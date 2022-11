+ Meningitis apunta hacia los medicamentos

+ Es extraoficial, pero esa sería la conclusión

+ Aunque ya se linchó a anestesistas y hospitales

+ Los corcholatazos están subiendo de tono

+ Reyes de Durango reciben a quinteta de Tampico

“No fueron ni anestesistas ni hospitales, entonces quién hará frente a las consecuencias…”

Juan Pueblo

No me hagan mucho caso, ni lo tomen tan a pecho, porque todavía no hay una conclusión formal sobre el brote de meningitis, pero se dice que la COPRISED ha avanzado mucho en el tema y parece que todo vino de un lote de medicamentos contaminado…..APROBADO.- Es que, los médicos que intervinieron en diversos casos, no participaron en otros. Está comprobado que no fueron errores de los especialistas ni de los hospitales, por tanto, paremos el linchamiento contra los puestos médicos…..ESPERA.-Repetimos, aún todo es extraoficial, parece encaminarse hacia los medicamentos utilizados. Mientras tanto, el total de mujeres enfermas es ya de 32, ya hay un hombre perjudicado y parece no detenerse ahí. Esperan otros casos de personas de ambos sexos sometidas a cirugía en los últimos tiempos, de los que ya han muerto dos, y ojalá no muriese una más…..HORCA.- Lamentable que, sin embargo, en distintos sectores se acusó, se comprobó y se sentenció a hospitales y anestesistas, y en casos hasta se dieron nombres de manera equivocada. Se perjudicó a varios médicos sin sustento, a ver cómo le hacemos para ir rescatando el profesionalismo y la entrega de muchos de esos especialistas que por ahora siguen bajo investigación, aunque las pesquisas cada vez más apuntan hacia los medicamentos. Eso dicen…..FALSO.- Nuestra amiga Verito nos llama para aclarar que es mentira eso de las facturas que se manejaron en su oficina el día 14 de septiembre a las 23:45 horas, y que tampoco es correcto mencionar esos documentos, pues no existen, a pesar de que nuestro informante, que podemos asegurar sabe de lo que está hablando, nos dio hasta nombre del emisor de tales facturas, pero el problema no es con él, sino con sus compadres…..NOMBRES.- Sostiene que ella no era la encargada de pagos, por tanto se aclara que nunca manejó dinero en efectivo, a pesar de que los investigadores están siguiendo una huella que se dirige indefectiblemente a Comunicación Social, pero los expertos están trabajando en sus propias sospechas, en sus propias conclusiones, y no en base a lo que nosotros publicamos. Es del nuevo gobierno de donde está saliendo la información que marca incluso números. No es especulación nuestra como cree la exfuncionaria…..ADVERTENCIA.- Advertimos a principios de semana que Vero andaba nerviosa, que negaba nuestras afirmaciones y que guardara energías, porque las va a necesitar para lo que viene, y hoy, por buena o por mala suerte, la diputada morenista Sandra Amaya hizo el caso suyo y empezó a pedir se llegue hasta el fondo de lo señalado y que se precise cuándo y dónde se gastó el dineral que anda bailando. Saben qué, el asunto me revuelve el estómago en serio, cada vez que lo abordamos nos dan náuseas, no quisiéramos volver a tocarlo. Es enfermizo el tener que dar cuenta de cada una de las patrañas que hicieron siendo gobierno, y nosotros festejándoselos. Estamos hartos de eso, dijeron los gritones de TV Azteca, y con cuanta razón…..SUICIDIO.- Muchos morenistas están cayendo en el suicidio, disparándose a los pies, al hacer pública la fortuna de varios de sus integrantes. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, de pronto agarró de bajada a Ricardo Monreal y le golpeteó en su programa de venganzas La Hora del Jaguar. Aseguró ayer que el exgobernador zacatecano tiene alrededor de 90 propiedades, todas de gran lujo y de inmejorable ubicación, no obstante que Ricardo había obtenido un amparo de la justicia federal para evitar que Layda mencionara su nombre. Se brincó las trancas y no nada más lo mencionó sino que lo acusó de vil ladrón. Obvio, los que saben de leyes piensan que al ignorar el amparo Sansores se expone al juicio político que le quitaría la gubernatura. Elementos para proceder en su contra los hay, Monreal es un experto en derecho, por tanto es de esperarse que este tema no quede ahí, sino todo lo contrario. Todavía dará mucho de qué hablar, y precisamente entre morenistas, que sobra decirlo, se están haciendo el “hara-kiri” a unas semanas de que empiece en serio el proceso de renovación de la Presidencia de México…..TÓMALA.- Este domingo será la gran marcha en pro de la conservación del Instituto Nacional Electoral. También se harán marchas en las distintas ciudades del país para exigir que no se toque al árbitro electoral, porque de hacerlo, lo poco que tenemos de democracia, que no es mucho, se irá diluyendo entre las órdenes de una sola persona…..RETO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se crece al castigo, pues dice que la marcha tiene como propósito golpetearlo a él. Esta semana se supo que se montó un escenario beisbolero en la plancha del zócalo capitalino por el que los protestantes no podrán llegar hasta la plaza principal del país. No pocos pensaron que fue idea presidencial para evitar que lleguen hasta allá los marchistas. Y hoy, el jefe de la nación los retó y les pidió que lleguen hasta el zócalo, como para echar por tierra aquella creencia y que no se detengan en el hemiciclo a Juárez. No tenemos idea de cuál sea el propósito de esa acomedida “invitación” o sea nada más para taparle el ojo al macho, pero hasta esta tarde seguía montado el escenario beisbolero que ocupa toda la plancha…..RÁFAGAS.- Mañana a las 20:30 horas los Reyes de Durango recibirán a Tampico en el primer duelo de semifinales del Circuito de Basquetbol del Pacífico. Veremos de qué está hecho el cuadro alacrán, conformado mayoritariamente por jugadores locales, y con dos refuerzos extranjeros como todos los equipos. Mañana nos saludamos en el Auditorio del Pueblo. Es todo esta tarde, nos vemos si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Saludos

