fue funcionario en el municipio de Gómez Palacio y a quien en lo personal le hacen cuentas por algo así como 30 millones de pesos. O séase, la carpeta de investigación considera a otros forajidos que pronto habrán de ser llamados a cuentas. Pobre Durango con esas ratas fingiendo servir a los demás…..ÁNDALE.- Resulta que en Lerdo, dos mujeres policías acosadas por su jefe, por quejarse, fueron despedidas por el alcalde Homero Martínez. Reconocer que el edil lerdense es o era uno de los mejores alcaldes de la entidad en los últimos lustros, pero con ese tipo de acciones es comprar broncas muy baratas. Es meterse entre las patas de los caballos por taparle a los indecentes…..TRAGUITOS.- Una gran incongruencia estamos viendo los fines de semana, pues sábado y domingo se venden ríos de cerveza y tequila en los comederos de El Pueblito y, al caer la tarde, aparecen decenas de policías viales para checar a los conductores si tomaron unas “chelas”. Se advierte algo burda la acción policial, pues permiten primero la venta y luego no quieren borrachos, algo muy parecido a lo que pasa en la FENADU, que también dejan que la racita se ponga como placa de tráiler y luego no los quieren borrachos en la calle y menos al volante. No da, pero así sucede en nuestra capital y con mucha frecuencia…..ORDEN.- Muchos accidentes automovilísticos, varios de ellos fatales, se han producido en los últimos días en esta capital, en calles de la ciudad, donde sorprenden los resultados, pues no pocas veces se destruyen no solo los vehículos, sino la vida misma de los ocupantes, pero los choferes siguen creyendo que nuestras callecitas son aptas para la Fórmula Uno. Por cierto, otro segundo lugar para Checo Pérez, que debió ser el primero, pues casi lideró toda la carrera de Miami y, al final, en un acelerón de campeonato, Max Verstapen lo alcanzó y lo rebasó precisamente en la meta. Total, ya son muchos accidentes en la ciudad, se necesita mano dura o bordos, boyas y otros reductores de velocidad, puesto que muchos se confunden y le pisan al acelerador en vez del freno…… REVERSA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el Plan B por el que Presidencia de la República proyectaba desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues seguimos liderando en todas.

