“Chicotito”

Terminó la olimpiada de Tokyo con el más escandaloso fracaso para la delegación mexicana de todos los tiempos. Ganó 4 medallas de bronce y quedó en el lugar 84 del mundo, lo más cercano a la catástrofe…..APLAUSOS.- Muchos países, que en nada se comparan con la población de México, con unos cuantos millones de habitantes, ganaron tres, cuatro y hasta cinco medallas de oro, otras tantas de plata y puñados de bronce…..ORDEN.- Nuestro país, con 126 millones de habitantes, apenas pudo mandar unos cuantos deportistas a competir en algunas disciplinas. La más clara prueba de la desorganización que vive nuestro deporte amateur, y por momentos hasta el profesional…..FUERA.- Hubo muchas irregularidades desde antes de la olimpiada. La selección de los competidores fue hecha con las patas, para decirlo claro, y en varias disciplinas varios de los competidores ni siquiera dieron las marcas como para ser llevados a Tokyo. Algo no funcionó en el sistema de selección que se colaron varias “gaviotas” y, obvio que tampoco irían a rendir a la hora de la competencia. Si en nuestras manos estuviera, desde antes de terminar la olimpiada le hubiésemos dado las gracias a todos los que tuvieron alguna relación con la conformación de la fallida representación olímpica, que no fue sino a dar lástimas al país del sol naciente. No debe permitirse más, aunque eso ya queda en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador…..RESCATE.- Y si hace algo nuestro mandatario, que de una vez se eche un clavado al basquetbol mexicano, que desde hace 25 años fue secuestrado por una familia y no lo ha soltado, pero tampoco lo ha impulsado como para permitir su desarrollo frente al mundo. Es López Obrador el único que puede meter orden en ese sentido, no le debe nada a nadie y no tiene por qué seguir soportando la humillación de nuestro deporte en el terreno mundial, que cualquier hijo de vecino viene y nos gana, muy a pesar de que la disciplina tiene infinidad de practicantes y no menos sobresalientes que ya incluso están enrolados en equipos amateurs de los Estados Unidos, donde brillan con luz propia, pero que los opacan cuando vienen a competir acá…..CAOS.- El deporte amateur en México es un verdadero caos. No obstante las diferencias entre disciplinas, se parecen entre sí. Todas parecen cortadas con la misma tijera del “mevalemadrismo” en el que nadie hace nada para remediar las complicaciones y dificultades que esa indiferencia va formando. Luego, con participar en alguna eliminatoria o en algún torneo de mediano pelo se conforman nuestros deportistas. No hay la decisión ni el convencimiento de ir, no a ver qué sale, sino a triunfar, a ganar. Los deportistas mexicanos parecen adormecidos por una maldición antiquísima, la indiferencia de si se gana o se pierde. Pocos son los que se sublevan para ir por las victorias, y esos pocos por lo general carecen de respaldo oficial para que puedan perfeccionar sus rutinas. México, de mantener esa abulia oficial seguirá rindiendo cuentas mochas o decepcionantes como la de ahora en Tokyo. Hay que tumbar de ser preciso el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE o como se llame. Levantar un edificio si se quiere más chiquito, menos voluminoso, pero que sirva, que rinda algo más que las decepciones que ha rendido hasta ahora. Si no se hace, y si se permite la presencia de toda esa gente negativa en medio de las decisiones, nuestro deporte seguirá a la palestra, rezagado y compitiendo al tú por tú con países tan pobres y tan atrasados como Haití, Honduras o Nicaragua, y vaya que varios de esos países pobres salieron con banderas desplegadas de Tokyo y se trajeron varias medallas de oro y plata, que para nosotros se quedaron a varios años luz, mientras sigan esos estorbos en las decisiones superiores. Que fue el caso inadmisible e injustificado de las integrantes del equipo de softbol que llevó la representación de México, pues resulta que todas, menos una, son norteamericanas, dizque hijas de padre o madre mexicanos, sí, las mismas que tiraron el uniforme para poder robarse las almohadas y colchas de las camas de la villa olímpica. Vergüenza aparte con la que tenemos que cargar, y todo porque alguien tuvo la infausta ocurrencia de enviarlas a Japón como nuestras representantes….ÉPALE.- Y miren que en Durango no cantan mal las rancheras. También en las dependencias encargadas del deporte andan para la basura, por decirlo de alguna manera, pues resulta que por ahí algún “coach” fue encontrado con varias niñas integrantes de un equipo de basquetbol en la habitación de una de ellas. Un padre se quejó y antes que investigar la irregularidad, salió regañado. “Los padres exagerados ya me tienen hasta la coronilla con esta clase de quejas. No sean tan chipiles….”, obtuvieron como respuesta. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

