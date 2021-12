+ Negros nubarrones en la caldera política

+ Revuelta prianista por posibles aspirantes

+ Morena espera el “dedazo” final vía encuesta

+ La estafeta marrón está entre tres, nadie más

+ Sobreviven en Morena, Gonzalo, Marina y Joserra

“Silenciosa revuelta política se está gestando para sacar al candidato a gobernador en unos y otros partidos…”

Juan Camaney

Más negra no podía imaginarse la expectativa electoral para los posibles integrantes de la alianza Va por Durango. Tan negra que quizá quede en un buen intento y al final PRI, PAN y PRD salgan en solitario a buscar votos…..CIERTO.- No obstante que, lo saben ellos y lo sabemos nosotros, en solitario no ganan ni un concurso en casa, ya no digamos de empresas mayores. Es que en la Ciudad de México no terminan de ponerse de acuerdo Marko Cortés y Alito Moreno, y acá las cosas están mucho peor que pueden derivar en una auténtica cena de negros por la probable nominación de Héctor Flores y/o Javier Castrellón. Los suspirantes, o quienes empiezan a entender la jugada del CCB y que se están rezagando, no están de acuerdo y se agrupan para echar abajo cualquier decisión final. Los más se dicen engañados…..S.O.S…- No me lo crean, pero si no detienen a tiempo la revuelta silenciosa que se está gestado al interior del PRI y PAN, será necesario mover los designios del señor, y aunque esa posibilidad estaba considerada como el plan “B”, traer a Esteban Villegas con la condición de que prohibido voltear hacia atrás, molesta tanto en uno como otro partido. Primero fue Jorge Salum quien aseguró que en su partido no había piso parejo, luego, ayer, el compadre y hermano del gobernador José Aispuro, Jaime Rivas Loaiza, secretario de Bienestar Estatal se dio gusto criticando las nuevas formas y los nuevos estilos, Jaime, por su cercanía con el mandatario, sería uno de los primeros informados en la materia o eso parece suponerse y, todo indica que no sabía nada. La entrevista que le hizo ayer Sujey Luna a Rivas Loaiza es aprovechable de principio a fin, aunque la fusilamos a partir de donde dice: “Ningún partido político gana la gubernatura, tampoco en Alianza debemos estar confiados, pero somos muy buenos para competir. El candidato es lo de menos. En el PAN no hay piso parejo, hay favoritismo para dos y no me parece correcto, ellos son: Héctor Flores y Javier Castrellón, se valen de muchos comentarios y acciones para apoyarlos, eso no es bueno para la Alianza”. Y remató: “El piso es tan parejo como las calles de Durango”…..MEMORIA.- No hace mucho dijimos que en el PAN se habían decidido por la mancuerna de Flores y Castrellón, a pesar de que no calificaban bien en las tendencias, y comentamos que si por alguna cosa fallaba el plan “A”, ahí estaba el plan “B”, Esteban Villegas, y ayer, qué curioso, Alejandro Cacho, columnista del Heraldo de México, adelantó lo que no sabíamos estando aquí cerca de los actores principales: La próxima semana podría formalizarse que el diputado Esteban Villegas sería el candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, y advierte que si Villegas resulta el abanderado, Morena tendrá muchas más dificultades para salir con las manos en alto. Respetamos el dicho de Cacho, porque ha de haberse enterado directamente de algunos de los protagonistas, pero lo último que hará un tal José Aispuro es dejar fuera a sus delfines, o por lo menos, a los que se le han visto hasta ahora, porque quizá pudiese tener algún as bajo la manga. Debe tenerlo por ahí escondido para el caso necesario porque, ciertamente, en política nunca hay que decir que de esa agua no beberé…..CAMBIO.- Mientras tanto, en la tienda de enfrente, Morena, no crea que avanzan mucho, ya hablamos de que la mentada encuesta será algo parecido al atole con el dedo, porque al final se dará la candidatura a quien decida el dedo palaciego. No habrá de otra, y quien se dice que ha hablado en diversas ocasiones con Andrés Manuel López Obrador y/o Mario Delgado sobre el tema, es precisamente Alejandro González Yáñez, Gonzalo, a quien su abultado club de fans ya lo da no nada más como candidato, sino como gobernador, utilizando su puntualización al tema: “Ya huelo a gobernador”, aunque no está fácil la empresa para El Tirantes, todavía tiene que remontar distancias con Marina Vitela por una parte, Maribel Aguilera por la otra y, al final, con José Ramón Enríquez, por si aquello fuera poca cosa. Lo único cierto es que la supuesta encuesta se está aplicando en estos momentos y los resultados se tendrán listos en una semana, muy posiblemente entre el 15 y 17 de diciembre, para que sigan haciendo sus apuestas. Es que en el cuarto de guerra de Joserra están apostando doble contra sencillo a que el candidato será el oftalmólogo, y de Marina se habla lo mismo, que sigue calificando excelentemente bien en las encuestas, de modo que si la última fuera cierta, ella será la elegida…..NERVIOLINA.- Empleados del Instituto Duranguense de Educación para los Adultos se quejan de que el año pasado no les pagaron un quinto de aguinaldo y que este diciembre ya les adelantaron que si se les paga la primera quincena del mes se den por bien servidos. No recuerda el que escribe que le hayan pasado tantas cosas desagradables a la administración estatal en cuestión de compromisos y cumplimientos. Nunca empleados estatales clausuraron los accesos al Centro de Convenciones, tampoco nunca hubo problema con los maestros de Telesecundaria y, a pesar de que se tenían los recursos para terminar el puente Francisco Villa, al final se detuvo la obra por falta de dinero. Ya no entiendo nada, y mejor me voy a declarar en hueva indefinida mientras pasan estas cosas tan lamentables y en qué tiempo, cuando los padres de familia buscan afanosamente llegar a casa con la alegría en los bolsillos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet de Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp