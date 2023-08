+ Durango borrado de las rutas de Mexicana

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer las ciudades a donde llegará la aerolínea del Bienestar o Mexicana de Aviación y, saben qué, no aparece Durango en ninguna ruta…..MENTIRA.- Hace unos días la diputada morenista Marta Arreola llamó a rueda de prensa para afirmar que Durango será uno de los puntos que tocarán las aeronaves de la cuarta transformación. O sea que, o le mintieron a la diputada o ella nos mintió a nosotros, el caso es que no tocarán nuestra capital las aeronaves militares…..SILENCIO.- Tampoco hoy hablaremos mucho de Xóchitl Gálvez, solamente decir que al primer corte en el Frente Amplio por México, sobrevivieron 4, pero mientras el presidente López Obrador siga atacándola, ella seguirá punteando las tendencias. Quedan con vida Beatriz Paredes, Santiago Creel, Miguel de la Madrid y Xóchitl Gálvez. Se respetan opiniones, pero para nuestro gusto que la mejor para la candidatura sigue siendo Xóchitl. Paredes salió tarde, Creel no termina de convencer ni a los suyos, Miguel de la Madrid luce un poco fuera de lugar y Beatriz, no obstante su envidiable trayectoria legislativa y en la administración pública, para muchos pasa desapercibida…..VERGÜENZA.- Me da mucha vergüenza la forma tan ofensiva con que se refiere el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a la morenista Citlali Hernández. Respetable la reacción implacable del Tío Richi, pues se burla de la senadora llamándola Cenadora y un montón de adjetivos que sorprenden a más de cuatro, porque es mucho “punch” el de Ricardo para la indefensa Citlali. Eso creemos…..TARIFAS.- Ojalá y que la nueva aerolínea cumpla con su propuesta de precios 20% por debajo de los de Aeroméxico y Volaris, aunque…si cumpliera, estará muy lejos de Durango, ni para qué hacernos ilusiones. Ahora, la misma aerolínea castrense amplía sus posibilidades de expansión a otras 16 ciudades del país y vuelven a marginar a Durango. O sea, para no hacer piruetas en el viento, tendremos que seguir pagando hasta 15 mil pesos por volar de Durango a México…..CÚSPIDE.- El novillero duranguense Eduardo Neyra, de quien se habla chulada y media sobre su progreso en el arte de cúchares, el toreo pues, debutará el próximo domingo en Las Ventas, la enorme plaza de Madrid que tendrá la oportunidad de echarse a la bolsa el novillero paisano. Estaremos pendientes y trataremos de hacer la transmisión en vivo para nuestros seguidores en México y el mundo…..MULTITUD.- Las multitudes “espontáneas claro” se volcarán esta tarde en las Instalaciones de la Feria, o mejor dicho, en el palenque, para vitorear a Adán Augusto López, que viene de nuevo a pedir la solidaridad de los duranguenses. El programa marca las 19:00 horas el arranque del evento, pero hay que llegar con la suficiente anticipación para alcanzar lugar, dado el tamaño restringido del mencionado palenque. Los que han visto de cerca aseguran que a Adán Augusto no le hizo mella su problema con Andrea Chávez, que la sometió y todo volvió a la realidad. Eso dicen, pero…veremos por la tarde cómo anda el tabasqueño en su búsqueda de la candidatura que parece liderar al interior de Morena el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón. Veremos pues y mañana les platicaremos…..FANFARRIAS.- La próxima semana también viene la locuaz Xóchitl Gálvez a saludar a los panistas priistas y perredistas, no a pedirles su apoyo para llegar a la candidatura, sino a pedirles que rueguen por ella para que no se vaya a topar un camión circulando en sentido contrario…..VÁLGAME.- Entre otras cosas que mencionó ayer la nueva auditora superior, Diana Gaytán, está el dicho de que hasta este momento no se puede hablar de daño al erario por parte del exgobernador José Aispuro, no obstante que el gobernador Esteban Villegas y sus asesores financieros han hecho cálculos multimillonarios del saqueo. O sea, pera donde van las cosas, el exmandatario a la mejor resulta un monaguillo comparado con otros grandes saqueadores que han pasado por las finanzas estatales. ¿Quién lo hubiera pensado?…..MANZANAS.- Explicado con peras y manzanas, el asunto de los libros de texto gratuito no es que “se hayan ahorrado 1,500 millones de pesos…”, sino que se hicieron de manera absolutamente ilegal. La ley dice que debe imprimirlos la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, tan tan…..MAFIAS.- Las mafias futboleras que rigen el futbol en México son las mismas que regentean el balompié en Estados Unidos y la misma forma ventajosa como ordena la Federación Internacional de Futbol Asociado. O sea, no hay nada qué hacer ante hijeces como la cometida contra el América en Nashville, tienen que apechugarse, hacer de tripas corazón, porque si alguien escandaliza lo reportan a la comisión de honor y justicia y lo reprimen hasta su extinción. Así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Saludos

