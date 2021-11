+ Niegan el robadero en el Municipio de la capital

Insiste el Municipio de la capital en negar la robadera que se cargan en las distintas oficinas municipales. La contralora Marta Ávila Lucero trata de tapar el sol con un dedo negando lo innegable…..DENUNCIAS.- Asegura que no hay denuncias por corrupción en la comisión de Desarrollo Urbano, no obstante que el escándalo lo hizo la regidora Paulina Monreal, quien incluso se separó de tal comisión para exigir se hiciera una investigación, que precisamente toca a Ávila Lucero, pero ahora dice que el tema está en otra cancha, en la de los jueces de control. La pregunta sería: “hay o no hay corrupción, como para que el caso llegara a los juzgados…”. Claro que la hay, como la hay en Obras Públicas, cuyo escándalo lo trajo al escenario el presidente del CDE Del PRD, Miguel Ángel Lazalde, quien aseguró que a un constructor le exigieron 10 millones de pesos para adjudicarle una obra de pavimentación y al final no le asignaron nada y tampoco le regresaron el dinero…..NOMBRES.- Si la contralora o alguna otra autoridad carece de los nombres de las víctimas, de algunas, pues no todas aceptan bronquearse con el Municipio, pues saben que no les vuelven a dar un contrato, por chico que pareciera, pero repetimos, si no tienen nombres, nosotros sí los tenemos, incluyendo las cifras que se han tenido que adelantar para poder participar en alguna licitación…..HIJECES.- Y por si los nombres que tenemos nosotros no les convencen, que se los pidan a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde tienen muchos más datos que nosotros de las raterías que les ha impuesto el gobierno capitalino…..SOSPECHAS.- Entre los constructores se comenta mucho sobre las formas como se puede acceder a un contrato. La única llave es el billete por delante, y luego ni siquiera garantiza nada el soltar la lana antes del concurso, como el caso del constructor que le bajaron diez de los grandes, y al final le salieron con que “a Chuchita la bolsearon”. Repetimos que en el caso muchos piensan mal y creen que si uno de los participantes entregó diez millones, el ganador debe haber puesto 15 millones, que es lo más lógico…..APROBADO.- El arquitecto Adrián Alanís Quiñones levantó ayer la mano para advertir que quiere la candidatura estatal, que la está buscando y espera alcanzarla. Es cierto que no se requiere otro cargo en el momento como para aspirar a la estafeta. La capacidad del constructor nadie la discute, y si tantito me apuran sería uno de los suspirantes con más trabajo, capacidad, inteligencia y experiencia para atender los problemas estatales. El tema es que la probable alianza coincida con él, de lo contrario puede quedarse chiflando en la loma. Ayer, el priista Luis Enrique Benítez de alguna manera consintió la búsqueda de Alanís, aunque…en el PRI el que manda no piensa de la misma manera, sino más bien todo lo contrario. Ese será el principal escollo que tendrá que salvar Adrián para hacerse de la candidatura, pero ahí está y nadie podrá negarle las posibilidades de que es dueño…..REVERSA.- Payaso, ridículo… y otros calificativos penosos se llevó Manuel Espino en su presentación como nuevo miembro del Partido Regeneración Nacional. Manuel, decía en días pasados, vendría a enriquecer las opciones en la baraja partidaria local, pero al sumarse a Morena vendrá a saturar y atascar el proceso, pues para escoger al mejor tendrán que diseñar un sistema de eliminación por de más costoso y doloroso en el que quizá el que tenga más saliva será el que se lleve la candidatura…..RAMALAZO.- La destitución fulminante de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP era el único camino que le quedaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. El derroche confirmado por los asistentes era no otra cosa que una afrenta muy grande a las ideas ahorrativas del jefe de la nación. Santi Nieto dice que presentó su renuncia para no afectar a la 4T, pero…ya la afectó. El desprestigio a la sobriedad presidencial no pasaría. Los diarios del Grupo Reforma detallaron ayer el millonario gasto en la boda que, sin embargo, no tiene nada que ver con el sueldo del funcionario. El caso es que ayer por la tarde López Obrador destituyó a Santi y trajo a Pablo Gómez en su lugar, un hombre serio, respetuoso y capaz para la encomienda que le ha echado a cuestas el jefe de la nación…..SENCILLEZ.- Los reporteros que conocen del festejo aseguran que Nieto y su desposada Carla Humphrey habían planeado “una boda muy sencilla”, en la que incluso se pidió a los asistentes que se abstuvieran de usar los teléfonos durante la celebración. Todo iba bien hasta que en el aeropuerto de Antigua las autoridades descubrieron en un avión particular una bolsa con 36 mil dólares en efectivo que de pronto nadie supo de quién eran. En la nave volaron cinco personas, entre ellas la titular de turismo de la Ciudad de México (también destituida) el director de El Universal, Juan Francisco Ealy y otras personas, pero al final se aclaró que la dolariza pertenece al dueño del periódico, y que en el supuesto la utilizaría en un procedimiento médico. El caso es que, como no se declaró ese dinero al entrar a Guatemala, el dinero fue incautado hasta nueva orden. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

