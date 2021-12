+ Adrián Alanís se baja de la pepena estatal

+ Verónica Pérez no se baja, la bajan, de la curul

+ Sospechas de que ya aceptan a Esteban en el PAN

+ Héctor Flores, Castrellón y Esteban, finalistas

+ Jaime Rivas también se queja del piso aboyado

“Sí se estaba atragantando Vero Pérez con tanto pinole y tan poca saliva…”

Juan Pueblo

Los primeros damnificados de la encerrona del martes pasado en el Centro de Convenciones Bicentenario son, primero las damas, Verónica Pérez, que deja la diputación, y Adrián Alanís Quiñones, que ya bajó sus promocionales en la ciudad…..HECHOS.- Comentamos a ustedes el pasado martes que de la junta celebrada en el salón El Baluartito saldrían noticias interesantes para la afición y, no nos equivocamos, ahí está la caída de Vero y Adrián…..ÓRALE.- Y por si eso fuera poco, en la reunión de marras se habló también del candidato de la alianza Va por Durango y -dicen los que vieron- hubo un ligero guiño de ojo a Esteban Villegas para que siga adelante y se sume a Héctor Flores Ávalos y Javier Castrellón Garza, que ya estaban formados desde hace días. Hoy, Jaime Rivas Loaiza, compadre del gobernador José Aispuro, se queja de que el “piso parejo” en el PAN está igual que el de la ciudad de Durango, pues todos ven el favoritismo para Héctor Flores y Javier Castrellón, y eso no está bien, así lo dijo…..JALONEOS.- La circunstancia precisa que los “fieles de la balanza” esperarán hasta lo último para tomar una decisión, pero se han asegurado de que lleguen sus prospectos, y por si fallara al plan “A”, Esteban será el plan “B”. O sea, efectivamente, sigue sin haber nada para nadie, aunque…en casos como el de Adrián Alanís, o el de Manuel Espino en Morena, se confirma su caída a pesar de las muchas ganas que traían de llegar hasta la etapa final de la competencia, aunque en ambos casos quedan fuera de la palestra por la acumulación de tarjetas, parafraseando el futbol, dado que ya habían tenido jaloneos con sus jefes y, pues…queda aclarado que ambos perdieron la lucha…..APLAUSOS.- No obstante, lo dijimos muchas veces, y lo sostenemos: Adrián Alanís Quiñones es el hombre de mayor capacidad y experiencia política, habilidoso, escurridizo o…inteligente, para que no se moleste nadie, como para llegar al cargo. No vamos muy lejos, el triunfo de Aispuro contra Esteban se fincó en la estrategia diseñada por Alanís, quien conociendo los recovecos del PRI al dedillo, bloqueó muchas vías por las que Villegas pudo afianzar el triunfo al estilo PRI. No estaba fácil la empresa emprendida por Adrián, puesto que al quedarse sin secretaría general, una diputación o una senaduría, sus perspectivas de candidatura eran muy escasas. El problema es que el grillo constructor se fue en banda o no supo interpretar las señales negativas cuando pidió permiso. Se confió y no obstante meterle una buena lana a la promoción hoy, este día, se le ha caído a la nada. Todavía hace rato estaban bajando las últimas mantas de varios espectaculares que tenía instalados en la ciudad, y que no deben haber costado dos ni tres, sino muchos pesos. O será que también fue engañado por los trinchones y lo hicieron creer que tenía posibilidades, cuando en la realidad se extinguieron desde el día que dejó la secretaría general. Vaya usted a saber, aunque…luego se sabe y con lujo de detalles…..ORDEN.- Verónica Pérez, la lideresa del PAN, le dio la razón a Rodolfo Dorador y pidió licencia por tiempo indefinido a la diputación que estaba ocupando. Es un cargo de elección popular, no se puede renunciar, por eso pide licencia indefinida, aunque sospechamos que no regresará, que le ha ido como en feria y que le puede ir mucho peor. Entendió Vero que no siempre se queda bien con dos amos, por tanto se baja de la legislatura y se queda solamente al frente del PAN, precisamente lo que tratan de evitar los partidos a la hora de definir candidaturas y prohíben que entren a la pepena los dirigentes, por la ventaja que llevan a la hora de una votación. Esto es, para los entendedores, que la señora Pérez se entregará al Partido Acción Nacional, concretamente a lo que sigue, que es la elección 2022, y para cuidar el regreso de la bufalada que piensan que, al salir Aispuro del gobierno, también dejará de intervenir en el PAN, algo que la mera verdad, para los entendedores: ¿Quién sabe?…..PISOS.- Salum pidió el otro día piso parejo para los aspirantes a la candidatura estatal, pero…no recordó el estado desastroso de las calles que nos tiene su desgobierno, cuando es uno de los encargados de emparejar las cosas. Hoy, Salum ve en Adrián Alanís engrosar la lista de suspirantes que se quedarán como el chinito…..DUDAS.- Mi duda, la misma duda que nos han planteado muchos de nuestros lectores, es la siguiente: ¿Creen ustedes que la candidatura estatal de Morena y sus coaligados se definirá en una encuesta a 1,200 personas? Tampoco nosotros lo creemos. Está tan radicalizada la disputa en el Movimiento de Regeneración Nacional que lo más seguro es que venga el “dedito” definidor que todo lo santifica. Así se veía venir la conclusión desde el día que salieron con que el “bueno” saldrá de una encuesta, de modo que si eso fuera cierto, la candidatura la alcanzará el que tenga mejores contactos en la Ciudad de México, y si a esas vamos el mejor conectado se llama Alejandro González Yáñez, aunque hoy trasciende un estudio en el que José Ramón Enríquez va adelante en la última encuesta. Tiene 26% de las preferencias electorales, por 22% de Alma Marina Vitela y un 15% de Gonzalo. El viejo “Tirantes” asegura que la candidatura de Morena se alcanzará con logros, alcances reales y no con buenas intenciones. Es decir, Gonzalo es apoyado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enríquez es apuntalado por Ricardo Monreal, aun cuando se insiste en el peinador que pronto le darán cran en el Senado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora el día o de la noche.

Muchas gracias

