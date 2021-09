“Chicotito”

+ Todavía hay tiempo para mejorar presupuesto 2022

+ Cámaras tienen hasta el 31 de octubre y 15 de noviembre

+ Veremos qué consiguen nuestros legisladores al final

+ Margarita Valdez pedirá a Aispuro renunciar al crédito

+ Que se diga en qué se gastará ese gran dineral, dice

“No todo está perdido, las cámaras tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el PEF 2022, y nuestros diputados todo ese tiempo para cabildear”

Juan Pueblo

La propuesta de egresos para Durango en 2022, aunque considera a la entidad en algunos planes extraordinarios, de ninguna manera es definitiva, la Cámara de Senadores tiene hasta el 15 de noviembre para discutirla y aprobarla y la de diputados hasta el 31 de octubre…..TIEMPO.- Hay todavía tiempo por delante para presionar a los líderes de ambas cámaras para que mejoren las expectativas de nuestra entidad. Entonces habremos visto hasta dónde fueron consideradas las presiones de nuestros representantes, aun cuando la mayoría de los diputados son parte de la minoría opositora y por lo mismo las perspectivas duranguenses son mucho muy pobres, por decirlo de alguna manera…..REVERSA.- Encima de las pobres expectativas de nuestro estado para el año venidero, la senadora Margarita Valdez está exigiendo que se cancele el crédito autorizado por el Congreso del Estado por 7,244 millones de pesos. Sostiene la legisladora que no hay justificación ninguna para ejercer esa enorme cifra de dinero, para la que lo increíble, fue autorizada por la legislatura local a pesar de que en ningún momento se indicó en qué proyectos habría de invertirse. Está sencillo -dijo en la tribuna senatorial la legisladora duranguense- que nos expliquen en qué habrán de gastar ese dinero, que nos muestren los proyectos ejecutivos que seguramente presentaron ante la cámara local y asunto terminado, solo que, un algo nos advierte que no hay ningún proyecto, que indebidamente los diputados lo autorizaron a pesar de que la propuesta iba incompleta. Por eso estoy buscando al gobernador José Rosas Aispuro para pedirle a nombre del pueblo de Durango que renuncie a ejercer el presupuesto que le fue autorizado. No hay nada que lo justifique, y sí temores de que ese adeudo habrán de pagarlo hasta generaciones de duranguenses que ni siquiera han nacido…..APROBADO.- Todavía no se aclara cómo le entrará Hacienda con los proyectos de la presa Tunal II y Agua Saludable, aquel para este capital y este para terminar con la vieja calamidad que por años ha significado el agua contaminada por arsénico que han tenido que consumir los laguneros y por los que no pocos han acabado su vida en el hospital ante la calamidad de ese químico propio del agua subterránea de los municipios laguneros. Es el problema más complejo de los últimos 50 años de La Laguna, y aunque nunca nadie propuso algo parecido para resolver el viejo problema del arsénico, la 4T ha venido a sugerirlo y a prometerlo para el corto plazo a pesar de que para no pocos no deja de ser algo imposible por la alta complejidad que significa para los distintos sectores laguneros…..BILLETIZA.- Están circulando hoy algunos listados en los que aparecen distinguidos personajes como receptores, por lo mismo beneficiarios, de importantes cantidades de dinero que les fueron proporcionadas en plena pandemia de coronavirus. No, ese listado no tiene nada qué ver con el afamado “sedecogate”, son dos temas distintos a cual más de perversos, pues denotan que los dineros se repartieron entre uno que otro cuate y ningún ajeno al grupo. Incluyen hasta periodistas que, sin embargo, son unos cuantos, de modo que se confirma que también en ese sector hay protegidos y suertudos que mientras otros están pasando las de Caín, viendo las tormentas económicas amenazar por todos lados, otros ni sudan ni se acongojan. Mientras unos viven en la crisis eterna, otros no tienen idea de qué es eso y, por el contrario, cruzan por la peor etapa de su existencia, para ellos la administración estatal está imposibilitada de pagarles, no obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pregonado a los cuatro vientos que a Durango se le ha cumplido en tiempo y forma, y no solo eso, que nuestra entidad es de las que ha recibido más de lo convenido y ni así hay dinero para pagarle a la chiquillada o a los que no están anotados en los monopolios estatales…..SALARIOS.- Ayer asumió la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria Minera el duranguense Jaime Gutiérrez Núñez, con lo que la industria espera que pronto lleguen los mejores sueldos a los trabajadores mineros de todo el estado, considerados entre los peor pagados del gremio a pesar de las generosas vetas que los gambusinos han podido explotar en Durango y los pobres impuestos que dejan en la entidad. Advertir que uno de los invitados de honor a la ceremonia correspondiente fue el gobernador José Aispuro, quien diría luego que es positivo que la cámara minera la dirija un duranguense. Esa es la posibilidad de mejorar en todos y cada uno de los renglones mineros que por años han quedado rezagados debido a diversas causas pero que pueden y deben mejorar ante la llegada de más inversiones mineras que a su vez deben reflejarse en el bienestar de los distintos sectores ligados al ramo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo en la web más visitada de la internet de todos los tiempos en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp