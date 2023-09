+ Marcelo será “Presidente de México”: Aguado

+ Aunque fue virtualmente expulsado de Morena

+ Lo invita Xóchitl Gálvez a integrar el FAM

+ ¿A quién restará votos Ebrard en otro partido?

+ Marcelo ahorró lo que Claudia despilfarró

“Un político pobre es un pobre político…”

Carlos Hank González

Mucho muy interesante la afirmación esta mañana de Ignacio Aguado sobre el futuro de Marcelo Ebrard. Ha quedado fuera de Morena, pero Nacho asegura: “Será Presidente de México…”…..OPTIMISMO.- El contagioso optimismo con que hoy se presentó el representante del excanciller sorprende a todos, puesto que la única opción que le queda es Movimiento Ciudadano y pues el movimiento naranja no precisamente garantiza en este momento triunfar en junio próximo…..TIEMPOS.- Tiempos traen tiempos, dirían los clásicos al referirse al aviso de Marcelo que el próximo lunes dará a conocer su opinión sobre el desplazamiento de que ha sido objeto en Morena. Aguado hoy dio un adelanto de lo que mucho se dijo, que Claudia Sheinbaum echó la casa por la ventana para promoverse. Tiraron todo el dinero del mundo para vencer en la encuesta…..CONTRAS.- Claudia le metió dinero bueno al negocio, acató las sugerencias de los grandes que aseguran que “un político pobre es un pobre político…”, y Ebrard se la llevó toda la interna en promesas y ofrecimientos a futuro que, de entrada, han quedado en la nada, tiempo para recordar lo que aseguró otro gran político duranguense, Carlos Herrera Araluce, quien precisó que “la política se hace con dinero, más dinero y mucho más dinero…”, y Marcelo buscaba la candidatura con las manos vacías, por eso se quedó con las ganas. En el supuesto la convocatoria prohibía hacer gastos exagerados para la promoción, y a Sheinbaum le valió, contrató todos los anuncios espectaculares que hay en el país, ordenó se pintara su nombre en todas las bardas disponibles y apareció con frecuencia en todos los medios, mientras Marcelo se confió a su linda cara, y creyó que por eso y su identificación con AMLO se la llevaría de calle. No olvidemos que un día antes del anuncio fatal, para Ebrard, el mismo Nacho sostuvo que Marcelo iba arriba 2×1, aunque al final esa diferencia se volvió polvo que de entrada ha traído su migración, a dónde, no se sabe, aunque ya no hay muchas opciones, nada más le queda una. Se cree que a Movimiento Desahuciado, aunque Xóchitl Gálvez le abrió las puertas del Frente Amplio por México para que sume su experiencia y sus seguidores a favor de México…..ÓRALE.- Nada de lo que está sucediendo en estos momentos en torno a Morena y sus aliados debe sorprendernos. Todo estaba presupuestado y previsto. Nada más Marcelo se confundió con las señales de Palacio Nacional, y ahora, en el pecado lleva la penitencia, sin desdeñar que sigue siendo un político dueño de un padrón importante de seguidores, con cabida en distintos escenarios. El Frente Amplio le sigue enviando invitaciones, MC no ha dicho nada, de modo que hay que esperar al lunes para saber el rumbo que tomará el exaltísimo funcionario federal y, por suerte, el lunes no está muy lejos como para tomarlo con calma…..FANFARRIAS.- Mientras, en la parcela de Claudia Sheinbaum todo es felicidad y alegría desbordada, pues consideran que con el hecho de ser la candidata de Morena está asegurando el triunfo en junio próximo, y eso…está por verse, porque la exjefa de gobierno carga con una estela de hechos mortales en los que ha acabado la vida de mucha gente gracias al retiro de los dineros para mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México, de donde -eso dicen- obtuvo el billete para hacer la enorme promoción que acaba de terminar satisfactoriamente…..SILENCIO.- Si alguien sabe dónde quedó y por qué tanto silencio en el doc José Ramón, le agradeceríamos, pero hace varias semanas que se ausentó de la tandariola y quizá por eso perdió Ebrard, pues al menos en Durango no hubo la promoción que requería, y no se sabe si no se le publicitó porque no quiso o no había dinero para el caso. Lo que no se sabe dónde quedará Enríquez, si fue el representante de Ebrard en la interna de Morena …..RAZONES.- Obvio es suponer que la virtual “expulsión” de Ebrard y su posible fichaje con el FAM o con Movimiento Desahuciado marcará con mucha anticipación hacia dónde se irán los votos que jale el carnal Marcelo, y particularmente a quién beneficiarán o a quién perjudicarán. Hay quienes se atreven a vaticinar números y tiempos sobre la materia, pero la verdad es que no se sabe de bien a bien cuántos de los treinta millones de votos que dimos por AMLO seguirán creyendo en el Movimiento de Regeneración Nacional o cuántos se irán para no volver…..APROBADO.- Lo cierto es que el primer informe de Esteban Villegas ha servido para constatar las buenas migas que el mandatario estatal lleva con las altas esferas federales y al final es lo que importa para poder reencauzar a Durango por la senda del progreso perdida hace mucho tiempo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

