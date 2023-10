+ La barbarie de nuevo en Oriente Medio

+ No conocemos los orígenes del lío eterno

+ Van para 2 mil muertos y miles de heridos

+ La ONU hace muy poco para acabar el conflicto

+ Solo el Papa Francisco ha pedido cese al fuego

“Otra vez la barbarie, la sinrazón y aberración en Oriente Medio…”

Anónimo

No entendemos el origen de los problemas entre Israel y Palestina, son antiquísimos, y estamos tan lejos que nos impide cualquier comentario, pero sí destacar la barbarie que se está dando de ambos lados y la brutalidad a que han llegado…..SANGRE.- Esta mañana, la síntesis de víctimas se acercaba a los dos mil fallecidos y miles de lesionados en ambos países. Todo empezó el sábado durante un ataque masivo de Palestina a Israel durante un concierto de música dejando casi trescientos muertos…..TRISTEZA.- Es de lamentar también que Estados Unidos por un lado e Irán por el otro están azuzando a las dos naciones a que continúen con la sinrazón, con la muerte de mucha gente inocente…..AMENAZA.- Alguien aclara que no es Palestina, sino el grupo extremista Hamas patrocinado por Irán, que hoy amenazó con matar a decenas o cientos de personas secuestradas, entre ellas dos mexicanos, cuando ninguna culpa tienen en el conflicto…..PAZ.- Ojalá que quepa algo de cordura en las partes y que no haya un solo disparo más, que por el contrario, se sienten a encontrar la paz que tanto se les ha negado y que tanto muerto ha producido. No tomamos partido por nadie, sino que rogamos a Dios para que termine esa diferencia o entre Israel y Hamas o Israel y Palestina, que no caiga nadie más. Mientras haya vida hay forma de negociar lo que sea, pero nada con la muerte que ha sacudido al mundo, cuando no terminábamos de lamentar el aplastamiento de Rusia a Ucrania y las consecuentes bajas y migración que el fuego está obligando a la población desprotegida…..APLAUSOS.- Nada más el Papa Francisco ha opinado del conflicto y ha pedido a las partes que busquen y encuentren la paz lo antes posible y que no se produzca una muerte más, que quepa la cordura en los dos países y regrese la calma a la zona tan caliente por los misiles y disparos de ambos lados. Extraña que México hasta ahora no ha opinado en ningún sentido, desentendiéndose de la salvajada que se está dando y en la que pocos hacen algo para evitar. La Organización de las Naciones Unidas sería el ente más indicado para poner orden y regresar la calma, pero…o no quiere o no puede actuar, pero no hace algo para evitar el conflicto que por el dinero que le están inyectando otros puede escalar a algo mucho más peligroso en lo que puede contaminar al mundo entero…..APROBADO.- El gobernador Esteban Villegas, por lo pronto, dio el banderazo para que una nueva empresa se establezca en La Laguna, en Mapimí, para mayor seña, donde dará ocupación a cientos de padres de familia y traerá una gran movilidad económica a la región. Lamentablemente, al tiempo, Carhart deja de operar en nuestro estado por razones hasta ahora desconocidas pero que provocan un hoyo muy profundo en materia de empleo. Ojalá que pronto se recuperen y que esos padres de familia puedan seguir llevando comida y vestido a sus casas. Dios lo quiera…..LAMENTABLE.- No hace mucho de la muerte del señor Alejandro Wallander y sus negocios, que dejó pujantes y con mucha actividad profesional, pero… Acudimos anoche a la tienda de Lomas a comprar cuatro chocolates calientes para llevar a casa, nos los despacharon y cobraron, y al llegar nos topamos con que dos eran con leche caliente y los otros pintaditos tantito de chocolate. Llamamos para preguntar las razones del engaño y quien se dijo responsable aseguró que quien los preparó se vio en un gran problema, pues de pronto se terminó el chocolate y nada más nos sirvió leche, que regresáramos porque ya tenían el chocolate para hacer otros, pero se nos cobró como si fuera chocolate suizo. Ojalá que la señora Tere Vivó rectifique las que le está haciendo su personal y devuelva la confianza y el orden a sus negocios, porque…pudiera ser que sus trabajadores le hagan casita, o lo que hacen los jugadores a los entrenadores de futbol para que los corran. Advertir que la supuesta responsable del negocio anoche, y sin ninguna disculpa ni nada por el estilo, pedía que no nos preocupáramos, que en ese mismo momento nos regresaba el dinero, que no aceptamos por cierto esperando que compren chocolate para que puedan atender bien a su clientela. Ahí le dejamos sus vasos con leche calientita. Es una lástima que así tan lastimoso se esté echando por la borda la atención y el esmero que dejó en sus empresas como herencia el señor Wallander, de reciente desaparición…..MANCHAS.- Una macha más para el tigre Aispuro, pues se asegura que de 400 millones para obra pública se aplicaron 9.2 y de los 391 nadie sabe nada. Quién sabe hasta cuándo tendremos que seguir acumulando sorpresas del saqueo perpetrado contra las finanzas de la entidad. Ya nos está hartando esa cancioncita…..CRISIS.- Cientos de duranguenses están varados en Israel por la guerra con Palestina. Entre los rehenes secuestrados hay dos paisanos, pero…todavía recuerdo la vez que iba a Palestina, en Barcelona nos aconsejaron Dubai, nos fuimos para allá y nos fue de maravilla. Qué iban a hacer a ese rumbo tan caliente. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

