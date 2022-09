+ Presas, ríos y arroyos amenazan a Durango

+ Hay daños multimillonarios por todas partes

+ Que deje de llover pronto, la única esperanza

+ Durango absolutamente quebrado: Andrade

+ Maniatada la entidad para años venideros

“Si la gente no abandona sus casas y corren riesgos, serán desalojados por la fuerza…”

Conagua

Las presas, arroyos, ríos y demás afluentes, de ser una bendición para la agricultura, han pasado a convertirse en un peligro extremo de inundarlo todo no solo en Canatlán, sino en la mayor parte de la entidad…..RIESGOS.- Esta mañana la Comisión Nacional del Agua pidió a los habitantes de los pueblos aledaños al río La Sauceda y El Tunal que abandonen sus casas lo antes posible, porque se esperan grandes avenidas de agua. Es preferible salir ahora que se puede, dice la entidad federal…..LLUVIAS.- El lunes que transmitimos en vivo desde Canatlán advertimos que la presa Caboraca estaba al 104% de su capacidad y estaba desfogando, inicialmente 300 metros cúbicos por segundo, y en este momento ha superado los 700 metros cúbicos, mucho más de lo previsto. Y vaya que ese líquido nada tiene que ver con el que inundó colonias y fraccionamientos del sur de la cabecera municipal canatleca. Pues bien, dijimos que el excedente de la Caboraca en dos o tres días llegaría al municipio de la capital y…ya está tocando las puertas. Esta mañana la presa Peña del Águila, primer vaso que recibe el agua de la Caboraca, tuvo que empezar a desalojar líquido en virtud de su almacenaje, lo que generó infinidad de problemas a los vecinos de los poblados ribereños del río La Sauceda y eso está ya sucediendo, pero como el agua sigue avanzando en la cabecera municipal canatleca, y cada vez más, el elemento pronto llegará a la capital y entonces los problemas serán mucho mayores. Por eso Conagua pidió a los habitantes de los poblados aludidos que se preparen para abandonar, que procuren de inmediato sus documentos importantes y se dispongan a salir lo más pronto posible para evitar consecuencias mayores. Lamentablemente, lo que siempre sucede, que la gente no confía, no quiere dejar sus casas y sus pertenencias, pues no tienen la seguridad de que volverán a encontrarlas aun cuando el alcalde Toño Ochoa ordenó primero que se acuartele a la policía preventiva para iniciar la protección de las casas que sean desalojadas, pero también ha pedido el respaldo de las fuerzas militares para que resguarden los poblados en general y no permitan que se acerque ningún intruso…..ALERTA.- Repetimos, todas las presas de la entidad, excepto El Palmito, están almacenando poco más de su capacidad. Es inevitable el desalojar el líquido excedente y ahí es donde vienen los problemas, pues hay muchos pueblos, colonias y barrios, como en Canatlán, que están levantados en terrenos bajos, y las inundaciones no se hacen esperar…..S.O.S…- Mañana al parecer estará en Mezquital el presidente Andrés Manuel López Obrador y, de venir a la entidad, que se apersone en los puntos de invasiones y anegaciones que lo han colapsado todo. Sería de una gran ayuda que el jefe de la nación conociera la situación real que se vive y el peligro extremo en que está el grueso de los duranguenses. Algo que disponga para amainar los efectos del vital elemento sería decisivo para evitar que las consecuencias las sufrieran las personas…..QUIEBRA.- Durango está absolutamente quebrado, lo habíamos dicho nosotros hace varias semanas, pero hoy nos lo confirma la coordinadora general del proceso Entrega Recepción, Marcela Andrade, quien advierte que a la entidad no le presta nadie, ni particulares ni bancos. Si fuera una vivienda, dice Marcela, ya nos la hubiesen embargado. La advertencia de la posible responsable de finanzas de la siguiente administración surge a menos de una semana de asumir el gobierno del doctor Esteban Villegas Villarreal y, bajo esas condiciones, es de suponerse que la siguiente administración arrancará maniatada, imposibilitada para emprender algo. No hay salida alguna en este momento, puesto que la entidad no cumplió con sus compromisos económicos y pasó a convertirse en la peor entidad del país. Es la única del país que está quebrada, a la que nadie le presta ni le prestará nada, puesto que incumplieron y bajo esas condiciones todas las puertas están cerradas…..MUERTE.- Hoy, 8 de septiembre de 2022, no es un buen día, ojalá se vaya pronto. Los riesgos de más inundaciones, la quiebra de la entidad y, ahora, la muerte de la Reina Isabel. El mundo llora la muerte de la monarca inglesa, quien falleció temprano en la ciudad de Londres, hacia las 12:20 horas tiempo del centro de México. Sobra subrayar que no es buen día para los seres humanos, pues nos quedamos sin reina, y como para completar la desgracia, Marcela Andrade destapa la “quiebra total”, no “quiebra virtual” como decía alguien, de Durango, y de su imposibilidad de escaparse al yugo de la pobreza. Advertidos por lo que nos reveló la doctora Andrade tenemos que esperar otros seis años de inamovilidad, por decir lo menos, aunque será entonces cuando quienes habrán de conformar la próxima administración demuestren por qué se les llamó a trabajar. Nada más nos queda eso, que los nuevos funcionarios pronto se instalen y nos demuestren su capacidad para sacar de este horrible hoyo a Durango y a los duranguenses. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

