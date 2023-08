+ Vaya sorpresa, sí que nos siguen leyendo

+ Pensábamos que no pasaba de algunos 4

+ Mi voto me da para exigir, ¿o me equivoco?

+ Expertos revisarán los libros de texto: Esteban

+ ¿Y la orden de la Corte qué, a la basura?

“Está científicamente comprobado que nos leen más de tres personas, como creíamos…”

Jorge Blanco

Vaya equivocación en la que estábamos, por momentos llegamos a creer que ya solo me leían mis hijos, pero…oh, sorpresa. Cientos y cientos de lectores me han puesto de la basura por no estar de acuerdo con los caprichos presidenciales…..CALMA.- Varias veces hemos marcado con precisión que en el 2018 votamos por Morena y por AMLO. Tenemos incluso la gráfica, para los que lo duden. Estoy ejerciendo el derecho que me da mi voto, el exigir al gobernante que cumpla. Es todo…..LEYES.- Las leyes, lo hemos dicho muchas veces, no son como las muelles, se cumplen a cabalidad, y si dejan de tener vigencia, el Poder Legislativo puede cambiarlas, pero no, aquí se quiere hacer todo a la brava. Pasando por encima de lo que sea con tal de salir adelante…..REGLAS.- Las leyes, decía ayer, se cumplen, no se negocian. Y ese es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de enderezar las acciones ilegales de los otros poderes. Alguien con mínimo entendimiento del derecho ha de saber que las reglas se cumplen, que no están a ver quién quiere cumplirlas. Por tanto, quien no las cumpla se atiene a las consecuencias…..CAMBIO.- Y saben qué, ya me cansó hablar a diario del presidente López Obrador, habiendo cosas tan importantes como el cese del extraordinario director técnico futbolero Ricardo “Tuca” Ferreti, quien de plano enseñó el cobre con el Cruz Azul al ser eliminado del torneo locura que está por finalizar en los Estados Unidos…..LOCURA.- También debe subrayarse que Durango está de plácemes con la próxima visita de “La Wendy”, que no tenemos el gusto. No sabemos si toca, canta o baila, pero…desde luego que constituye una verdadera vacilada de pésimo gusto que ya nuestros seguidores nos lo echaron en cara, pues, ciertamente, quién carajos es “La Wendy” y qué hace como para que “Durango está hartamente feliz con su visita…”. Recordamos como si fuera ahora la famosa frase célebre del segundo dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien dijo en letras rojas: “México es un país de una clase modesta muy jodida… que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres”. O sea, bajo la filosofía de Azcárraga Milmo, esos programas son eficientes armas idiotizadoras del mexicano “jodido”, dicho con todo respeto, pero así lo marcó él. Han de disculpar nuestra ignorancia pero se advierte a leguas que Emilio Azcárraga Jean, o Emilio III, está haciendo la televisión para jodidos, de donde no saldrán tan fácilmente los mexicanos. Ahí seguirán jodidos…..MEMORIA.- Uno de los esloganes que más explota el Instituto Nacional Electoral, o que ha explotado es: “Si no votas, no te quejes…”. Entonces, cómo carajos le vamos a hacer, si me quejo, se me viene la chairiza encima y la botiza hecha ma.res. Y aunque parezca broma de los mismos lectores, eso de cambiarme Chicotito por Chayotito con sobre amarillo, no está mal. No me molesta en lo más mínimo, toda vez que lo importante es que se enteren de lo que redactamos y con eso nos damos por bien servidos. Aunque luego se les pasa la mano y hasta me quieren hacer responsable de la realidad nacional. No manchen…..ROZÓN.- Ahí de pasón rozón, alguien por ahí se quejó la semana pasada de las noticias de fallecimientos ocurridos en Durango y sus alrededores. Han de pensar que si no lo informamos no van a ocurrir o qué. Aparte, nosotros no mostramos cadáveres ni restos mortales, solamente vehículos y eso, a distancia. Nuestra sensibilidad nos prohíbe acercarnos de más a la escena del crimen, además de que ni nos lo permiten, pero siempre lo hemos hecho guardando el debido respeto a sus familiares. Que nosotros hayamos sido el vehículo de la mala noticia no queda más que lamentarlo, porque nuestra obligación es divulgar lo que ocurre, sin quitarle ni ponerle. Sintetizando, aunque dejemos de informarlo, las desgracias seguirán presentándose y en ellas estamos inmersos todos, todos estamos expuestos a un percance. Mil disculpas a todas aquellas familias a quienes hemos llevado la terrible noticia, pero es nuestra obligación…..LIBROS.- El gobernador Esteban Villegas dice que un grupo de 35 expertos habrán de analizar los contenidos de los libros de texto gratuitos, no obstante que admitió que sí se repartirán a pesar de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se almacenen por ilegales. O sea, son ilegales y de eso nadie tiene ninguna duda, los contenidos son otro tema importante que de ninguna manera podrán salvar la orden del máximo tribunal de la república…..ORDEN.- En qué quedó la denuncia de la FEUD de que alguien estuvo haciendo su agosto en las inscripciones exigiendo un “moche” módico. El problema es saber desde cuándo se hace esa ingadera y quiénes fueron los que se llevaron el billete, ¿o qué, “fue jale limpio…”?. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

