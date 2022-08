+ Ya regresaron las salvajadas a la Rural Aguilera

+ Mañana hace 4 años de la muerte de Ronaldo

+ Los padres de familia quieren hacer justicia

+ Muy raro, chocan los intereses en el Municipio

+ Fallas graves en distribuidor vial 5 de Mayo

“Respetable la posición de la Iglesia Católica respecto a la familia, como también merece respeto la del matrimonio igualitario…”

Juan Pueblo

Azoro colectivo empujó la denuncia del alcalde electo de Guadalupe Victoria, David Ramos C., sobre las novatadas de la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, y no por la brutalidad utilizada para recibir a nuevos alumnos, sino porque esas prácticas continúan…..ESCÁNDALO.- Un mundo de protestas generó la queja de Ramos Cepeda, pues otro estudiante se halla con serios problemas de salud gracias a las estupideces con que lo trataron a su ingreso al plantel. Alguien quiso justificar la salvajada y negó que el muchacho estuviese hospitalizado, que “trae algunos problemas debido a la brutalidad con que lo novatearon sus compañeros, pero nada del otro mundo”…..MEMORIA.- Mañana se cumplen cuatro años de la muerte de Rolando Mujica, de 19 años, originario de Poanas, debido a las ferocidades que usaron con él y varios estudiantes de reciente ingreso. Entonces también se justificaron sugiriendo que los golpes, ayuno y maltrato recibidos no eran para tanto. Aquella vez intervino la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y certificó que Ronaldo falleció debido a las novatadas, por lo que diversos grupos sociales ligados a la escuela, y alguien también de la Secretaría de Educación en el Estado “prohibieron” las dichas estupideces. O sea, ya estaban erradicadas del plantel, hasta ahora que el alcalde de Victoria lo trae de nuevo a la escena…..REACCIONES.- Entre la gente molesta por las brutalidades que han reinstalado en la escuela mencionada varios padres de familia se están organizando para cobrársela no nada más a los estudiantes que organizan y aplican esas acciones, sino con el director, o directora, como tienen ahora en la profesora Alma Salazar, quien evidentemente ha de haberse enterado de las vaciladas inocentes de sus estudiantes, pues fue designada en julio pasado, hace unos días, y ocurrió la última novatada bajo su control, a pesar de que ese fue uno de los encargos más delicados de quienes le dieron posesión…..AVISO.- La nota correspondiente, deben saber los muchachos y la directora, ha empujado cientos de comentarios en redes sociales, la totalidad negativos sobre la última “novatada”, pero sobre todo la sorpresa porque volvió a suceder cuando ya se suponía algo desterrado. Bueno, pues entre los comentarios hay algunos de los padres de familia que están convocando a cobrársela tanto a los dirigentes estudiantiles como a los encargados de las “bienvenidas”, puesto que sobra decir que se trata de una verdadera salvajada que bajo ninguna circunstancia, incluyendo usos y costumbres, debe permitirse. Sugieren esos padres una serie de procedimientos para detectar de inmediato las estupideces llamadas “novatadas”. Llamar primero a cuentas a la directora, luego a los estudiantes inmiscuidos y someterlos a la misma brutalidad con que están recibiendo a las nuevas generaciones. Y no es broma -subrayan- porque esto tiene que desterrarse ya al costo que sea. Es decir, el problema está generando reacciones mucho más preocupantes que no es posible controlar y mucho menos ignorar. Los estudiantes quedan avisados de que, en lo sucesivo, les pasará lo mismo a ellos, y lo marcamos para advertir que el que avisa no traiciona…..ÓRALE.- La Secretaría de Educación y sus áreas correspondientes tienen que reaccionar de inmediato, antes de que la sangre llegue al río, porque esta vez los padres no nada más no están conformes con lo ocurrido, sino que ya quieren cobrársela a los responsables, y si no se hace nada irían primero por la directora…..BRÚJULA.- La realidad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace cuatro años estuvo vigilante de que no se dieran de nuevo las novatadas, pero quizá en un descuido o en deshoras volvieron a cometer los mismos actos bestiales. A ver ahora qué informa la CEDH…..ALTO.- Tres accidentes lamentables se han producido en las últimas horas en el distribuidor vial del 5 de Mayo, antier murieron dos militares y ayer quedaron gravemente lesionadas varias personas. No entendemos por qué esa frecuencia de percances, pero…esta mañana nos dimos una vuelta por el lugar y no encontramos una señal vial de norte a sur que advierta a los conductores sobre el riesgo de esa curva tan cerrada. Quienes no conocen el punto y lo cruzan en velocidad normal, no se diga en quien va en exceso, les pasa lo que ha ocurrido en los últimos tres días. Aparentemente todo se debe a la falta de señales suficientes que avisen de la curva, por tanto, la solución está a la mano de las autoridades, aunque…bueno, olvidábamos que estamos en el “Año de Hidalgo”…..BOMBA.- Estalló la bomba en el municipio de Durango, donde su alcalde Jorge Salum del Palacio se olvidó del qué dirán y cesó de manera fulminante a su juez municipal Lic. Mario Pozo Riestra. La sanción contra el abogado, lo más lamentable, es que se originó en un desacato del juzgador hacia las instrucciones del edil. Sancionó Pozo a un negocio que, dicen que en estos casos hay que pensar mal, estaba bajo el manto de Salum. Algunos creen que chocaron los intereses entre el señor juez y su jefe, o para que mejor me entiendan, el juez afectó intereses del jefe edilicio y pues, la verdad, es que los funcionarios de los tres primeros niveles municipales están juntando su “ahorro para el retiro”, además de que estamos en la plena docena de Hidalgo, y no pocos andan cargando lo que encuentran. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

