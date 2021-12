“Chicotito”

+ Morena juega bien su partido para llegar a la final

+ Anuncia a los seis finalistas que más bien serán tres

+ Aunque, mientras no se decidan, todos tienen chance

+ También faltaron otros suspirantes ayer a la encerrona

+ Espino dice que acepta decisión, pero “estará pendiente”

+ Sobrevivientes en Morena se darán hasta con la cubeta

“Hay buenas noticias para Jorge Salum, no fue el único que faltó ayer en la encerrona en el Centro de Convenciones Bicentenario”

Juan Pueblo

Morena está jugando bien su partido con los seis suspirantes anunciados, llegará hasta el final de los tiempos permitidos sin una definición para evitar el golpeteo interno, aunque la candidatura saldrá de entre Marina, Gonzalo y Enríquez…..COMPARSA.- Saben muchos que Margarita, Maribel y Fierro, aunque quisieran, no llegarán muy lejos en la competencia. No aparecen en las encuestas serias, ellos mismos doblaron las manos hace tiempo, de modo que sus posibilidades son escasas, no imposibles, pero sí escasas…..IMPOSIBLES.- Obvio, nos tenemos que referir a lo que hemos repetido en varias ocasiones al recordar la frase célebre del comentarista deportivo Fernando Marcos: que el último minuto también tiene sesenta segundos. Y mientras no haya una definición en forma los demás siguen teniendo posibilidades…..PAREJERAS.- Marcar que la selección final de seis aspirantes, más que para hacerle justicia a algunos, es para darle un viso de igualdad al género femenino, aunque al final veremos que poco tuvo qué ver la condición femenina de varios de los suspirantes…..FUERA.- Apareció por ahí un comentario de Manuel Espino Barrientos en el que se quejó amargamente por haber quedado fuera de la pelea, pues muchos lo veían ya tomando posesión de la estafeta de la coalición y que por eso renunció al cargo que desempeñara en el Gobierno Federal. No pidió licencia, renunció. Llama la atención su dicho de que estará pendiente para la decisión final. Algo que no pocos tomaron como amenaza o advertencia de que la hará de tos cuando aparezca el “bueno”, o si es posible para ponerse a la orden. Aun cuando el caso de Manuel es igual que el de los otros tres, que aunque fueron incluidos en la lista final no tienen ninguna posibilidad de ganar. Califica muy pobre en los estudios de mercado, y quizá por eso la coalición lo dejó fuera. Tiene lógica esa idea, pero además, considerar que Manuel, aunque al parecer nació en Durango, está desarraigado de la tierra. Sí, explota un par de negocios culinarios en esta capital, pero eso no le da residencia y menos la conocencia de los duranguenses…..TOMATAZOS.- Lo cierto es que, con los seis prospectos morenos definidos, ahora sí, como decía otro comentarista deportivo, Jorge Pietrasanta: Viene lo mejor. Los próximos 22 días serán cruciales para las aspiraciones de unos y otros. Veremos una lucha encarnizada, por decirlo de la mejor manera posible, pero se desatarán los tomatazos entre unos y otros. Ojalá y que la comisión de selecciones de Morena ponga la lupa en las “precampañitas” de los susodichos y que no se vayan a hacer el “hara kiri”, o sea, que no se vayan a destruir entre ellos, aunque por el rumbo que han tomado al menos dos, para allá caminan las cosas, lo mejor que le pudiese suceder al Partido Acción Nacional y su alianza con PRI y PRD. Ellos serían los ganones en una lucha fratricida en la coalición Morena, Verde, PT y Alianza…..CONSUELO.- Si le sirve de consuelo al alcalde Jorge Salum, diremos que no nada más él estuvo ausente en la encerrona registrada ayer en el Centro de Convenciones Bicentenario. Tampoco estuvo Adrián Alanís, Jaime Rivas y otros que andan o andaban en la pepena blanquiazul. Es poco lo que ha trascendido respecto a lo acordado, aunque hay quienes insisten en que lo más seguro es que los asistentes no precisamente se reunieron para hablar de la final futbolera de jueves y domingo próximos, sino de algo mucho más importante. No me consta, pero se asegura que los invitados principales a la sesión fueron Héctor Flores y Javier Castrellón, quienes además opinaron y en base a su aportación se tomaron distintas medidas. Es cierto, tampoco estuvo Verónica Pérez, la lideresa panista, pero no asistió más que otra cosa por la zarandeada tempranera que le regaló Rodolfo Dorador, quien dijo que además de que no tiene la capacidad para dirigir al partido cobra como presidenta del PAN y como diputada…..CALMA.- Vaya escándalo que protagonizó esta mañana Jesús Héctor Carreón. Aseguran que se pasó el rojo de dos semáforos céntricos, causó por ahí fuertes daños a otros vehículos y puso tierra de por medio, pero fue buscado y atrapado por policías de vialidad municipal. Chuy alegaba que llevaba prisa porque tenía que entregar un encargo de la dirigencia morenista, cuyo logo lleva bien impreso en el vehículo infractor, pero en realidad iba huyendo de varios de las 400 personas a las que defraudó con terrenos fantasmas. Se fajaron los policías de vialidad, pues el afamado Jesús Héctor intentó atropellarlos para evadir la acción de la justicia, pero aun así lo sometieron y ahora deberá pagar los muchos estropicios causados a nombre de Morena…..BILLETES.- Proponen reducir 140 millones de pesos al IEPC para el próximo proceso electoral, aun cuando, ya lo hemos platicado, lo correcto es que el gobierno no invierta un peso en una elección. La mayoría de países en el mundo no gastan nada, y México gasta enormes millonadas permanentemente a nivel nacional. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Muchas gracias

