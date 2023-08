+ Otra vez aparecen las linduras del pasado

Jorge Blanco

Conozco al exgobernador José Aispuro Torres desde que era secretario particular del Lic. Maximiliano Silerio Esparza en la CNC. Creo que fuimos o somos amigos ya hace rato, solo que…por más que quisiera no puedo ayudarlo. Ahora salen a relucir otros mil millones de pesos…..CUENTAS.- Hoy la auditora superior, Diana Gaytán, informa que por más que le buscan al gobierno pasado no aparecen justificantes de algunos mil millones de pesos que, obviamente, no son cualquier “baba de perico”…..CHAYOTE.- Lo cierto es que el gobierno de Aispuro se parece mucho, muchísimo, al chayote, por donde lo agarres te espina. Apenas se tranquiliza tantito el quebradero del sexenio pasado cuando tómala, aparece una nueva transa y parece que ya no por diez ni quince millones de pesos, sino por cientos o miles y eso no está bien por donde se le quiera agarrar…..TRÁCALAS.- También nosotros nos preguntamos qué pasa, por qué a pesar de que cada vez le echan más dulces a la piñata no aparece un solo detenido, uno. Lo mismo que sucede con la meningitis, que la crearon personas con nombre y apellidos, pues ni así meten a nadie a la cárcel, mientras decenas o cientos de huérfanos de distintas edades empiezan a toparse con pared al faltarles su madre. Tendrán que pasar por un peregrinar absolutamente lamentable, gracias a la irresponsabilidad de uno o varios anestesiólogos que por economizar, o por gastar menos en la anestesia, inyectaban quién sabe qué porquerías para bloquear a los pacientes. Hicieron una gran jalada para hacerse de otros cuatro o cinco pesos, sin considerar el daño social tan grande, pues tampoco en ese caso hay ningún detenido…..PROMOCIÓN.- El gobernador Esteban Villegas inició un viaje a China para tratar de jalar alguna de las grandes industrias de aquella nación. Ojalá que el viaje y el gasto de Esteban y acompañantes sea la excepción de la regla, pues hasta ahora ninguno de los exgobernadores que se dieron la gran vida en sus viajes al exterior, dizque a promocionar a la entidad, lograron traer una fábrica de palillos. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, cuando el exgobernador Héctor Mayagoitia Domínguez contrató un avión para viajar a Europa “a promocionar a Durango…”. Cargó con casi todos sus colaboradores y los periodistas de entonces (excepto el que escribe, porque al que escribe no le gusta mucho la gorra) se dieron la gran vida al pie de la Torre Eiffel, en el Moulin Rouge, Versalles, etc., etc., y al final, no obstante el gran total gastado, no trajeron ni una distribuidora de coco rayado. Ojalá que Esteban sea la excepción, decíamos, porque la entidad no está para afrontar semejantes gastos y para que no produzcan nada. Confiemos en él y su equipo, y que nos sorprendan a su regreso con algo concreto, ya dejarse de sueños guajiros y calenturas absurdas…..SILENCIO.- Hoy no hablaremos mucho de Xóchitl Gálvez, porque a la chairiza le cae en la puritita punta, solamente decir que en la interna del Frente Amplio por México lleva una delantera bastante complicada de alcanzar. En ciertos renglones del negocio el único que le lleva delantera es Marcelo Ebrard, pero…a Claudia Sheinbaum la borra materialmente del escenario. Bueno, hasta ahí, porque no queremos hablar más de la senadora panista…..TIZNADERAS.- Anoche nos llevamos la sorpresa del mundo en materia futbolera cuando Nashville eliminó al América de la forma más estúpida que se pueda creer. Cinco minutos después de finalizado el encuentro, el árbitro llamó a los capitanes a una revisión de última hora y encontró que Luis Malagón, arquero de los mexicanos, movió uno de los pies a la hora de atajar el penal decisivo. El video quizá le da la razón al árbitro, pero la intervención del VAR tiene o debe tener un mínimo de tiempo para actuar, y anoche, hacerlo cinco minutos después, cuando los de Tenessee ya estaban en su casa y los americanistas festejando a todo lo que da, el señor silbante se llevó la noche al rectificar el absurdo. Por poco y los mandan traer a su casa y al hotel para que vinieran a tirar un nuevo penalti. No manchen, echaron al equipo mexicano de la manera más ruin. Y aunque no soy americanista, y no pienso serlo en ningún momento de mi vida, lo menos que puedo hacer es reconocer que fue un inconfundible atraco a mano armada y en despoblado…..ÓRALE.- Hasta lo que se sabe, nada más Durango y Guanajuato han resuelto repartir los nuevos libros de texto gratuitos diseñados y redactados por el venezolano Marx Arriaga, pero de ahí en más la mayoría de las entidades están revisando las dudas razonables que existen en los textos, en cuyas páginas el redactor hace apología del delito, particularmente del secuestro y la guerrilla, además de que resalta a la cuarta transformación como la verdadera salvación del planeta, ya no digamos que de México…..ÓRALE.- No me extiendo mucho en el tema, solo decir que ayer el expresidente norteamericano Donald Trump echó pestes contra Francisco Villa, dejando colgados de la brocha a los adoradores del bandolero. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

