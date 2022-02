“Chicotito”

+ Levanta polvo la encuesta de ayer de El Financiero

No soy aviador de ninguna oficina estatal, federal o municipal. Nadie me dio nada por escribir ayer sobre la encuesta que difundió el periódico El Financiero. Hasta donde sé esa encuesta fue realizada por encargo y pago del propio diario…..NÚMEROS.- Si los números están “cuchareados” o alterados, no es cosa mía. Aunque no tengo elementos para sostenerlo, pero la encuesta, dijo el periódico capitalino, se hizo en las seis entidades donde habrá elecciones el próximo 5 de junio…..CALMA.- Y tampoco tenemos nada qué ver en la candidatura de Esteban Villegas. Nuestra obligación como periodistas es informar de los tres candidatos o precandidatos que están jugando en la contienda y lo hemos hecho de manera equilibrada, con cobertura idéntica, gratuita, a unos y otros. No tenemos favoritos y, al final, gane el que gane, tendremos que difundirlo, pero nosotros no hacemos encuestas, ni promoción especial a ningún candidato…..FALSO.- Alguien que responde a la cuenta Caesar Gallegos Carbajal escribió esta mañana: “Cuánto recibe de subsidio Jorge Blanco, o de dónde es aviador, ¿qué encuestadora dice eso???”, y lo pregunta a pesar de que en la llamada sobre nuestro comentario precisa que es una encuesta pagada por El Financiero, ¿todavía pregunta de dónde soy aviador o qué encuestadora dice eso???”. Aclararle al señor Caesar que se moleste un poquito y lea el artículo completo para que entonces pueda tener elementos para discutir, pero sin leer ni saber de qué estamos hablando tiene razón en no comprender nada. Ya lo retamos a que nos demuestre dónde y cuándo recibimos subsidio y que nos aclare de dónde somos aviadores, pues no todos somos iguales y lo esperamos a que nos lo demuestre…..TÓMALA.- Luego, quien responde a la cuenta de María Josefina Carrera Escobedo, que seguramente ha de ser maestra, asegura que “los líderes del SNTE podrán comprometer el apoyo del magisterio, pero los maestros son libres de apoyar a quien más les convenza. Los maestros -dice- ya no están para obedecer a ciegas a sus dirigentes. Eso pasaba -precisa- cuando dirigía el sindicato Elba Esther Gordillo. Hoy, es diferente, cada maestro emitirá su voto por su propio candidato, y de nada sirve que vengan diputados y senadores a apoyar a tal o cual candidato. Eso no sirve de nada, porque afortunadamente los que votamos somos los duranguenses y no las cúpulas”. Y le sigue María Josefina: “Cierto, las encuestas pueden ir y venir pero la realidad se verá en las votaciones. Y creo que cada uno tenemos muy claro por quién votar. Y no porque se esté repartiendo o comprando votos ya tienen todo. No, señores, pueden dar apoyos y pagando para que vayan multitudes a los eventos y sí les dará resultado solo para engordar el caldo a cada candidato y solo eso, porque el voto irá para otro lado. Al final, los dineros que están repartiendo son del pueblo y la gente lo sabemos muy bien. Ya no estamos tontos como para creer que si ganan otros ya jamás se quitarán, porque se recibirán hasta siempre…”…..APROBADO.- Un poco desparpajado el texto, pero coincidente en mucho respecto a lo que siempre hemos dicho, que las encuestas no sirven de mucho, y menos las alteradas que tratan de engatusar a los electores. El caso más claro que tenemos al respecto es el de la elección de Jorge Herrera Caldera. Entonces, la encuestadora Gisela Rubach anticipó que el exgobernador ganaría con una diferencia hasta de 35 puntos, y al final el resultado marcó una diferencia, sí favorable, pero de unos cuantos sufragios. La cuestión viene a colación en virtud de que ayer la misma Gisela opinó sobre la encuesta de El Financiero, aunque no lo mencionó. Comentó: Pintan interesantes las elecciones 2022. Según encuestas, Morena gana Quintana Roo y Oaxaca. Competido Hidalgo y Tamaulipas. Ganando Aguascalientes y alta posibilidad de que PAN, PRI y PRD triunfen en Durango. ¿Qué efectos tendrá esto? Pregunta, pero se contesta: Queda claro que solo unidos se puede derrotar a Morena. También, un poco reborujado, pero entendible. Esa es la realidad del momento político, no tenemos elementos para discutirlo, aunque a algunos no les gusta la conclusión de la encuestadora contratada por El Financiero, así son las cosas y, en el caso particular de Durango, debe servir para ir formando criterios por una parte, y por la otra, para que los cuartos de guerra elaboren mejor sus proyecciones y se acerquen con aciertos a la ruta de la victoria…..ÓRALE.- Algunos morenos cuestionaron ayer la susodicha encuesta publicada por El Financiero y advirtieron que seguramente la pagó la alianza Va por Durango o es preparar el terreno para el robo de urnas y votos el día de la elección, aunque hoy, la diputada Alicia Gamboa refirió el caso y precisó: “Las encuestas posicionan en la delantera a Esteban Villegas rumbo a la gubernatura” y cerró: Dejemos de especular, aceptemos que quien va a la delantera y tiene la preferencia de la gente es Esteban Villegas, pero si los morenos están pensando en el robo de urnas, robo de votos: “Quien lo dice es a la mejor quien lo hace…”. En la tienda de enfrente, en Morena, ayer Marina Vitela cerró su precampaña con tumultuoso evento en el que se agruparon miles de seguidores de la alcaldesa con licencia, quien encendió las pasiones pregonando: Somos más el pueblo bueno que aquellos que buscan conservar sus privilegios a costa de volver al pasado de la corrupción, no dejemos que regresen, estemos organizados los morenistas en comités de defensa de la 4T, necesitamos mujeres y hombres de lucha, se los pide la nieta de un ferrocarrilero, la hija de un chofer y una lavandera de ropa ajena, una mujer que sufrió para avanzar en la cultura del esfuerzo, hoy vengo bien educada para la lucha, hoy voy con mi pueblo, juntos podemos hacerlo. Ayúdenme a defender la esperanza de Durango…..ÉPALE.- Hoy en redes reviven la supuesta investigación que la Secretaría de la Defensa Nacional hace contra el senador José Ramón Enríquez. Óscar Balmen, en su cuenta de Twitter, abunda en el caso e incluye a la fiscal Ruth Medina Alemán. El caso no es nuevo, ya tiene varias semanas, pero lo reactivan hoy, quizá para desactivar la muina que trae Enríquez contra Morena. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

