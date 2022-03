+ Han convertido un CENDI en negocio familiar

+ La SEED sabe de todo, pero no ha hecho nada

+ Se quejan de un martirio los trabajadores no parientes

+ Otra vez, se quejan por escandaloso fraude automotriz

+ Encabrita a muchos el “castigo” al Querétaro

“Tiene años el fraude de los carros nuevos en la tercera mensualidad, pero siguen cayendo incautos…”

Juan Pueblo

No estaría por de más aclarar qué tan cierto es que la mayoría del personal del CENDI de Lázaro Cárdenas casi esquina con Dolores del Río pertenece a la misma familia de la directora. Ya se han quejado no pocos padres de familia pero…la directora sigue inamovible…..ÉPALE.- Incluso, se dice que la propia directora, cuyo nombre nos ahorramos para mejor ocasión, ha inventado puestos como el de bibliotecario o jefe de cocina para acomodar a sus cercanos y con las mejores claves salariales…..ENERGÍA.- La directora, dicen empleados del CENDI, es de las de antes. Enérgica como ella sola, pero para hacer reventar a quien no se cuadra ante sus intereses y obligarle a renunciar para poder disponer de su plaza o sus plazas. Ya tiene en su historial el despido de cinco o seis maestras, a las que les hizo la vida de cuadritos hasta que se fueron y, qué casualidad, en la mayoría de los casos ha logrado colocar a sus parientes. La Secretaría de Educación, pero especialmente el sector al que pertenecen los CENDIS sabe del caso, es motivo de constantes y molestos problemas con el personal, pero tampoco hace nada. El titular del área, José Luis Soto Gámiz, ha registrado uno a uno los problemas de la directora con el personal, pero por lo general la señorita directora siempre tiene la razón. Quién sabe de qué estará agarrada para que años van, y años vienen, y la titular del plantel sigue al frente como quien administra un negocio particular. Hay casos en los que la susodicha directora ha colocado como maestros o en posiciones más delicadas a personas que apenas terminaron la secundaria. La escuela tiene una o un bibliotecario, pero no tiene biblioteca. También tiene jefa de cocina, y no tiene cocina, pero ha de tener más cocineros, que no hacen nada y que puntualmente reciben su sueldo de maestros o hasta de directivos. El manejo del CENDI, visto a la distancia, puede hablarnos de un gran fraude que se ha venido cometiendo desde hace muchos años contra la hacienda pública. El problema es que en la SEED nadie quiere tratar el problema, mejor se voltean hacia otra parte para no ver la porquería que se está ofreciendo como educación, la educación que están brindando personas sin capacidad que, sin embargo, están bien coladas con la directora…..RATAS.- No una, ni dos, sino varias veces hemos relatado el funcionamiento de una supuesta arrendadora que ofrece autos nuevos a la tercera o cuarta mensualidad. Hay muchas quejas y las seguirá habiendo mientras no intervenga la autoridad. No sorprende que sigan presentándose las denuncias, lo que sorprende es que haya incautos que sigan pagando puntualmente su mensualidad esperando que ya viene su carro de agencia, de paquete. Incluso, decir que la susodicha empresa que se ubica en la calle Blas Corral casi esquina con 5 de Febrero se promueve en aparente alianza con las distintas agencias distribuidoras de autos. Es más, dicen que las agencias se comprometen a entregar el carro o camioneta en el tiempo indicado. No pocos han ido a las agencias a ver por qué no ha llegado el carro o camioneta, pues ya va en la novena o décima mensualidad y del auto ni esperanzas, pero las agencias no tienen vela en ese entierro. Por última vez lo decimos, y esperamos que nos entiendan, se trata de un gran fraude en el que ya han caído cientos de personas. La Fiscalía en el estado, hasta donde sabemos, no tiene denuncias de ningún tipo contra esa empresa, por eso no ha actuado, lo que quiere decir que, en vez de ir a preguntar por qué no ha llegado su carro, mejor vayan a la Fiscalía a pedir ayuda de los investigadores…..APROBADO.- Lo más sincero que le hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos años fue su exclamación: “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro…”. La Presidencia de México es mucho más de lo que llegó a pensar el jefe de la nación. La sola designación de sus colaboradores es quizá lo de más peso que pudo encarar el mandatario. Y ver que en su mayoría le han fallado casi todos sus cercanos, ya lo cansó. Ya lo hartó, por decirlo de otra manera más entendible. Aquello de que le seguiría otros seis años más ahora parece un sueño inalcanzable. Aunque parezca broma, el jefe de la nación ha de haberse arrepentido de luchar tanto por semejante papa ardiente. Y luego, parece que hasta su propio hijo José Ramón López Beltrán vino a ponerle a la charola lo que faltaba para acabar de regarla…..VACILADA.- La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tomó la brillante idea de castigar al Querétaro obligándole a jugar un año sin público en el estadio La Corregidora. El castigo es, para muchos, una verdadera vacilada que no hace justicia a la barbarie perpetrada contra cientos o miles de personas. Muchos aficionados advierten que en revancha a ese "gran castigo", pronto regresará el "puto" a los estadios para que la FIFA castigue en serio a nuestro futbol. ¿Cómo la ven…?

