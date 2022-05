+ Exageramos al calificar el servicio del IMSS

No fue lo que quisimos escribir del IMSS el fin de semana pasado, nos excedimos al calificar como basura el nivel de atención médica local. Lo admitimos. Lo reconocemos y lo lamentamos porque no era así……PASIÓN.- Es que, a pesar de muchos malos empleados del IMSS, hay muchos otros profesionales, entregados, apasionados por lo que hacen y no es justo que a todos los hayamos metido en el cajón de las ligerezas. Nuestras disculpas y nuestro reconocimiento a todos esos buenos profesionales de la medicina adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social…..RAZONES.- Tenemos que rectificarlo ante la entrega profesional de muchos médicos, enfermeras, empleados y trabajadores de la institución. Hay muchos vicios en el día a día del Seguro Social, pero no todos están ahí. El tema que les comenté sobre la inyección que me recetó un ortopedista me encorajinó mucho, me encaboronó por momentos y por eso ese desliz que, sin embargo, no obsta para recocerlo y disculparnos ante quienes pudimos lastimar…..REACCIONES.- Es que, tras nuestro comentario, vinieron muchas voces hablando bien de la institución, de lo serio y profesional de muchos especialistas. Con problemas sí para la programación de consultas o la entrega de medicamentos, pero también hay mucha gente satisfecha con la atención recibida, y qué bueno, que no se olviden los trabajadores del IMSS que están laborando con vidas humanas y que un pequeño descuido puede desencadenar lo peor…..BILLETES.- El fin de semana estuvo ajetreado políticamente por los jaloneos en serio que se están pegando en La Laguna, sobre todo por el municipio de Gómez Palacio. Marina Vitela, como alcaldesa denunció a Lety Herrera por un faltante de poco más de 600 millones de pesos en la pasada administración y en la denuncia la responsabilizó a ella y su tesorero Óscar García Villarreal. El tema es conocido, pero la sociedad llegó a creer que se había olvidado el abultado asunto, y no hay tal, la fiscalía anticorrupción en Durango tiene vivo el expediente, lo mismo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Es la desesperación de los morenistas que no hayan cómo frenar la campaña exitosa de Leticia…”, dicen los de la alianza Va por Durango, pero lo muy cierto es que el tema está vigente y que no nos extrañe que venga una orden suprema para que atrapen a la hija de don Carlos Herrera Araluce, pues no se trata de tres o cuatro pesos, sino de más de seiscientos millones de pesos. Justamente trascendió ayer que en Gómez Palacio Lety Herrera lleva una ventaja de casi 20 puntos a Betzabé Martínez. La alianza puntea con un 48.1%, mientras la coalición va con 30% y 6.3% de Gustavo “El Gato” Acosta, de Movimiento Ciudadano, ¿será por eso? O sea que si las fiscalías anticorrupción no meten cizaña la señora Herrera camina hacia su tercera alcaldía, a pesar de los pesares. Allá mismo, pero en Lerdo, Homero Martínez avanza con un margen de casi diez puntos sobre Tere González, de Morena. No es mucha la distancia, ciertamente, puesto que son cifras absolutamente manejables, alcanzables, solo que para que eso suceda se requiere que en los pocos días que le restan a las campañas Homero se tire a la hamaca y Tere se multiplique para buscar votos hasta debajo de las piedras, algo poco probable…..CIERRE.- Acá, ayer el líder nacional del PAN, Marko Cortés, que un día dijo en México que no veía por dónde pudiera ganar su partido en Durango y otras entidades, cambió de parecer. Aseguró ayer que Toño Ochoa enfila hacia el triunfo el primer domingo de junio, para lo que pidió a su estructura proselitista redoblar esfuerzos para asegurar la mayoría…..ÉPALE.-No gusta mucho a los ciudadanos que los candidatos se separen de la coalición en que van jugando porque los confunden más. El caso de Ochoa, sobradamente sabido es que emergió de la alianza de PRI, PAN y PRD, entonces por qué salir a pedir el voto solo por su partido. Lo mismo hace Gonzalo, pero el petista tiene razón, pues la incidencia de la votación directa en su partido pudiese exponerlo a la pérdida de registro, pero en el caso de los demás no se justifica, toda vez que los votos contarán para el candidato de la alianza o la coalición, aparte de que ninguno de los tres partidos estaría en riesgo de perderlo. El PRD es el que más ha sufrido en los últimos tiempos por ese peligro, pero precisamente gracias a las alianzas ha podido reponerse y levantarse a pelear, la verdad…..SORDERA.- La diputada Jennifer Deras denunció que los policías de vialidad ya tienen hasta la coronilla a los automovilistas, particularmente a los indígenas y campesinos que llegan a la ciudad, pues los persiguen hasta que los bajan con algo para el retiro de la actual administración municipal. Sobra decir, porque es de suponerse, que las multas son muchas y cero reportes a la Tesorería municipal. A ver, ¿cómo está eso? Entonces ese dinero es para el que lo “trabaja”, ¿o cómo? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

