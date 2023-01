+ Demoscopía contradice a Consulta Mitofsky

Demoscopía Digital

Ya aparecieron otros datos sobre la calificación de los gobernadores en México, pues a los 39.9 puntos que le da Mitofsky a Esteban Villegas, divulgan el trabajo de Demoscopía que le da 64.9, casi el doble a lo que asegura Roy Campos…..NUMERITOS.- La encuestadora Demoscopía Digital está dando a conocer los números de su último estudio levantado entre los gobernadores y precisa a nuestro mandatario por encima de diez ejecutivos morenistas, incluso por arriba del panista Mauricio Kuri, de Querétaro…..ÁNDALE.- También dice Demoscopía que Esteban anda pisándole los talones nada más y nada menos que a Claudia Sheinbaum, tan venida a menos por los constantes accidentes del metro de la Ciudad de México…..CLASIFICACIÓN.- El caso es que, contra lo que adelantó la semana pasada Mitofsky, Demoscopía sostiene que Esteban se halla entre los primeros diez, que a pesar de las penurias con que está arrancando su administración es bien calificado por los ciudadanos y la mejor muestra está en la inesperada y tumultuaria reacción de los contribuyentes para pagar su replaqueo. Alguien estuvo llamando a no pagar, que había que esperar a acciones jurídicas que echaran abajo el pretendido cobro, y los miles de duranguenses que insisten en canjear sus placas confirman lo contrario. Insisten en pagar a pesar de las muchas horas de tardanza en la operación. Mitofsky nada más aseguró que el pueblo no aprueba el trabajo de Villegas, lo mismo que el de José Antonio Ochoa y Lety Herrera, aunque otro estudio aparecido precisa que la situación es distinta para las tres autoridades. Advirtieron muchos que en el estudio de Roy Campos no consideró el gran boquete económico que le heredó la pasada administración y, sobre todo, los grandes problemas para poder arrancar. Todavía no los supera el gobierno de Villegas, está en camino de lograrlo, pero eso no lo tomó en cuenta Mitofsky, como ignorando que sería un punto medular como para desdoblar los distintos proyectos ofrecidos al pueblo desde la campaña…..CARRERA.- Advertir que Esteban está entre los primeros diez gobernadores del país y eso es lo importante, pues el puntero es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con 68.2 puntos, pero muy cerca de Julio Menchaca, de Hidalgo, que tiene 67.1 puntos, Claudia Sheinbaum con 66.7 puntos; 66.7 de Marina del Pilar, de Baja California, 65.3 de Américo Villarreal y Esteban con 64.9, lo que quiere decir que nuestro gobernador está acortando distancias y, de entrada, está ya colocado entre los primeros diez del país, de manera que, el día menos pensado, puede meterse a las medallas, sin olvidar que desde hace varias semanas distintos grupos han visto algunas perspectivas para seguir escalando posiciones y, quizá pronto, se meta a la pelea de la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Qué nos puede decir que no, si el triunfo que tuvo para alzarse con la gubernatura lo logró imponiéndose a una serie de trabas que parecían infranqueables, que hicieron más meritoria la victoria. Total que, para no ponerle tanta crema a los tacos, digamos que Esteban Villegas no anda tan alejado del pueblo como asegura Mitofsky. Está bien posicionado a pesar del quebradero que le dejaron los forajidos que pasaron por la Secretaría de Finanzas del Estado, y con un poco más de trabajo antes de lo pensado pudiese encaramarse entre los mejores prospectos tricolores a la primera magistratura nacional…..APROBADO.- La misma Demoscopía precisa sobre el alcalde de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, que está tambien entre los primeros diez del país, con 62.8 unidades, mientras que el líder es Leonardo Montañez, de Aguascalientes, con 63.3%. O sea que, Toño, a media tabla está pisando fuerte para meterse a las medallas, y aunque Mitofsky diga lo contrario, ahí la lleva, y bien…..RUINDAD.- La Universidad Nacional Autónoma de México está tirando su prestigio internacional al castigar a los tutores y responsables de la titulación de la ministra Yasmín Esquivel, pero sin sancionarla a ella, la principal responsable del plagio de tesis por la que se convirtió en “abogada”. No es abogada, pues, la señora Esquivel, pero aun así está usurpando funciones que estarían reservadas para un verdadero letrado, pero es amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso parece haber sido suficiente para pisotear a la UNAM, quizá la institución educativa más importante de México y de muchos países del continente. Yasmín, no es abogada, pero es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo por ser amiga del preciso. El prestigio y el respeto ganados con mucho trabajo y no menos sacrificios se está yendo al cesto de la basura o poquito más allá, pero eso es lo que menos importa al jefe de la nación. La “ministra” Esquivel, sin embargo, también pasará a la historia como una gran impostora que logró engañar a muchos, hasta a un presidente de la República…..FUERA.- Una vez descubierto el plagio, muchos corrieron a exigir que se retire o cancelen las tesis, que dizque porque no sirven de nada en la preparación de los estudiantes, aunque, de no completar el plan de estudios por la ausencia de tesis, la preparación quedará trunca por donde le busquen…..ORDEN.- Hoy llegaron otros 1,500 soldados más a Sinaloa, a Culiacán sobre todo, de manera que el Ejército Mexicano habría cambiado su sede a la capital sinaloense que en el supuesto suma 3,500 efectivos y muchas toneladas de equipo de combate. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

