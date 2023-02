+ Los deudos de la meningitis no están solos

+ Esteban insiste en que no los abandonemos

+ Ordena toda la ayuda a los familiares dolidos

+ No les vendría mal una beca a los huérfanos

+ Temen infiltración de políticos en la marcha

“Y por qué no se les da una beca a los huérfanos por las muertas de meningitis…”

Juan Pueblo

Si algo bueno tiene el problema de la meningitis es que no se ha cerrado la investigación, que todavía es posible detener a otras personas que de una o de otra manera participaron en la creación de ese verdadero monstruo…..REACCIÓN.- Y que, a pesar de que no lo creó nadie de este gobierno, la administración actual está haciéndole frente al terrible conflicto y que habrá de llevarlo hasta su fin caiga quien caiga. Esteban Villegas lo ha repetido en distintas ocasiones que no tiene limitante alguna, o compromisos con nadie para no castigar, o peor aún, para perdonar a los causantes de la horrible tragedia. Ojalá que así sea…..DINEROS.- Sobre el respaldo que ha dispuesto Esteban desde los inicios consistente en dinero, alimentos, ropa y otros a los deudos de las fallecidas, de poco o de nada sirve si se compara con la gran pérdida resentida, pero de menos ayuda a evitar otros problemas que está generando la falta de la madre. El gobernador Villegas ha dado órdenes a sus colaboradores a no escatimar para de alguna manera amainar las terribles consecuencias de esas 35 mujeres fallecidas hasta hoy. Aun así, creemos que el gobierno haría bien en disponer una beca formal que comprometa un seguimiento puntual al desarrollo, crecimiento y preparación profesional. La comida, ropa, pañales y otros que se está brindando ahora, es bueno, ya repetimos, que de nada sirve frente a la ausencia de la mujer pero una beca le vendría mejor a los pequeños y sus padres, por lo menos les quitaría de encima el peso de la preparación…..APROBADO.- Esta mañana el doctor Eduardo Díaz Juárez, director general del DIF, recordó lo que se está haciendo por los familiares sobrevivientes de las mujeres fallecidas por meningitis, demostrando así que aunque es un tema que nació en el pasado gobierno se está tomando con absoluta seriedad, ojalá a ese listado le añadiera la mencionada beca que asegure por ley la protección de los pequeños dejados en la horfandad…..RUMORES.- Hay los que aseguran que esta tarde, en la marcha de los familiares de las fallecidas por meningitis, se filtrarán contingentes políticos que se montarán en la tragedia para vender un respaldo y supuestos apoyos que nadie necesita. Díaz Juárez asegura que no se les ha dejado solos, que se les ha brindado un respaldo acorde con las posibilidades y que no se les dejará solos en ningún momento, pero para nada se requiere el escándalo político, pues los políticos van a buscar seguidores, potenciales votos, y harán lo que sea para conseguirlo pasando por encima de la muerte de las 35 mujeres. No tienen escrúpulos para estos casos y lo principal es ir a demostrarle a alguien que realmente están dolidos y que quieren hacer más por los sobrevivientes, aunque sean promesas como las que acostumbran. Ojalá que los organizadores del evento, que son moralmente obligados y que tienen toda la razón del mundo en su molestia, no permitan la infiltración de extremistas que al final de cuentas no los necesitan. Las banderas de la marcha son por sí solas justificadas y no necesitan que los políticos vayan a cochinearlas, sean del color que sean, no deben hacer negocio con el dolor ajeno. Lo otro sería una verdadera ruindad, de las muchas a que nos tienen acostumbrados…..ÓRALE.- Mañana estará aquí el líder nacional del PAN Marko Cortés, de quien se dice es el único sostén en que sobrevive la posibilidad de senaduría del exgobernador de Durango. Además del relevo en la dirigencia estatal, Marko quizá venga a empezar a emparejar el terreno para favorecer al pasado. Qué interesante visita…..RESTAS.- Otra vez preguntamos: José Ramón Enríquez suma, o resta a Marcelo Ebrard. O se trata de que pierda el canciller en Durango, aun cuando Enríquez es “enlace” o sea, quién sabe, pero no es el representante del carnal corcholato en la entidad, el responsable de la pre pre o la interna verde es Óscar Medina Alcázar, aparte de que el responsable nacional es el diputado del mismo color Javier López Casarín, amigo de esos de piquete de ombligo y toda la cosa con Ebrard…..APROBADO.- El Lic. Elías Mario Medina Villarreal, empresario de a de veras en Durango, creador de fuentes de empleo, además de pagador de impuestos como Dios manda, trae a cuestas interesante proyecto integral de ayuda y rescate de niños en condiciones de pobreza extrema, con enfermedades graves y de otro tipo que requieran de una verdadera ayuda. No está fácil el paquete que se ha echado a cuestas, pero estamos seguros que saldrá adelante con el proyecto que ya ha aplicado en numerosos pequeños desamparados. Sin embargo, Elías Mario no está conforme con lo logrado y se está proponiendo cosas en verdad importantes para ir al rescate de todos aquellos pequeños en situación de pobreza extrema. Ya trae un equipo de trabajadoras sociales, abogados e ingenieros que le están respaldando en su extraordinario proyecto, de modo que podemos augurarle un éxito rotundo. ¡No lo pierdan de vista! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en cualquiera de las redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

