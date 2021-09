“Chicotito”

+ Salum: ¡Reabrirán los antros! ¿Cuándo cerraron?

+ Es una burla o un reto a la inteligencia popular

+ Vacunar a niños distrae protección a jóvenes: Gatell

+ Pastilla milagrosa provoca infartos y derrames

+ Despenaliza la Corte el aborto en México

“Estamos revisando la posibilidad de que reabran sus puertas los antros, piqueras y lupanares de la ciudad…”

Jorge Salum

No sabemos si es burla o es reto social eso de anunciar que la Presidencia Municipal está valorando la posibilidad de reabrir los antros de la ciudad capital, porque lo correcto sería que nos digan ¿cuando cerraron?…..ALTO.- El alcalde Jorge Salum declaró ayer que está valorando seriamente la posibilidad de permitir que reabran los antros de la ciudad, cuando todo mundo sabe, porque lo ha visto, ninguno ha cerrado por muy rojo que haya sido el color del semáforo epidemiológico…..BURLA.- Hay lupanares que trabajan toda la noche y no hay autoridad alguna, ni la Policía Estatal que pueda obligarlos a cerrar, de perdido a las 3:00 de la mañana como para taparle el ojo al macho…..ORDEN.- La mayoría de los antros, llámese aguajes o bebederos, como los han llamado últimamente, se rigen por las leyes que emite una oficina sin membrete que se encuentra por ahí y no precisamente la oficina de inspectores municipales. Pa’ qué nos hacemos…..CUENTOS.- Por eso, aquello de que “se está valorando seriamente la posibilidad de permitir la reapertura de los antros, más que medida justiciera es una burla para toda la sociedad, es una falta de respeto a todo mundo, porque todos estamos viendo que ninguno ha cerrado, que todos han seguido la regla del disimulo en la que cada negocio abre y cierra a la hora que se le hinchan al dueño. Lo demás no existe en el socorrido negocio del alcohol…..VACILADAS.- Ayer, el mentiroso Hugo López Gatell denunció que mientras se obligue a vacunar a los menores cada vacuna que se aplique a los chicos es una dosis que se distrae y no se utiliza en los adultos, jóvenes sobre todo que urgen del inmunizante puesto que son los más afectados por la tercera ola del coronavirus. La respuesta no tardó mucho en llegar: “¿Y las vacunas que se han regalado a países de centro y Sudamérica no se distraen. Esas no se consideran faltantes para proteger a los jóvenes mexicanos, o cómo está el asunto?…..S.O.S…- Las tiendas naturistas llevan meses o años vendiendo unas pastillas con presentación de “Artri King” y “Artri Ajo King”, que inicialmente resultan extraordinarias para quitar diversos dolores, pues los expertos aseguran que tienen un alto contenido en esteroides diversos que son los que quitan el dolor de forma momentánea, pero de paso, según explicación de la misma Secretaría de Salud, se trata de un producto altamente generador de infartos al miocardio, derrames cerebrales, daños irreversibles al riñón, perjuicios definitivos a los pulmones y por si aquello no fuera suficiente, a quienes lo consumen con frecuencia y por tiempo indefinido les genera una hinchazón duradera y dañina al extremo en todo el cuerpo, particularmente en cara y cabeza, además de propiciar un constante aumento de peso. Un primo de mi primo, que estuvo usando esas pastillas asesinas, asegura que revisó en internet para saber más de la amenazante pastilla “natural” y advirtió que la Secretaría de Salud y particularmente la COFEPRIS está pidiendo públicamente que si alguien descubre la venta en alguna tienda naturista, lo haga del conocimiento de la oficina para proceder en consecuencia, puesto que sobra decir que se trata de un “producto milagro” que de ninguna manera debe estar en el mercado, aun cuando -dice mi primo- en las tiendas naturistas las venden sin esconderse y mucho menos sin preocuparse de los perjuicios que a la larga trae el producto luego de uno o dos meses de uso, y lo más lamentable, que ni en la tienda ni en ninguna parte le advierten al consumidor el altísimo riesgo en que se está metiendo al consumir ese infeliz producto que, dice la misma SSA, es altamente generador de infartos y derrames cerebrales gracias al alto contenido de esteroides. Ojalá que la presente llegara a todos aquellos que por ahora están sorprendidos de lo efectivo que es la pastilla vendida bajo los nombres de “Artri King” y “Artri Ajo King” para que entiendan el altísimo riesgo en que se encuentran o que ya están padeciendo con secuelas cardiológicas, neurológicas, respiratorias y otras, y que más pronto que tarde tendrán que empezar el peregrinar en hospitales en busca de componer lo que las infelices pastillas han echado por la borda, por decirlo de alguna forma, pero a la larga, es preferible soportar los dolores musculares y óseos antes que exponernos a un infarto fulminante o peor aq nos vemos mañana si Dios lo peaún, a un derrame cerebral que es posible ya hayan provocado las pastillas entre muchas personas y ni se enteraron de dónde vino la complicación. Encargar que quien tenga forma de comunicarse a la COFEPRIS local pida la intervención de su personal para detener la comercialización de esa pastilla maldita que gracias a la efectividad inicial en cuanto al combate al dolor se está comercializando como “pan caliente”. Todo mundo la trae en su pastillero y todo mundo la usa sin que nadie le haya advertido de los terribles riesgos de un infarto y un derrame cerebral, además de otro tipo de perjuicios en órganos vitales…..MUERTE.- La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, sin duda, traerá también un gran libertinaje por el que se multiplicará la muerte de seres no nacidos, aunque ya vivos. El tiempo y las consecuencias nos dirá quién tiene la razón, por desgracia para aquellos seres humanos indefensos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp