“Chicotito”

+ Una encuesta más y pasaré a la “casa de la risa”

+ Todos los suspirantes traen su propio estudio

+ Es que, como siempre, el que paga, ese manda

+ Enríquez encabeza todo, lo bueno y lo malo

+ Esteban, natural, puntea casi todos los segmentos

Una encuesta más “cuchareada” como las que están apareciendo todos los días y voy a terminar en la casa de la risa. Se advierte a leguas que cada estudio trae los números que quiere el que lo pagó y, por eso, vienen de dulce, de chile y de manteca…..TÓMALA.- Ayer, Otniel García Navarro, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, hizo replicar la encuesta de C&E RESEARCH en la que Morena se llevaría el 37% de las intenciones del voto, si hoy fuesen las votaciones. Le seguiría el PAN con 21%, el PRI con el 18% y MC con el 4%. Massive Caller afirma cosa muy parecida, cuando asegura que si hoy fueran las votaciones Morena con José Ramón Enríquez les ganaría a todos, empezando por Esteban Villegas Villarreal…..ÉPALE.- Sin embargo, hoy en su último estudio de mercado CRIPESO destaca que en la pregunta de por cuál partido nunca votaría, sobresale y por mucho el rechazo a Morena, que se lleva el 40.81% de las intenciones del voto. En segundo lugar el PRI con 21.53% y en tercer lugar el PAN con 18.40%.….CORRUPTOS.- Y respecto ala pregunta de cuál sería el político más corrupto de los que aspiran a la gubernatura, José Ramón Enríquez arrasa con todos. Alcanza un 38.69% de las menciones, seguido por Alma Marina Vitela, la alcaldesa de Gómez Palacio, con un 15.69% de las intenciones del voto, luego por Luis Enrique Benítez, que califica con 14.25% y Esteban Villegas con un 9.99% de menciones como entre los más corruptos…..CONTRAS.- Empero, en la sección de cuál sería el político más honesto, encabeza Esteban Villegas con 23.43%, seguido por Marina Vitela con 23.29%, no obstante que también aparece en segundo lugar entre los más corruptos, y Héctor Flores se cuela hasta el tercer lugar entre los menos cuestionados, entre los más limpios pues…..ÓRALE.- Y para que se vayan para atrás, el dato respecto a quién preferiría usted como candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, las menciones de los entrevistados ubicaron en primer lugar a: “Ninguno”, con el 47.77%, a “otro” con el 16.65% y a Héctor Flores como el mejor con el 16.21%, por 13.10% de Rosario Castro Lozano y 6.28% de Patricia Flores Elizondo…..GESTIONES.- Sobre cuál de los políticos vigentes pudiese resultar mejor gestor ante la federación, en primer lugar aparece Esteban Villegas con el 24.72% de las menciones favorables, seguido de Alma Marina Vitela, con 21.58% de las menciones y Enríquez se va hasta el tercer lugar como gestor con un 12.66% de las intenciones. Héctor Flores califica como el cuarto lugar…..FUERA.- Subrayar que en el segmento relacionado con la opinión que se tiene sobre los aspirantes, el mejor calificado es Esteban Villegas con un 38.79% de menciones positivas, por un 27.32% de opiniones negativas, seguido de nuevo por Alma Marina Vitela con 30.69% positivo y un 37.53% negativo, pero…el peor calificado vuelve a ser José Ramón Enríquez que recoge 54.20% de menciones negativas por 16.13% de conceptos positivos y un 24.55% de opiniones neutras, en tanto que Héctor Flores vuelve a calificar bien con 19.55%, y un 29.28 de menciones adversas, pero…evidentemente queda mejor ranqueado que muchos de los que ya se ven en la boleta…..ÓRALE.- Y, lo que son las cosas, pues no obstante la adversidad en la mayoría de los renglones calificados, Enríquez aparece en segundo lugar respecto a la pregunta de si conoce o ha oído hablar de los distintos personajes. Está primero Esteban con un 79.97% de las menciones, José Ramón se lleva 73.27%, segmento en el que aparece Patricia Flores en el último lugar con 71.77% de las menciones adversas…..GRÁFICAS.- Las encuestas, dicen los expertos, son “fotografías del momento político” que cambian, para bien o para mal en las siguientes horas. La próxima elección en Durango es hasta junio próximo, de modo que es sencillo deducir que todo está muy adelantado y nadie, por muy conocedor que se sienta o parezca, podrá adelantarse al futuro. Más bien como dijo mi tío: Las calabazas se van acomodando en el camino, aun cuando no pocas veces de tanto acomodo y por lo hoyudo del camino llegan ya podridas al mercado…..CALMA.- Hicimos ayer un comentario sobre el exceso de un coach con niñas representantes de una selección de basquetbol de Durango. Nadie trató de negar nuestro dicho, sino de buscar y encontrar a quien nos “chismeó” respecto del pequeñísimo incidente, sobre lo que les adelantamos a esos “coachs” manolarga que cambien su proceder, que respeten a las chiquillas y chiquillos, porque de lo contrario ventilaremos otros casos de excesos que ellos están pensando son normales, pero que pueden causarles más dificultades ante sus padres. ¿Estamos? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

