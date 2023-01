“Chicotito”

+ Les preocupa más saber dónde obtuvimos el dato

+ Las trabas que nos ponen para hacer nuestra labor

+ Oficinas de prensa, antes que ayudar, estorban

+ Seguiremos haciendo el periodismo de siempre

“Perfecto, ya se paga el complemento del aguinaldo a burócratas, y… pero, ¿los comerciantes y constructores quebrados qué, nunca..?”

Anónimo

Mal andan las cosas si las autoridades se preocupan más por la “fuente” que nos informó sobre los distintos incidentes exclusivos de los que hemos informado en los últimos días, en vez de atender el origen de los problemas…..MEMORIA.- El último día de julio de 2018 un avión de Aeroméxico se desplomó cuando llevaba algunos diez metros de altura al despegar rumbo a la Ciudad de México. Fuimos los primeros en informar del caso, los primeros en llegar y poder informar al mundo, porque el mundo se enteró por nosotros del percance en el que por milagro no murió nadie. Pues ese día ahí andan las autoridades preocupadas por saber cómo nos enteramos. Lo dijimos y lo repetimos, en el avión volaban tres amigos nuestros, desconocidos entre ellos, uno de los cuales tomó su teléfono y nos llamó en el momento de la caída, o instantes después, no nos creyeron. Entre los pasajeros viajaba el político duranguense Rómulo Campuzano (también amigo, pero no fue él quien nos informó) al lugar del siniestro llegamos, como siempre, antes que nadie y pudimos informarlo también antes que nadie. La nota le dio vuelta al mundo en cosa de minutos, y según conteos de las distintas agencias informativas, nuestro material informativo lo pudieron ver alrededor de 60 millones de personas en todo el mundo…… COSTUMBRE.- Ayer divulgamos sobre la muerte de una duranguense elemento de la Guardia Nacional durante la captura de Ovidio Guzmán, pues ahí andan buscando la “fuente”, pues era algo que nada más la SEDENA y la Guardia Nacional sabían…..CANCIONES.- También dimos detalles sobre la presencia de Julión Álvarez en Simón Bolívar, donde cantó por más de dos horas sin cobrar un peso a nadie, pues fue a saludar a su abuela materna que vive en esa demarcación. También andan buscando por dónde nos llegó el dato. En los casos de meningitis, por lo general lo publicamos en exclusiva antes de que se den a conocer, pues ahí andan buscando al informante secreto.…..PERIODISMO.- Es una costumbre oficial el estar molestando a la borrega que ¿cómo nos enteramos? Si nada más tres personas sabían del caso. Aunque ya es algo común para lo que tenemos la respuesta adecuada, a veces creíble, a veces no, pero cada quien. Somos profesionales del periodismo, hacemos periodismo, investigamos. Vamos al lugar de los hechos y así nos enteramos un poquito más que lo que saben los demás, pero ni así se convencen las autoridades, pues quisieran todo esconderlo y que no se publicara ninguna noticia negativa. No entienden y no aceptan que es la misma gente, alguien que iba pasando que al entrar a nuestra página en Facebook le pican al botón para enviarnos un mensaje directo y que por él nos hacen saber lo ocurrido…..ABURRIDORA.- Las noticias por lo general se expanden de boca en boca. Alguien que miró un choque sin pensarla dos veces nos avisa del caso y casi siempre llegamos primero que las autoridades y podemos brindar a nuestros seguidores la nota exclusiva. Y lo peor es que cada momento, cada hora, cada día, son más quienes nos siguen y más posibilidades de enterarnos de lo que pasa, cosa que le agradecemos profundamente a nuestros seguidores. Sin su reporte sería imposible llegar a tiempo a la noticia, y vamos a seguir haciéndolo mientras nos lo sigan comunicando y mientras tengamos vida…..RAZONES.- Nuestro estribillo de que somos líderes en web y redes, aunque para algunos no es real, se confirma a medida que pasan los días, los meses y los años. Hoy, nos desayunamos con la publicación de un estudio sobre Twitter en el que se informa sobre quienes lideran en esa red y también somos nosotros los punteros en solitario. Estamos alejadísimos de nuestros seguidores, y vamos por más, puesto que todavía traemos el “extra” para darlo cuando sea necesario…..ALTO.- Advertir que las oficinas de prensa parecieran preocuparse más por frenar algún dato que por aceptarlo como real. Y aunque esas oficinas están inventadas para auxiliar a los periodistas a cumplir con su tarea, en los hechos ocurre lo contrario. Están empeñadas en ocultarnos las cosas y en vendernos algo inexistente. No obstante, y a pesar de las trabas, seguimos apareciendo donde menos nos esperan y seguiremos, porque la gente seguirá confiando en nosotros y podremos seguir haciendo lo que más nos apasiona, gústeles o no les guste…..CALMA.- Los asaltos en el camino y el robo de vehículos, especialmente de reciente modelo, se han incrementado en nuestras carreteras, particularmente en los límites con Sinaloa y Zacatecas. Por eso pedimos a nuestros seguidores que se abstuvieran de viajar a Mazatlán o a la vecina entidad sinaloense precisamente para evitar un atraco como los que están sucediendo en las últimas horas, pero…ahí van a remojarse en las frías aguas mazatlecas. Es menester esperar a que se tranquilicen las aguas, que baje la marea, por decirlo de alguna forma, justo para evitar una desagradable sorpresa como las muchas que están sucediendo en nuestras carreteras. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx o en cualquiera de las redes sociales en las que somos líderes.

Saludos

