+ Maturino exige reparar pronto la súper al puerto

+ Ya denunció ante la 4T su estado penoso y lastimero

+ Una pesadilla el “portento de la ingeniería”

+ No corresponde CAPUFE a lo que pagan los viajeros

+ La boda del año se convirtió en el gran escándalo

“La boda del año se convirtió en un asunto escandaloso…”

Andrés Manuel López Obrador

La súper carretera Durango-Mazatlán no es nada más un camino altamente peligroso en el que han muerto cientos o miles de personas, sino el más caro de México y, por si eso fuera poco, es una vergüenza para los pocos turistas que nos visitan…..ACCIÓN.- La circunstancia la expuso ya en la Cámara de Diputados el legislador duranguense Juan Carlos Maturino, quien espera una pronta respuesta a fin de que inicie a la brevedad su reparación integral…..DINEROS.- La posibilidad de reparación por parte del Gobierno Federal es prácticamente imposible, toda vez que el camino depende de Caminos y Puentes Federales, que no tiene dinero para disponer su rehabilitación…..ESPERA.- La reparación del camino no vendrá de manera automática con la gestión, dice Maturino, sino que es necesario seguir tocando puertas ante la Federación para devolverle algo de la dignidad perdida por la gran obra, considerada por Carlos Salinas de Gortari como “El portento de la ingeniería mexicana…”, pero catalogada por AMLO como “El portento de la corrupción en México…”, en el que se invirtió una parte nada más del dinero destinado al gran proyecto. El resto, algunos creen que la mitad, se lo robaron los constructores privilegiados a los que nadie llamó a cuentas a pesar de la porquería de obra que entregaron. Y ganaron no nada más algunos duranguenses, sino muchos externos, de otros estados y hasta de otros países. La mayoría, según recuentos, no hicieron la obra hidráulica, que consistiría en canalizar las caídas de agua, darles otra salida para que no cayera en la cinta asfáltica y la destruyera. Entonces, como no hay esa canalización, constantemente se registran deslaves y caída de materiales que obligan el cierre hasta que se reparan las averías, aunque según los técnicos los problemas continuarán toda la vida, mientras no se haga dicha obra hidráulica…..PORQUERÍA.- La carretera de cuota es una verdadera porquería en la que han muerto muchos conductores por venir “serpenteando” ante los cráteres o pozos que se han formado en el camino y de manera paradójica ya no andan cuadrillas de trabajadores dándole mantenimiento a la vía de comunicación. La mentadita “autopista” no debe transitarse a ninguna hora. Los riesgos están por todos lados en todo el trayecto incluyendo el día, y aun así hay automovilistas que no saben del estado desastroso del camino y lo circulan por la noche exponiéndose todavía mucho más, puesto que si en el día nadie se detiene a auxiliar a nadie, por la noche menos. Sería obligación del personal de las casetas advertir a los conductores de los mil y uno peligros que existen en el tramo Durango-Villa Unión, pues muchos manejadores usan la súper creyendo que en verdad es una autopista y que está en condiciones para meterle el acelerador. Luego vienen las tragedias y no hay nadie sensato que advierta de alguna manera a los choferes para que no impriman grandes velocidades a sus automóviles, amén de que por tratarse de un camino de dos carriles con un tercero imaginario, hay quienes se exponen a chocar por no hacerse a su derecha. Alguien debe decirles que hay que hacerse a la derecha para permitir que avance el que va por el centro intentando rebasar…..FATALIDADES.- Muchos de los accidentes que se registran sobre la súper se producen exactamente en el centro del camino, lo que nos advierte que ninguno de los dos vehículos inmiscuidos en el percance se hizo a su derecha. Hay reglas no escritas, o poco conocidas, en las que lo mínimo que debe observar quien conduce en la súper es hacerse a su derecha, circular por el acotamiento de ser preciso para permitir que otro haga el rebase, pero si ninguno de los dos o los tres se hace a su derecha de ahí vienen las tragedias que hemos tenido que narrar desde que se abrió ese camino encantado…..TABLAS.- Es exactamente lo mismo que sucede en el camino a Canatlán. El ancho de la cinta asfáltica permite sin ningún problema la circulación de tres vehículos, pero luego los conductores desconocen esa regla y se van como por la plaza, por el puro centro, y no hay poder humano que los convenza de hacerse a su derecha, vamos, ni por conservar el pellejo lo hacen, y lo podemos ver siempre en que la mayoría de los choques se producen exactamente en el centro de la carretera…..BILLETES.- La boda del año, sin duda, pasará a ser la del jefe de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y la consejera del INE, Carla Humphrey. Se celebró en un lugar exclusivo de Guatemala en el que se hizo gala de los mejores gustos en comida y bebidas, y sobre todo en la tornaboda que parece todavía trae a varios sumidos en el alcohol en aquel vecino país, pero el problema apareció cuando las autoridades aeroportuarias de la ciudad de Antigua encontraron una maleta con 35 mil dólares en efectivo que inicialmente nadie supo de quién eran, aunque luego se aclaró que pertenecen al señor Juan Francisco Ealy, director de El Universal, y por lo que estuvo detenido, junto a otras personas, en el referido puerto aéreo por más de seis horas hasta que fueron rescatados por el novio. El caso es que el dinero se quedó a buen recaudo policial y que dificultará su recuperación, dado que nunca declararon ese dinero, como era obligado, que luego se aseguró que es del señor Ealy, pero se generó un escándalo mayúsculo que dejó al descubierto la enorme unión matrimonial. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Mucha gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp