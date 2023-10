+ Conflicto Israel-Palestina escala riesgos mundiales

+ Ambas partes decididas a aniquilarse una a la otra

+ Aparecen 1,500 cadáveres de elementos de Hamas

+ Lluvia no representa riesgos en presas vacías

+ Israel se queja amargamente de postura de AMLO

“Israel quiere aniquilar a Palestina, Palestina quiere aniquilar a Israel…”

Anónimo

Antes que ver un acercamiento entre Israel y Palestina, extremistas de ambos lados han prometido aniquilar a los otros. Una postura por de más aberrante que no acepta el mundo, pero que puede suceder…..VENGANZA.- El premier israelí Benjamín Natanyahu, entre tanto, ha dicho que están en guerra, que vencerán al enemigo, particularmente al grupo Hamas, y en consecuencia aparecen los cadáveres de 1,500 elementos de esa agrupación, que además tiene a decenas de rehenes y aparentemente ya los está matando al tiempo que Israel sigue bombardeando supuestas guaridas de Hamas…..TRISTEZA.- Muy triste y muy lamentable lo que sucede en oriente medio, pero así es la realidad a pesar del real acercamiento que estaban teniendo Israel y Palestina. Sin desconocer que el conflicto lo ha creado el grupo terrorista y no precisamente los palestinos…..ALTO.- Se trata de una guerra absurda en la que estamos viendo la verdadera barbarie de ambas partes. Alguien debe intervenir con todas sus fuerzas para frenar esa crueldad, y ese alguien puede ser el Papa Francisco junto a líderes pacifistas de todo el orbe o de la Organización de las Naciones Unidas…..LLUVIAS.- Mientras tanto, Durango sigue en lluvia constante que al parecer durará hasta el jueves próximo. Apenas empiezan los escurrimientos hacia presas y ríos, pero de mantenerse las precipitaciones los riesgos de avenidas sorpresivas ahí están, ojalá que nadie intente cruzar ríos peligrosos en estas circunstancias. Subrayar que las presas de la entidad, con dichas lluvias apenas empiezan a recuperar su almacenaje, de modo que por ese lado no hay ningún problema ni preocupación…..PROTESTA.- Esta mañana la embajada de Israel en México emitió un comunicado en el que lamenta la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que entre los secuestrados por Hamas hay dos mexicanos, y hasta ahora no ha criticado de forma alguna al grupo terrorista, cuando la comunidad internacional debe presionar para que liberen a los rehenes que son ajenos por completo a las decisiones de sus gobiernos o del mando de Hamas. El que habla de pacifismo en estos momentos tolera y anima a los terroristas, algo muy lamentable del presidente López Obrador…..SANGRE.- Un último mensaje emitido por Netanyahu precisa: “He liberado todas las restricciones, hemos recuperado el control del área y estamos avanzando hacia una OFENSIVA TOTAL. Hamas quería un cambio en Gaza, cambiará 180 grados de lo que pensaban. Lamentarán este momento, Gaza nunca volverá a ser lo que era…”. Advertencia total que, antes que alguna negociación, confirma que las partes siguen empecinadas en la aniquilación…..APROBADO.- Esta mañana el secretario de gobierno Héctor Vela Valenzuela informó que de inmediato que se supo del cierre de Carhart la administración se movilizó para hallarle ocupación a los más de 1,700 padres de familia que quedaron desempleados. Por lo pronto unos 500 tienen ya ocupación en otras empresas y así se seguirá hasta que se recupere el total de lo perdido en la partida de Carhart…..GUERRAS.- Epigmenio Ibarra publica hoy en X que “Tras cometer fraude electoral Felipe Calderón simuló una “guerra” ante el narco y lanzó el ejército a las calles para “exterminar al enemigo”. Se multiplicaron la violencia y los asesinatos; se fortaleció el crimen organizado y un baño se sangre cubrió el país. La verdad, no fue Calderón el del fraude, los responsables del fraude fueron Vicente Fox, Elba Ester Gordillo y Luis Carlos Ugalde. En todo caso Felipillo fue la víctima principal del desconchinfle que sucedió en México, para qué nos hacemos…..ESCÁNDALO.- Mario Delgado, el presidente de Morena, retó ayer a Marcelo Ebrard a demostrar el fraude que alega, no obstante que el excanciller los ha señalado muchas veces y se los ha restregado en la cara. El Instituto Nacional Electoral emitió una orden ayer para que los partidos nominen de menos a cinco mujeres en las candidaturas a los gobiernos que habrán de renovarse en la próxima elección. Durango tiene un buen bloque femenil, pero por ahora se utilizará nada más en lo local, veremos cuándo llega a lo nacional, pero tiene todo para lograrlo…..ESTILOS.- Lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para nominar a Claudia Sheinbaum es el sistema inventado y patentado por el PRI hace 50 años. Aparecían los suspirantes, los mandaban llamar y les hacían firmar documentos que al final nadie respetó, pero generalmente salió el que dijo el que tenía que decir. Es el caso de Claudia, por tanto, Marcelo Ebrard tiene que mantenerse en Morena, pase lo que pase, porque sabe que si se va por la libre, o por MC, chica le viene, no tendrá los recursos para hacer una buena campaña. Así de fácil……… GOTA.- No manchen, hasta parece una pesada broma, pero se asegura que uno de los aviones que fue enviado a Israel por los mexicanos varados ya estaba en el aire cuando recordaron que no le habían puesto gasolina… ¡Háganme el favor..! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp