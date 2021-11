“Chicotito”

+ Están condenando a Durango a la inmovilidad en 2022

Está aprobado en comisiones el Proyecto de Egresos de la Federación 2022, que trae una disminución de poco más de 1,300 millones de pesos que lo presupuestado para este año. Nuestros diputados no pudieron hacer nada para cambiar ese negro panorama…..CASTIGO.- El presupuesto para nuestro estado incluye una sanción o un castigo para la entidad por algo que nadie alcanza a entender, quizá que en la última elección Morena no rifó, o qué otra puede ser la causa…..SANCIÓN.- No puede ni debe considerarse un olvido o error. Los números del presupuesto para Durango se conocen desde que se presentó la iniciativa. Nuestros legisladores debieron hacer algo para modificarlo, por lo menos para reponerle al documento el monto de la inflación…..NÚMEROS.- La inflación para el año próximo se estima en 6.5%, y el presupuesto aprobado apenas considera el 2.4%, de modo que si en este año no se pudo hacer nada, ninguna obra significativa, el año próximo pudiera hasta cerrar la administración estatal, pues no hay forma de componer el negro panorama…..INÚTIL.- No sirvió de nada la comisión que se integró con diputados federales, locales y líderes de sector que se apersonaron ante la Legislatura para pedir por última vez a los legisladores que reconsideren lo proyectado para nuestro estado, pues lo están condenando a la inactividad, por decir lo menos. Algo parecido a la quiebra total de la administración…..ESPERANZA.- Todavía queda por ahí alguna esperanza de que se rectifiquen o reacomoden las cantidades en algunos rubros, pero ya no hay mucho margen de maniobra. Aprobado por la cámara todavía pueden reubicarse algunas cifras, pero ya no se puede esperar mucho. La mayoría de Morena todavía puede, pero…el problema es que no quiere discutir ni modificar nada…..PRESIÓN.- No obstante, el grupo de legisladores y líderes de Durango sigue en la Ciudad de México buscando sensibilizar a los diputados morenistas y reconsideren lo proyectado para nuestra entidad, nada más porque la condenaría a una inamovilidad mucho peor que la que hemos tenido en los últimos años…..S.O.S…- El programa de vacunación contra el coronavirus de la Secretaría de Salud está quedando a deber a los mexicanos, pues el Gobierno Federal no quiere vacunar a los niños. Unos dicen que como no votan los chiquillos ni para qué vacunarlos, aun cuando la realidad nos dice que los pequeños pueden ser el vehículo por el cual el contagio pudiese llegar a la casa, y si se pretende erradicar la pandemia será necesario inmunizar a los niños, de lo contrario el proyecto quedará trunco. Y, aunque seguimos en verde del semáforo epidemiológico, los riesgos de contagio están presentes en todas partes. Los contagios y las muertes no cesan. Los fallecimientos oficiales, los que reconocen las autoridades, se acercan ya a los 300 mil, cuando hay quien asegura que las cifras extraoficiales rebasan y por mucho el millón de muertos. México es el tercer país con más fallecimientos por covid 19 y por nada del mundo debemos abandonar los protocolos de seguridad. Tenemos que seguir protegiéndonos todavía por un largo tiempo, pero hacerlo en serio, con ganas de evitar contraer la terrible enfermedad. La SSA ha recurrido a argumentos legales para no proteger a los chicos, no obstante que en el mundo se están inmunizando sin ningún problema. Acá -dicen- es porque los niños no votan y no significan ningún atractivo político para alguno de los partidos…..REACCIÓN.- El Gobierno del Estado esperaba conocer la propuesta final del PEF para 2022 a fin de decidir qué hacer con el crédito autorizado por la Legislatura del Estado, pero ante las circunstancias urge atender a los maestros del SNTE y de la CNTE para reactivar lo antes posible las actividades educativas en toda la entidad. Nada más a los maestros se les adeuda poco más de los quinientos millones de pesos, de modo que el monto de lo aprobado lo más probable es que no alcance para tranquilizar el nerviosismo que priva en los distintos sectores precisamente por el no pago de sus compromisos del gobierno con los distintos sectores, particularmente con el sector educativo…..FALSO.- No obstante la robadera que se ha descubierto en las distintas oficinas del Municipio de Durango, algún ceguetas otorgó el premio del gobierno municipal más honesto de México y…quizá con otros diez mil pesos, hubiera alcanzado para calificarlo como el mejor en el mundo. Es que, hasta el momento no ha prosperado la supuesta denuncia por la desaparición de más de 40 mil lámparas de vapor de sodio, tampoco ha avanzado la investigación que pidió la regidora Paulina Monreal por los “moches” hasta de cien mil pesos en la comisión de desarrollo urbano, nada se ha sabido sobre la denuncia de Miguel Lazalde, el dirigente estatal del PRD, que aseguró que a un constructor le bajaron 10 millones de pesos para participar en una licitación y que al final no valieron de nada, y tampoco se ha sabido nada respecto a nuestro señalamiento de que en obras públicas existe una danza millonaria que se extiende a los días en que arrancó esta administración. Y así le otorgan premios por honestidad al Municipio, ¿qué nos pasa? 