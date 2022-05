+ Todo nuestro amor a las madres se Durango

+ Y también a las de México y el mundo

+ Ojalá que la fiesta durara todo el año

+ Por desgracia, los feminicidios continúan

+ Se agravan riesgos en aeropuerto capitalino

“Mi madre ya no la tengo, pero la felicito hasta allá donde se encuentra…”

Anónimo

Nuestro eterno amor a las madres de Durango, México y el mundo. Nosotros no la tenemos, pero nuestros hijos y nietos, sobrinos, amigos, lectores y favorecedores sí la tienen y para ellas y ellos nuestra más sincera felicitación…..FIESTAS.- Hoy es una fecha para subrayar nuestro amor por las madres y en sí por todas las mujeres, muchas de las cuales algún día lo van a ser, aunque como dicen, a ellas debemos celebrarlas todos los días, en todo momento, no nada más este día…..ABERRANTE.- Es una aberración que hoy que es Día de la Madre también tengamos que lamentar la incesante ola de feminicidios, especialmente en nuestro país y nuestro estado, en los que destaca la saña del hombre hacia la mujer. Los números de crímenes contra las mujeres están en constante crecimiento y muy pobre o limitada la reacción de las fuerzas policiales especialmente en lo que toca a la prevención, dado que las agresiones al sexo opuesto no dan punto de reposo, por el contrario, están en alza continua, para desgracia social, toda vez que las víctimas suelen ser de todas las edades, chicas, jóvenes y adultas…..PARÉNTESIS.- Hagamos hoy un alto en el camino, no olvidemos a las que faltan, pero festejemos a las que están entre nosotros. Hagamos que olviden la desgracia que viven, el miedo frecuente en que van a todas partes y a todas horas. Hoy, démosles confianza y hagamos que se sientan verdaderamente libres, queridas, amadas, protegidas, que en realidad son parte importante de la humanidad, pero…que ese espíritu desbordado en esta fecha extendámoslo a todo el año, que perdure no todo el año, para siempre. ¡Así sea..!……..APROBADO.- La subdirección de Vialidad del municipio demostró ya que sí le preocupan los accidentes en la ciudad, en muchos de los cuales regularmente se ven inmersos los motociclistas. No entienden los peritos, ni nosotros, por qué tanto percance entre motociclistas, puesto que acá no se usan como en distintas ciudades de Sudamérica, que allá andan por las calles verdaderas parvadas de intrépidos en sus jacas de acero. Allá circulan por cientos, y no tienen los accidentes de acá. Quizá por eso la oficina está organizando pláticas y conferencias con ellos para tratar de abatir el exagerado número de percances entre los que han muerto muchos jóvenes en la plenitud de su vida, en plena etapa productiva. Una de dos, o los motociclistas no tienen idea del riesgo en que van que le aceleran creyendo que no hay descuidados al volante que suelen cruzarse a su camino o que su poderosa moto no puede fallar en un momento dado. Muchos jóvenes han muerto recientemente en motocicletazos tanto en la ciudad como fuera de ella y eso es lo preocupante, por una parte, aunque por la otra, según los expertos, son los órganos de los muchachos los más útiles para quienes requieren de algún miembro importante para seguir viviendo, y para buena suerte, algunos de los clubes de motociclistas tienen por norma la donación de órganos y, en una desgracia, muchos otros vuelven a tener oportunidad de vivir, pero eso no es bueno. Lo bueno sería que los motociclistas puedan disfrutar de sus aficiones al viento y a la velocidad sin tener que exponer su vida como lo hacen de manera frecuente. Dios quiera que los planes de Vialidad surtan efecto pronto y que pronto veamos reducir el índice de accidentes en la ciudad y fuera de ella. Es que en el interior del estado, en las calles de los poblados, también es frecuente narrar los percances entre motociclistas, choques entre ellos, la mejor señal de que luego les falta pericia en la conducción de esos móviles, o sus condiciones mecánicas no son las óptimas para andar circulando…..S.O.S…- Ojalá que las autoridades reaccionen de inmediato ante los peligros ya conocidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Trasciende que el aborto de aterrizajes ya es frecuente y por lo que los pilotos deben agudizar mejor sus intenciones de aterrizar. Se sabe que el viernes de la semana pasada un avión de Volaris estaba descendiendo para aterrizar cuando otro avión de la misma empresa estaba atravesado en las pistas. El avión por aterrizar se dirigía a una catástrofe por un mal manejo de los controladores aéreos. Por suerte pudo la tripulación elevar de nuevo la nave y evitarlo, pero…el controlador que autorizó el aterrizaje ni se percató del riesgo. Un día, estábamos aterrizando precisamente en el aeropuerto capitalino, y cuando nos hallábamos a unos cinco metros de tierra, la nave encendió sus motores a toda capacidad y regresamos al aire porque otra nave estaba atravesada en nuestra pista y, a dar vueltas por encima del aeropuerto. Se siente gachísimo cuando eso sucede, y más cuando los pilotos no se dignan de informar qué pasó. Sí comunicaron del incidente, pero hasta que estábamos en tierra, y pues ya para qué. De nuevo, nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres de Durango, México y el mundo. No hay ser más hermoso que ellas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

