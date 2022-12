+ ¿Ya no quieren sospechosas de meningitis?

+ Se quejan de que ya no las atienden en el 450

+ Tiene lógica, para no alarmar a la población

+ Frena oposición reforma electoral tendenciosa

+ Caen dos mandos locuaces en Sudamérica

“Pedro Castillo y Cristina Kirchner echados de sus pueblos por corruptos, no por “izquierdosos”

Juan Pueblo

Aclárenme, desniéguenme o corríjanme, pero hay muchas mujeres que aseguran haber tenido cirugía en alguno de los hospitales clausurados pero que en el 450 no las reciben para hacerles la prueba, “hasta que tengan claros síntomas”…..ORDEN.- No obstante que, se dijo, los gobiernos federal y estatal habían dispuesto lo necesario para que en el hospital local se puedan hacer las pruebas para confirmar si tiene o negar alguna contaminación, en el entendido de que mientras más pronto sean atendidas más tardará la meningitis en aparecer, o simplemente en no aparecer. Una paradoja, claro, porque no conviene descubrir más personas contaminadas para que el borlote no se haga más grande, aunque la grandeza ya no tiene medida, con las 1,800 sospechosas, más de setenta hospitalizadas y 23 fallecimientos, es más que suficiente para entender que a nadie conviene sumar una probable paciente más a las listas oficiales….ADIÓS.- Mal y de malas la Secretaría de Salud en el estado, pues se dice entre rumores escandalosos que hay un cuarto de guerra en la dependencia en el que se analizan las acciones a realizar y que, entre las decisiones, no figura la idea de la doctora Irazema Kondo, que en los hechos nunca la invitan y, en dado caso, nada más le informan a ella lo que hay que hacer. Así es….. JALONEOS.- El Instituto Nacional Electoral se ha convertido en la manzana de la discordia entre los mexicanos que, ojalá no complique más las diferencias de clases en el país, peeero…hacia allá se encaminan las cosas…..CAPRICHO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo desaparecer al INE. Le faltó el apoyo de los diputados priistas y panistas. Una diputada morenista, Adela Ramos Juárez, pecó de sensatez, tuvo la osadía de votar en contra. Aunque explicó: “El valor del ser humano está en mantenerse del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos…”. Y sí, lo menos que le gritaron es traidora a la patria que merece ser quemada con leña verde en la plaza pública para ejemplo de los apátridas y los aspiracionistas…..ORDEN.- El jefe de la nación sabía que no pasaría, que no tendría las dos terceras partes para aprobarla pero se expuso al revés, que ya suma muchos al hilo en los últimos tiempos que, sin embargo, no lo hacen entender ni siquiera la posibilidad de creer que es él quien está equivocado…..REVANCHA.- Sí, previó a la derrota en los tendidos legislativos y antes que asimilarlo como un reto político, lo tomó como afrenta personal y no está buscando a quien se la hizo, sino al que se la pague, lo que le hace más de cuidado. Ni siquiera las caídas de Cristina Kirchner en Argentina, y de Pedro Castillo en Perú le han servido de acicate como para aceptar que si pasó allá, desde luego que puede pasar acá, pero por una le entra y por la otra le sale…..CORRUPTOS.- Ayer, enterado de la detención de Castillo en Lima, López Obrador aseguró que se trataba de una venganza política de las derechas peruanas, más que un motivo jurídico suficiente para su caída, pero da la casualidad que ella Cristina, y él, Pedro, fueron depuestos por corruptos. En Argentina le demostraron a la exmandataria que triangularon contratos de obra a un amigo cercano, y en Lima, Castillo ya llevaba muchas cosas turbias y por eso lo declararon con “incapacidad moral” para seguir encabezando los destinos de Perú. Y acá, nuestro mandatario no termina de dedicarse al cargo que le confirió el pueblo. Oportunidad que tiene ataca, denosta, agrede y divide a los mexicanos, cuando debía ser el primero en buscar la unificación…..TEMORES.- Está muy molesto, dicen algunos de los cercanos, y eso no es bueno, porque puede desatar una verdadera tormenta que alcance a todos los mexicanos. Perdió la reforma electoral en la Cámara de Diputados, pero “se recuperó” con la aprobación de los cambios a las leyes secundarias, con las que intentaría hacer lo mismo que con la reforma. La aprobaron los diputados, porque para modificar esas reglas no se requieren las dos terceras partes, pero…ahora, la iniciativa presidencial pasa a la consideración del Senado de la República, donde el mero mero es el prietito de los morenos. Ya no lo quieren ni para ir a la esquina, y nadie lo acepta como aspirante a la candidatura presidencial morena. Una de dos, Ricardo es considerado entre las “corcholatas” o la iniciativa no será ni discutida en la cámara alta. Así de claro es el panorama en México. Gira en esa realidad la importancia del rechazo doloroso de anoche en la cámara, y en que de no haber negociación Ricardo Monreal tendrá un pie y medio fuera del Movimiento de Regeneración Nacional. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales, estamos en todas.

Saludos

