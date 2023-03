+ Corte no escucha a AMLO y reinstala a Jacobo

+ Hoy despotricó el presidente contra el tribunal

+ Llamó “Porfirito” a Edmundo y encendió la mecha

+ Compra el jefe de la nación bronca gruesa contra USA

“Si usted tenía alguna duda sobre quién manda en el país, vean la entrega

ayer de cinco de los sicarios que secuestraron a 4 gringos matando a dos”

Jorge Blanco Carvajal

Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del consejo general del INE, ha sido reinstalado en su cargo luego de la arbitraria e ilegal suspensión ordenada por Presidencia de la República. Fue electo por 9 años y se queda hasta entonces, a pesar de la rabieta presidencial…..TRISTEZA.- El jefe de la nación intentó ordenar a la Suprema Corte de Justicia que ni siquiera se revisara el amparo que promovía Jacobo, pero como el alto tribunal está para corregir los excesos del gobierno, no le escuchó y falló de acuerdo a la regla…..ORDEN.- Insistimos, mientras no se entienda que nuestro sistema político se divide en tres poderes autónomos, en donde ninguno trabajará de acuerdo a lo que dicte el otro, o en este caso AMLO, por eso creemos que se ha hecho justicia…..AFERRACIÓN.- Esta mañana, al comentar el mandatario de la resolución de la corte se fue con todo en contra. No dijo si admitía o no la orden suprema pero despotricó contra Jacobo llamándolo “Porfirito”. También habló de los altos sueldos que perciben los integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral. No hay nada ilegal, es el pago por un esfuerzo mayor o menor de los impartidores de justicia, y si hay un exceso, pues que se inicie una revisión a fondo para ver si se puede y se debe reducir sus emolumentos, aunque…repetimos, es cosa de ley, no es porque él se haya recetado ese sueldo. Aparte, estamos hablando de un hombre dedicado por completo al trabajo electoral, con una trayectoria muy completa, al que se le acusa de corrupto y quién sabe qué más, pero…ahí, antes de tacharlo así, deben demandarlo ante la Fiscalía General de la República y aclarar todo, pero, insistir en esas agresiones es echarle gasolina al fuego, como sucede precisamente con el presidente López Obrador, que sin el respeto a la propia investidura llama “mequetrefes” a los republicanos que aseguran que nuestro mandatario está a favor de los malos. No es por asustarlos, pero nuestro gobernante insiste en meterse en las patas de los caballos, puesto que estamos hablando del gobierno del país más importante del mundo y que es nuestro vecino para todos los efectos, particularmente el comercial por el que tenemos todos o casi todos algo que ver, lo mismo aquellos con nosotros. Se brinca todas las reglas diplomáticas mínimas y hasta las de la decencia que obliga la amistad de dos pueblos y eso no creemos que les caiga bien a los primos…..REVERSA.- El caso de los cuatro norteamericanos secuestrados, de los que dos resultaron muertos, está por aclararse no por las investigaciones policíacas, sino por la entrega que el propio Cártel del Golfo hizo ayer temprano de cinco de los autores. Otra vergüenza internacional que está dando vuelo y toda suerte de señalamientos en el mundo contra nuestro país, dado que en la entrega se confirma quién manda en realidad…..ÁNDALE.- Un grupo de ciudadanos bien nacidos está reaccionando ante los desmanes y pintas contra monumentos históricos que sucedió al final de la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Pintaron tantos temas en la barda perimetral de Catedral que no se entiende nada, su protesta se pierde en esa porquería, pero ponen a trabajar a mucha gente sin necesidad y a gastar en los productos de limpieza que tienen que utilizarse. El caso es que, decía, un grupo de ciudadanos bien intencionados está llamando a formar un equipo que reaccione en conjunto ante la aparición de esa clase de desmanes, que por nada tienen que acabar con la destrucción de todo lo que encuentren a su paso. La intención, aclaran los interesados, es proteger nuestros monumentos con su propio cuerpo y evitar pacíficamente que sigan desgraciando nuestras pocas joyas coloniales que nos quedan. No se trata de pelear con nadie, sino de evitar que sigan esas vergonzosas acciones, y si en un momento dado son agredidos, se defenderán como mejor les sea posible. No es correcto que por unos cuantos o cuantas renegados y renegadas gratuitas se esté acabando con la infraestructura urbana…..ESTRATEGIA.- Insistir en que la estrategia aplicada durante la marcha del Día Internacional de la Mujer fue por de más permisiva por un lado, y hasta timorata por el otro. Y lamentable que en el final alguien haya enviado a un grupo reducido de mujeres policías a tratar de contener a la turba. No les miento, pero me aseguran mis reporteras ya famosas en el mundo por Tik Tok y otras redes, que una de ellas (policías) la que estuvo a punto de que le estrellaran el martillo en la cabeza, suplicó casi llorando a las periodistas que no se retiraran, que no se fueran porque entonces hasta las mataría la turba, y así ocurrió, nuestras compañeras se quedaron a hacer el paro, pero quien dio esa orden las mandó al matadero. Requerían el apoyo de sus compañeros varones que nunca llegó. Luego vino lo de los supuestos “tocamientos”, que alguien mañosamente trata de confundirlos con “tocamientos” de tipo sexual, pero aclarar de nuevo: Las uniformadas las tomaron de los brazos y las retiraron para que ya no siguieran destruyendo el salón Tlacuilos, pero ese tomar de los brazos insisten en confundirlo con “tocamientos” de carácter sexual. Y aunque todo está filmado de principio a fin, que ya lo publicamos varias veces y en todos los medios, hay quienes insisten en voltear el tema hacia lo que les conviene. Ya es fin de semana, por suerte, viene un relax breve en el que tendremos tiempo de seguir analizando la aberración vivida hacia el final de la marcha. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx y en las distintas plataformas virtuales donde están los videos de toda la zacapela de ese MN (miércoles negro).

Saludos

