“Chicotito”

+ El coronavirus incide en el Día de la Madre

+ Celebraciones ordenadas en toda la ciudad

+ Los restaurantes atiborrados con madrecitas

+ Regresamos al verde, pero persiste la amenaza

+ Que ya tienen informe sobre la tragedia del metro

“Ya tienen listo un informe sobre las causas de la tragedia del metro en la

Ciudad de México. Urge desmarcar a Morena de cualquier relación…”

Juan Pueblo

No es igual este Día de la Madre, el segundo pasado por la pandemia por el coronavirus que, evidentemente, tiene muchas variantes con aquellos días cuando echábamos las campanas a vuelo por las madrecitas de Durango…..SILENCIO.- El temor por los contagios está presente en todos y, qué bueno que así sea, para cuidar más de nuestras “cabecitas blancas”. Anoche pudimos registrar un descenso en el tradicional escándalo callejero por las “mañanitas”, “gallos” y esas cosas. Ayer brillaron por su ausencia las serenatas al menos respecto a la intensidad de otros años. Esta mañana, sin embargo, pudimos confirmar la aglomeración de los restaurantes citadinos que, coincidente con el semáforo verde, las familias llevaron a su madrecita a los distintos comedores públicos y qué bueno. Se advirtió el ánimo de los duranguenses para tratar de recuperar la nueva normalidad perdida en poco más de un año de tragedia…..REGRESO.- Durango regresó este lunes al verde epidemiológico en la más clara señal de que la pandemia por el coronavirus está cediendo en contagios y muertes. Está cediendo, pero la amenaza ahí sigue pendiendo sobre todos…..OBLIGADO.- Es contradictorio lo que ocurre en el mundo, puesto que en los momentos en que la mayoría de los estados de México regresan al verde, hay países que no se la acaban con la enfermedad, la India, por decir algo, está rebasada, desbordada en todos sus costados por la explosión de contagios y muertes, y por desgracia, en la mayoría de los casos, consecuencia de los errores garrafales de autoridades y pueblo, pues se dice que entregados a sus costumbres y tradiciones, hace días se volcaron en su mayoría al río Ganges a cumplir con los viejos rituales de “purificación” y acabaron todos contagiados incluyendo cepas mucho más dañinas y mortíferas que las que se conocían…..FRAUDE.- Claro que es una gran injusticia que no menos vagos se hayan puesto el saco de catedráticos, se brincaran la fila y lograran la vacuna. Muchos hombres y mujeres de edad estaban antes que ellos y era prioritario inmunizarlos a ellos…..FIASCO.- Y, según reportes provenientes del interior del país, en todos los estados ocurrió lo mismo, que de alguna forma no menos “ninis” obtuvieron credencial de maestro, se formaron y los vacunaron…..AVANCES.- Sí, se avanzó un poquito en cuanto al combate a la pandemia, pero debió seguirse el programa. Empezar por los más viejos y seguir con la muchachada. La prioridad en el mundo son los viejanos, los más susceptibles de contraer la enfermedad. Los muchachos pudieron esperar otro poco. Lo malo es que se les abrieron las puertas por el lado de los maestros, pues hay infinidad de “maestros naylon”, por decirlo de alguna manera que, no por tener “carnet”, obligaba su vacunación. Era mil veces preferible proteger a los viejos por donde le busquen…..SECUELAS.- Morena impuso su mayoría para evitar la conformación de un comité que investigara las causas del desplome de la “ballena” del metro de la Ciudad de México que causó la muerte de 26 personas y lesiones en otras 75 y, ahora, al gobierno de la ciudad le urge se dé a conocer algo que piensan puede ser lo que provocó la tragedia, pero…nadie en su sano juicio habrá de creerles, es muy pronto para tener conclusiones. Más bien, de pronto se enteró la 4T que Morena quedó atrapada entre los dos vagones que se fueron al vacío y ahora les urge desmarcarse de la desgracia pero no hallan por dónde, máxime que estamos a 26 días de las votaciones y, salvo prueba en contrario, según los expertos, Morena no nada más perderá la mayoría de los distritos de la Ciudad de México, sino de muchos del interior del país y no se diga las 15 gubernaturas que en el supuesto tenía ya en la bolsa…..ORDEN.- Son tantos los candidatos y partidos llamados a contender el 6 de junio que, luego, no debemos sorprendernos, algunos pusieron por ahí una lona con su imagen incluyendo una sonrisa que más bien raya en la ofensa, pues varios creen que con su sola belleza o lo impactante de su gesto cautivarán a los electores, aunque en la manta no digan nada, ni siquiera se atrevan a pedir el voto. Están jugando en un divertido encuentro de sordos que, sobra suponerlo, no producirá nada. Y la mayoría se habrá de enterar precisamente el día de las votaciones, cuando entiendan por sí o por interpósita persona que su partido, aquel que prometía mucho, perdió el registro por la pobre votación obtenida al final de la jornada, aunque parece que eso es lo que menos les importa a los suspirantes de tales agrupaciones que quizá llegaron a la candidatura movidos por el linaje de Alfredo Adame, de quedarse con la mayor parte de lo que les dio el partido y esperar que pase el tiempo para hacer efectivo el “jale limpio”…..AUXILIO.- A ver, corríjanme si estoy equivocado, pero hay quien asegura que no uno, ni dos, sino varios candidatos tanto del PRI como del PAN y de sus satélites todavía no arrancan campaña. Que están esperando el día “D” para ponerse en movimiento, aun cuando al interior de los partidos hay prospectos bastante movidos que, obvio, algo habrán de pepenar el 6 de junio, pero de eso a esperar que un sorpresivo rayo de luz venga e ilumine a los votantes para que coincidan por quién sufragar, ya se los llevó la fregada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias