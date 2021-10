“Chicotito”

+ Arranca AMLO el proyecto Agua Saludable

+ Invertirá la federación más de 10 mil millones

+ Ahora sí será posible beber agua de la llave

+ Esteban puntea en todo, dice ahora Parametría

+ Circula foto de Villegas con Manuel Velasco

“Arranca el programa Agua Saludable para La Laguna, ya solo nos falta que arranque el proyecto de la presa Tunal II…”

Juan Pueblo

Excelente que al final se hayan puesto de acuerdo para aterrizar el proyecto Agua Saludable para La Laguna. Además de beneficiar a los habitantes de la región, creará fuentes de trabajo para algunos cientos o miles de personas…..APLAUSO.- Este mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores de Durango, José Aispuro, y de Coahuila, Miguel Riquelme, traer el agua para consuno humano desde la presa El Palmito que requerirá de una inversión del orden de los diez mil millones de pesos…..PRIORIDAD.- El jefe de la nación coincidió con los mandatarios estatales en que el proyecto Agua Saludable será a partir de este día una prioridad nacional, puesto que significa que terminada la obra todos los habitantes de la región tendrán agua apta para el consumo humano, con lo que terminará de manera definitiva el problema del agua con arsénico que han consumido los laguneros desde hace muchos años…..HISTORIA.- Recordar que otros presidentes fingieron demencia a la hora que les presentaron el problema. Nunca ninguno tuvo la ocurrencia de traer el agua de otra parte precisamente por la inversión que, y tal vez por eso, avanzó lo más mínimo. Se ha puesto en marcha el ambicioso proyecto en la misma ceremonia presidida por los mandatarios, federal y estatales de Durango y Coahuila. Este año, al que le restan menos de tres meses, tendrá un respaldo financiero de 1,700 millones de pesos, el año siguiente dos mil millones y así avanzará hasta su culminación, que se espera para esta misma administración federal…..CAMBIO.- El cambio de sistema permitirá a los miles de habitantes del área conurbada volver a tomar agua de la llave, a la que ahora se le huye hasta para las labores mínimas de la casa por los altos contenidos de arsénico. Hace mucho que no toman agua de la llave, excepto los vecinos de distintas comunidades a las que no les llega agua purificada por su lejanía. Pero en lo sucesivo, terminado el proyecto, ya podrán volver a consumir agua de la llave sin el temor de siempre a los exagerados contenidos de arsénico…..ALERTA.- Trasciende este día la advertencia del doctor Sergio González Romero sobre el agua que consumimos en la capital, pues también está contaminada por arsénico, aunque en cantidades mucho menores que la de La Laguna, pero estamos viviendo los límites tolerables y pronto, también, será necesario traer el agua de forma especial de alguna presa y por eso se insiste en la Tunal II, aunque para nuestra mala fortuna el presupuesto federal para el año entrante no considera nada sobre el particular, de modo que en este momento no existe la menor esperanza de contar con ella en el plazo breve….NÚMEROS.- Parametría, otra de las empresas estudiosas del mercado confiables en México, coincide casi en todo con Consulta Mitofsky en que Esteban Villegas sigue siendo el más aceptado por la ciudadanía para la candidatura primero y la gubernatura del estado después. Esta mañana Parametría divulgó su último estudio sobre las perspectivas de Villegas y coincide prácticamente en todo lo que diéramos a conocer ayer de la última encuesta de Mitofsky. Villegas es más conocido que José Ramón Enríquez en 10%, pues el sanjuanero califica con el 57% de las opiniones, por 47% de José Ramón y 44% de Jorge Salum, los mismos números de Gonzalo Yáñez, 34% de Marina Vitela, 25% de Luis Enrique Benítez, 15% de Francisco Javier Castrellón, 13% de Manuel Espino y 9% tanto de Maribel Aguilera como Juan Carlos Maturino. También dice Parametría que las opiniones de la gente también están a favor de Esteban. Tiene un 58% de opiniones positivas por 56% de José Ramón Enríquez, un 49% de Jorge Salum, mientras que Gonzalo empata en opiniones positivas con Villegas, por 46% de Marina Vitela, 41% de Luis Enrique Benítez, 52% de Manuel Espino, 51% de Castrellón, 55% de Maribel Aguilera y 42% de Juan Carlos Maturino. Respecto a la opinión negativa, Villegas califica con el 27%, por 33% de Enríquez, 40% de Jorge Salum, 32% de Gonzalo Yáñez, 41% de Marina Vitela, 44% de Benítez, 20% de Castrellón, 22% de Maribel Aguilera y la misma cifra de Juan Carlos Maturino…..ÉPALE.- Está circulando en redes una fotografía en la que aparecen tras amena reunión Esteban Villegas y el cuestionadísimo exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, hoy por hoy uno de los mandones del Partido Verde Ecologista de México. No entendemos por qué la reunión y menos de lo que trataron, dada la diferencia partidista de ambos. Lo llamativo de la gráfica es que es Velasco quien presumió la junta y no Esteban, que en un momento dado sería el más interesado. O sea, para no hacerla larga, Villegas va a todas y, ante las circunstancias, no descarta nada, como tampoco descartan nada sus críticos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp