“chicotito”

Pocos entienden por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ayer el Plan B electoral que habían aprobado las cámaras. Sin entrar en tecnicismos o palabras rebuscadas, digamos que se impuso el imperio de la ley…..FALLAS.- La anulación de la malograda norma obedece más que cualquier otra cosa a la violación reiterada a nuestra Carta Magna por nuestros legisladores. Se incumplió en una serie de artículos, tiempos y procedimientos, y por eso se anuló la reforma, para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación…..TIEMPOS.- Nada más para mostrar un botón diríamos que el afamado Plan B electoral se aprobó en lo oscurito. Si lo apoyaron todos los diputados, todos, los 500, traicionaron a la patria, aunque muchos no la aprobaron pero no los escucharon, o sea, no es posible decir que 9 ministros pudieron más que 500 diputados, porque no la apoyaron los 500, además de que los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de leer la iniciativa, o mejor dicho, no pudieron leerla antes de aprobarla porque nunca se dio a conocer ni a los legisladores y tampoco se discutió en el pleno. Por eso el alto cuerpo colegiado lo echó todo a la basura…..LEYES.- Y para los que no entienden técnicamente por qué se invalidó el cuestionadísimo Plan B, comentemos lo siguiente, veamos las razones que tuvo la Corte para ir contra la voluntad presidencial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal de México y tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y asegurar su cumplimiento en todo el territorio nacional. La SCJN es la última instancia del Poder Judicial Federal y se encarga de resolver los asuntos más importantes y relevantes del país.

La Suprema Corte de Justicia se constituye por 11 Ministros que son elegidos por el Senado de la República para un periodo de 15 años. Su función es garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia en México, además de revisar la constitucionalidad y legalidad de las leyes y normas aplicadas en el país.

Además, la SCJN tiene funciones de control constitucional, resolución de controversias entre los poderes del Estado y la protección de los derechos humanos, entre otras. Es una institución fundamental para la democracia y el Estado de derecho en el país.- CONTRAS.- Y tan se pisoteó nuestra Constitución que dos y posiblemente tres ministros simpatizantes de AMLO votaron en contra. Respaldaron la idea de anularlo todo no obstante que el cargo se lo deben al jefe de la Nación. Los ministros que respaldaron la anulación prefirieron ponerse del lado de nuestra Carta Magna y hacer a un lado los intereses insanos o anticonstitucionales, como pretendía el jefe de la nación vía el Plan B electoral…..CALMA.- Esta mañana, el presidente López Obrador se cansó de ofender a los miembros de la Corte dentro de algo absurdo e improcedente, que pudiese incluso generar cargos de tipo legal. Aparte advirtió lo que adelantó Adán Augusto López, que van por el Plan C electoral, aunque los expertos comentaron que cuanta vez intente el mandatario pisotear nuestras leyes las mismas que se topará con la Corte que tendrá que discutirlo y desecharlo, porque así lo ordena la misma regla, porque para eso está el alto cuerpo colegiado, para corregir la falla de los de enfrente. Aun así, y aunque lo desprecie el presidente, a la larga “la ley, sí es la ley”. El imperio de la ley se impuso ayer a pesar de las presiones y amenazas proferidas contra la Corte que, sin embargo, resistieron hasta el final y procuraron hacer su chamba, hacer que se respete la ley, nada más. Y si lanzan el Plan C, lo más seguro es que se vuelva a estrellar contra la C de Constitución…..MARCHAS.- El presidente López Obrador anticipó que ante la “podredumbre” de la Corte se hará una marcha tumultuaria que, sin embargo, nos tememos que no lo llevará a ningún lado. Lo aprobado en la SCJN así se queda, sin importar cuánto pudiesen gritar en la marcha…..ALTO.- Recordar a nuestros lectores que el que escribe votó a favor de Morena en 2018, que no me esperaba estos sainetes. Voté por un cambio positivo y lo que estamos recibiendo es un cambio hacia atrás, en el que el objetivo es borrar muchas o todas nuestras instituciones y reponerlas con caprichos de unos cuantos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues mantenemos la hegemonía y en las que estamos por mucho delante de no pocos medios nacionales. ¡Así es..!

Saludos

