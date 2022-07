“Chicotito”

+ Municipio de Durango una gran pista de “aviones”

Juan Sin Miedo

Triste momento viven cientos o miles de duranguenses y quizá hasta foráneos, que durante los tres años del municipio de la capital tuvieron una “beca” bien interesante, pero ya les están dando las gracias…..ORDEN.- El proceso entrega recepción habrá de aclarar ese gran “agujero negro” que por lo pronto tratan de limpiar, pero será complicado, porque los depósitos se hicieron muy puntuales. Aparte, nadie los conoce en las oficinas, si acaso los jefes, pero no quienes se supone fueron sus compañeros…..LAMENTOS.- Es triste, decíamos, porque no es cosa sencilla dejar de percibir esa lanita nada más por el cambio de gobierno. Alguien ya debió inventar alguna ley que exija que los “aviones” le sigan de frente a pesar del cambio en la titularidad. ¿Luego qué van a hacer eso pobrecitos o dónde van a reponer ese dinerito?…..AMARGURA.- Los que reciban las oficinas municipales hallarán un montón de huellas imborrables que, por lo bajito, dará elementos a los abogados para recuperar el billete mal habido. Hay un rastro mucho muy apestoso a robadera que no podrán borrar así de fácil, dado que casi todas las oficinas tienen en su nómina a personas que nunca asistieron a trabajar, que ni siquiera se molestaban en pasar por su pago, sino que se les depositaba religiosamente cada quincena, y pues…quién sabe si el alcalde Jorge Salum esté enterado del apestoso asunto, aunque con conocimiento o sin él será su responsabilidad toda la administración…..HUMO.- También está por terminar la gestión edilicia capitalina y nunca se pudo aclarar, y parece que a nadie interesó hacerlo, dónde fueron a parar las 40 mil lámparas de vapor de cuarzo que misteriosamente alguien “desechó” en plena vida útil, que por encargo de alguien empezaron a desarmarlas “para el kilo”, pero el mentado kilo se convirtió en miles de toneladas que, según los díceres fueron reinstaladas en alguna otra parte de la República y siguen trabajando como si nuevas, con lo que se confirma que no se debieron desechar. Total que, con el fin de la gestión municipal, el robo está por convertirse en “jale limpio” en el que como el Tío Lolo, nadie sabe, nadie supo. Y como el “jale limpio” no admite reclamación, pues ya se salieron con la suya, porque a nadie, a ningún diputado ni a ninguna autoridad se le ha ocurrido retomar el escabroso asunto de las miles de lámparas…..ADIÓS.- Esta mañana la plana mayor del municipio se reunió con algunos directores y periodistas para agradecer los apoyos recibidos durante la feneciente administración. Alguien diría, y por qué no le preguntaron al alcalde qué con las lámparas, y de paso, qué con los 11 o 12 millones de pesos que entregó el Ing. Tinoco para ganar una obra y aun así se la negaron; y si entraban al caso, por qué no se cuestionó la política del “moche” que se instituyó en Obras Públicas, en donde, como lo confirma el caso del referido constructor, el “moche” era en efe y por adela, y sin la obligación de entregarle la obra, porque en todos los casos se prefirió al que le puso más a la charola. El caso de Tinoco fue por de más evidente de que las obras se entregaban al que le ponía más, pero…se revela un nuevo y ventajoso estilo que antes no se le había ocurrido a nadie, consiste en que subastan un proyecto y todos los “moches” que se aportan se quedan en la buchaca y al final la obra se la llevaba el que le puso más, y lástima que no nos invitaron, pero hubiéramos insistido en el tema como para saber también por qué la gente se está inconformando por la calidad de los materiales que están utilizando en los últimos tiempos para el “bacheo” o la pavimentación, dado que hoy tapan los hoyos y mañana ya se destaparon, y no se diga con estas lluviecitas que es lo único que le dejan a la capital. Y total, montados en gastos que se nos diga qué pasó con los cientos de cámaras de solapa que iban a utilizar los policías municipales, pues se invirtió mucho dinero y para nada, porque se hizo una ceremonia de entrega, pero nada más entregaron una, y así como la entregaron la recuperaron y todas se fueron al baúl de los recuerdos. Lo dijimos en su momento, no se pidió la autorización superior, fue un mero capricho de alguien y al final terminaron tragando camote, guardándolas para mejor ocasión. Qué vergüenza…..SILENCIO.- Y para finalizar, para que no digan que es campaña, hasta este momento nadie ha dicho esta boca es mía respecto al comentario que hicimos sobre los tres o cuatro portalitos en redes que llegaron facturando de manera desmedida, y lo mejor, con pagos casi al momento de facturar. Lo dijimos entonces y, repetimos, que nadie nos lo ha negado, que por esa vía también se “becó” el jefe del área. Lo supieron el alcalde y la contralora y…no pasó nada. Es todo esta tarde, ahí le paramos por hoy , pero el municipio de Durango todavía seguirá dando mucha información negativa en los casi dos meses que le restan. Nos leemos mañana aquí mismo www.contactohoy.com.mx o en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

