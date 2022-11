+ Sí, que bajen prerrogativas a los partidos

+ Que ese dinero se gaste en caminos, salud…

+ No es necesaria la reforma electoral

+ Avanza investigación sobre meningitis

+ Hay que cuidar a esos basquetbolistas

“Ya está por llegar el camión trocero a Qatar…”

Anónimo

Los gobiernos de la mayoría de países en el mundo no gastan nada en cuestiones electorales, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Nos parece correcto que reduzcan las prerrogativas a los partidos y desaparezcan las pluris…..APROBADO.- Los partidos políticos gastan enormes millonadas de nuestros impuestos y no debe ser. Esos dineros debían destinarse, no a los más pobres, sino al equipamiento de escuelas, de hospitales y mejoras de nuestras carreteras, a subir los sueldos a los maestros. Hasta ahí vamos bien, pero para modificar todo eso, la verdad, no necesitan de una reforma electoral. Pueden decidirlo las cámaras sin necesidad de llegar a la tan paseada reforma que, dicen muchos, lo que busca es la desaparición del Instituto Nacional Electoral para que Morena pueda despacharse con todo…..ALTO.- Advertir que la pretendida reforma, que ha sido aplazada para el mes de diciembre, está levantando en armas a México. Son cada vez más los que se oponen y están uniendo fuerzas para evitarlo. Ojalá quepa la sensatez del presidente Andrés Manuel López Obrador y no empuje a los mexicano a un choque absolutamente innecesario…..AVANCE.- Los que saben del problema de la meningitis aséptica aseguran que el personal de COPRISED está avanzando en la investigación que busca saber de dónde y cómo apareció el brote, y que en las próximas horas pudiera tener sus conclusiones, aunque nada nos confirma que sea la escasa higiene en el quirófano de dos hospitales, o error del anestesiólogo que atendió a enfermas de ambos nosocomios. A propósito, ayer dijimos que en el la clínica del ISSSTE también aparecieron 4 casos, pero el tema no ha sido confirmado ni negado por la autoridad, aun cuando muchos saben que los quirófanos del “Santiago Ramón y Cajal” también están un poquito sucios y un mucho descuidados…..QUIEBRA.- La situación, mientras no la precisen COPRISED y las demás autoridades, obliga el cierre de la mayoría de los hospitales privados, por lo que están perdiendo todo esos fallidos negocios y no se diga los especialistas que cada día que pasa le dan otro gran pellizco a su economía. Ojalá y no se tarden, por su bien y por el de muchos enfermos que requieren de su atención, dado que muchos especialistas trabajan exclusivamente en las instituciones particulares, por tanto, mientras estén cerradas miles de empleados, trabajadores, personal administrativo y otros, seguirán pasando aceite…..APLAUSOS.- Apareció en redes la fotografía de un camión trocero cargado de troncos. El pie de grabado dice: “Casualmente nos encontramos a los integrantes de la Selección de México en su camino a Qatar…”. La verdad, no le entendimos, ¿qué comparación de un trocero con una selección de futbolistas? Ya en serio, el equipo de México que nos representará en el mundial de Qatar no tiene ni la más mínima posibilidad de llegar hasta las últimas instancias. El conjunto de los ratoncitos verdes es un cuadro de miedosos, de jugadores mediocres que se arrugan ante cualquier contrario. Ellos sí que le tienen miedo al éxito, y aunque entre los once mexicanos que harán el ridículo en medio oriente hay varios que en lo individual son unas verdaderas lumbreras, pero en el conjunto, y ante estadio lleno, les tiemblan las piernitas. Es un problema que traemos de fábrica los mexicanos, que nunca hemos podido superar a pesar de los seminarios, ciclos y charlas de corte sicológico, de poco o nada han servido esos intentos de sacudirles los fantasmas que viajan siempre con nuestros seleccionados, y terminan sumándoles un fracaso más, para el que, sin embargo, debemos estar preparados…..ARRANCAN.- El equipo Reyes de Durango se mete a las finales del Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac) y recibirá aquí este jueves a Tampico. El que gane dos juegos pasa a la siguiente ronda que, como decíamos, cada vez será más intensa, más complicada, pues hay equipos como el de Tampico, que por su cercanía con los Estados Unidos tienen mejores perspectivas de adquirir jugadores de mayor calidad y competitividad. Total, que el jueves tenemos aquí el primero de la serie en el Auditorio del Pueblo a las 20:30 horas…..HISTORIA.- Marca la historia deportiva de México que hay entidades en las que la autoridad detecta un valor potencial desde la infancia y lo cuida, lo protege y lo promueve para que llegue a ser un jugador fuera de serie. Nos referimos a los integrantes del equipo Diablos Negros de Vicente Guerrero. Trae en su plantilla a varios jugadores que bien tratados pueden dar el estirón y llegar hasta alturas insospechadas. El caso de los hermanos González, pero especialmente del menor de 17 años, Keneth González, que a pesar de su corta edad es ya una figura excepcional, pues de donde tira cuaja la canasta, tanto de dos como de tres puntos. Ojalá alguien los cuide y los promueva. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

