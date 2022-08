+ Aplastada memorable de Barcelona a Pumas

+ Perdieron los mexicanos ante el Camp Nou

+ Volvieron a temblarles las piernitas a aztecas

+ La estrategia de Lilini se equivocó al defender

+ Recuerdos del juego Santos-Durango en el Zarco

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalti…”. Sí, pero de perdido métanse al área para marcarlo…

Anónimo

El Barcelona Futbol Club aplastó de fea manera a los Pumas de la UNAM. Pareciera que la diferencia entre la calidad de uno y otro equipo es de aquí a la luna, pero no hay tal. Los mexicanos perdieron por pánico al Camp Nou …..ILUSIONES.- Los pumas llevaban la mentalidad de ganarle al Barza, pero apenas pisaron la cancha de los culés y empezaron a temblarles las piernitas. No a Dany Alves, pero a los demás les cayó la maldición del avión…..GOLES.- La patiza al equipo azteca fue de 6-0, pero pudo ser de 10 o de 15-0, que de ninguna manera refleja la calidad de uno y otro equipo. Barcelona es uno de los mejores cuadros del mundo, ni cómo negarlo, pero el Pumas de ninguna manera es tan malo como para tales cartones…..ASEGUNES.- Es que el conjunto unamita tenía un plan previamente definido por el técnico Andrés Lilini, pero cuando los jugadores mexicanos o argentinos, porque predominan los sudamericanos, vieron aquel escenario tan imponente, empezaron a sentir pánico, lo que llaman el pánico escénico y a los primeros segundos ya tenían 1-0 en contra, y a los 20 ya estaban 4-0. Si usted ha jugado alguna vez futbol, sabrá que hay tardes que no ve uno la suya, que por más ganas que tenga de hacer bien las cosas, no sale una, y eso es lo que le pasó a los Pumas, que en su mayoría son jugadores extranjeros, por tanto, buenos jugadores que, sin embargo, parecían unos mansos e inofensivos gatitos. Nada les salía, vamos, ni al mismo Alves le resultaban las jugadas, pues dio varios pases fallidos y parece que en uno o en dos casos terminaron en goles contra la puerta universitaria. El comentario viene a colación en virtud de que ayer en redes sociales no menos comentaristas televisos se dieron vuelo de lo lindo descalificando al equipo mexicano, afirmando incluso que ese es el nivel del balompié nacional comparado con el del Barcelona, pero no es cierto, no es esa la calidad. Fue otra circunstancia la que obró en el partido. Fue de esos juegos en que nada más faltaron los autogoles mexicanos para acabarla de arruinar, pero por suerte eso no sucedió y el conjunto universitario fue borrado del mapa…..HISTORIA.- Alguna vez el que escribe pudo confirmar la especie, cuando allá por los noventas se reinauguró una “manita de gato” al estadio Francisco Zarco, y al de la voz le tocó dirigir al equipo de Durango. Obvio, la oncena de Durango fue integrada por pateadores amateurs que nunca podrían compararse con los figurones que traía el equipo santista. Especialmente con los primos Juan y Dolmo Flores, además del duranguense sensación nacional Martín “Camacán” Simental y otras súper estrellas argentinas que por ahora escapan a nuestra memoria que eran unas verdaderas saetas por las bandas, imparables para cualquier defensa por muy poderosa que apareciera en el balompié nacional a las que volvían locos los santistas. La diferencia entre Santos y Durango era muy sencilla, aquellos eran profesionales y nosotros amateurs, que jugábamos futbol a lo lírico, casi casi al ahí se va. Los miles de aficionados que se dieron cita al estadio pudieron ver, sin embargo, un súper partido en el que los “pichoncitos” locales le jugaron al tú por tú al Santos, que anotaron el primero, y los duranguenses les empataron, metieron el segundo, y los duranguenses volvieron a empatarles. Luego metieron el tercero y los duranguenses igualaron para sorpresa de propios y de extraños, entre ellos el inolvidable Ignacio “Gallo” Jáuregui, que era el técnico santista. El tapatío hizo la gran rabieta de su historial futbolero al ver que los de Durango les estaban empatando gol tras gol. No les cuento más, aunque para muchos queda en la memoria que al final el marcador de 4-3 tenía que ser favorable a los “Guerreros”, pero cómo olvidar las mentadas de madre que el “Gallo” dirigió a su equipo antes y después del encuentro. Todavía por la noche, en la cena que ofreció el Gobierno del Estado, Jmos que nos marcarías un penaltiuáuregui agarró jugador por jugador y de .endejos no los bajó, pues en qué cabeza cabría la posibilidad de que un equipo llanero como el nuestro pudo empatarles hasta en tres ocasiones. Y a qué viene el cuento, sencillo: A decir que antes del juego entre Barcelona y Pumas salieron a la cancha once contra once. Sí, de indiscutible más calidad los ibéricos, pero el planteamiento del juego partió mal. No era echar para atrás el camión, sino mandar a los once a jugar y a que cada quien sacara lo que trajera guardado. Los puso a defender, se hicieron todos pelotas atrás y rápido vinieron los goles que, pararon en el número 6, pero si hubiera seguido el encuentro todavía estaban anotando los culés. Son las circunstancias del momento las que influyen en una derrota de ese tipo, y no lo que dijeron ayer muchos comentaristas, que esa es la calidad de nuestro futbol comparado con el de España. Nosotros no lo aceptamos así, y no vamos a discutir, la goliza ahí queda para no andar soñando tan alto, y menos sin respetar al rival. Es todo esta tarde nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

